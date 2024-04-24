Трамп похвалив спікера Джонсона за перетворення допомоги Україні в розмірі $9 млрд на "прощену позику"
45-й президент США Дональд Трамп публічно підтримав спікера Палати представників Конгресу Майкла Джонсона після голосування за пакет допомоги Україні. Він відзначив перетворення допомоги Україні в розмірі $9 млрд на "прощену позику".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Guardian.
Трамп похвалив спікера Джонсона, який виніс на голосування Палати представників законопроєкт про надання Україні допомоги на $61 млрд, всупереч опозиції з боку деяких законодавців.
За словами американського експрезидента, наразі республіканці мають перевагу тільки в один голос у Палаті представників, тому це не значить, що Джонсон може "піти та робити все, що захоче".
"Я думаю, що він дуже хороша людина. Ви знаєте, він дуже рішуче підтримував мене щодо НАТО, коли я сказав, що НАТО має заплатити… Я думаю, що він дуже хороша людина. Я думаю, що він дуже старається. І знову ж таки, ми повинні провести великі вибори", - сказав Трамп.
Також американський політик похвалив Джонсона за перетворення допомоги Україні в розмірі $9 млрд на "прощену позику".
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є слова, є заяви, перекручення, маніпуляції, а є стенограма голосування у Палаті, де від респів "за" виділення допомоги - 101, а "проти" виділення допомоги - 112. і допомогу цю виділили 21 квітня 24-го року. зоча мали її виділити ще до кінця вересня 23-го року, коли Білий дім її ще просив у Конгресу до настання нового бюджетного року.
тож переставай тут дрочити на Марджорі в будьоновці, бо в тебе у самого вже давно тут стало видно ту будьоновку..
Як повідомляє Associated Рress, слідство пообіцяло видавцю National Enquirer імунітет за сприяння в розслідуванні. Пекар розповів, що поширював у таблоїді https://apnews.com/article/trump-trial-hush-money-national-enquirer-d44d4a7ce66cc08edb5981b3afb882ba неперевірені чутки про супротивників Трампа під виглядом сенсаційних розслідувань. Він також слідкував, аби в інформаційне поле не проникав негатив про експрезидента.
«Я сказав йому: усе, що почую… негативне, якщо почую про жінок, які продають історії, то повідомлю (адвоката Трампа - ред.) Майкла Коена, щоби права були викуплені, а історії знищені», - розповів Пекар.
Крім 130 тисяч доларів плати за мовчання про сексуальні зв'язки порнозірці Стормі Деніелс, 150 тисяч доларів виплатили колишній моделі Playboy Карен Макдугал. А швейцар з Trump Tower отримав 30 тисяч доларів за права на чутки про позашлюбну дитину Трампа та співробітниці його компанії. Ця інформація, нібито, була неправдивою, але могла суттєво нашкодити репутації одруженого експрезидента.
На судовому засіданні прокурори продемонстрували присяжним скріншоти хвалебних заголовків National Enquirer про Трампа: «Дональд домінує!» та «Світовий ексклюзив: Дональд Трамп, якого ніхто не знає». Для контрасту показали принизливі публікації про його опонентів, зокрема про хірурга Бена Карсона та сенатора-республіканця Марко Рубіо. Справа про нечесну конкуренцію може підірвати репутацію Трампа в Республіканській партії.
Суд над Трампом
Суд у Нью-Йорку, який розпочався 15 квітня, розглядає 34 пункти обвинувачення на адресу Трампа пов'язані з фінансовими махінаціями. Він використав виборчий фонд буцімто на «юридичні послуги», а насправді для відшкодування витрат своєму адвокату Майклу Коену. Останній підкупив порнозірку за власні заощадження. У штабі Трампа намагаються зобразити суд як політичне переслідування.
Трампу загрожує до чотирьох років ув'язнення, але навіть введення рішення в дію не завадить фавориту республіканців балотуватися на посаду президента. Водночас репутаційні втрати є значно небезпечнішими: на початок квітня президента США Джо Байдена готові були підтримати 41 % виборців, а Трампа - 37 %. До початку судових слухань перевага була на боці фаворита консерваторів.
Трамп - вирок США та Світу.
Краще і не скажеш!
Тисячі загиблих, зруйновані міста - тепер робить вигляд шо то не він...
происходит от https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. https://ru.wiktionary.org/wiki/Fahrt#%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Fahrt «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B0 поездка »; возможно, из языка охотников, где Fahrt означает «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4 след », но допустима и непосредственная связь с семантикой Fahrt, https://ru.wiktionary.org/wiki/fahren fahren «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0 езда , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C ехать », ср. русск. везе́ние, невезе́ние, ему́ везёт.
Сонний Джо (також Сплячий Джо, Млявий Джo; англ. Sleepy Joe) - образливе прізвисько президента США Джо Байдена, яке вигадав та використовував колишній президент США дональд трамп, що стало інтернет-мемом. З'явилося після публікації низки медіамемів, де Байден, як стверджується, засинає під час телевізійного інтерв'ю. Прізвисько натякає на можливу фізичну та розумову нездатність байдена виконувати обов'язки президента.
Джонсон зіграв на свою руку,став героем,невідомо хто набере більше ,Трамп,який дозволив голосувати,бачучи,що підтримка його хитка,Джонсон ,який набирає на майбутнє обертів в президенство,чи Байден,який "дотиснув".
Цю карту ,голосування, будуть розігрувати всі.
61 млрд - там на зброю менше 10млрд в 2024, за умови що віддадуть 4.2млрд 2022-2023 років, та PDA 7.8 підуть тільки Україні, а не всім трьом країнам
питання, як видавати 10млрд, до виборів, чи розтягнути до 1 жовтня 2025 року
республіканці зіграють, що їх https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги України (адміністрація та демократи ні разу не сказали перемога) - втілюється
A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine.
1 та 3 пункт включили в закон
залишилось щоб санкції працювали - пункт 2
хоча може бути як з лендлізом, республіканці запропонували
адміністрація не виконала
та всі й забули
Навіщо ми утримуємо таку кількість правоохоронних органів?
Населення значно скоротилося, але штат різноманітних "контор" лише росте. Логіка? Ні, не чули.
Котрий включив республіканський https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги України в закон
A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine.
1 та 3 пункт включили в закон
залишилось щоб санкції працювали - пункт 2
Що поганого, що тепер в законі є вимога розробити секретний план перемоги України, надати ракети атакамс, конфіскувати активи росії на допомогу Україні
всі відмазки пішли як окремий закон
раніше цього ніхто не вносив (адміністрація та демократи), хоча мали безліч можливостей, хочаб спробувати
чому так?
чи ви проти таких вимог, щоб були в законі: план перемоги, далекобійні ракети?
для цього потрібно також фінансування
скільки PDA попросила адміністрація на 2024-2025 роки?
також погано, що ти проти плана перемоги, дальнобійних ракет, та конфіскації активів росії
так скільки адміністрація попросила PDA на 2024-2025 роки, на Україну, Ізраїль, Тайвань своєму запиті?
Ок
чи були ці вимоги в законі у вересні 23го року, який поступив від Сенату+адміністрація?
про план перемоги - хоч раз, хочаб на словах сказали?
про план перемоги - хоч раз, хочаб на словах сказали?
не було цих вимог тоді у вересні. їх і не було в лютому, коли той закон проголосували у Сенаті. ці вимоги тільки зараз вставив Джонсон, коли вже припекло, як то кажуть...
проте чому він їх не вставив в проект закону у жовтні минулого року? міг? міг. і не тільки ці вимоги. міг би вставити значно більші вимоги, раз вони вважали, що Байден по чайній ложечці дозує допомогу Україні. і не тільки вимоги, а ще навіть і збільшити суму допомоги Україні. могли? могли! не зробили? не зробили. не тільки цього не зробили, але і не проголосували за запропонований пакет від демократів. я ж тобі не раз тут писав, довбойобе. критикуєш (обсираєш), то пропонуй кращий альтернативний пакет. він був запропонований тоді респами? ні. проте були ультиматуми, умови - стіна, газ, кліматична угода, біженці, кредит і т.д... тобто одним словом - це називається блокування виділення допомоги Україні..
не могли домовитись
30 вересня 2022 пятниця - останній день 2022 фінроку
PDA дозволено 11млрд, надано 9.2млрд в 2022
"забули" підписати 1.6млрд, та втратили право
скільки б Конгрес не виділяв, все рівно "якісь сили" заважають скористатися на 100%
щоб це писати, то потрібно спочатку щоб Конгрес таки виділив, як він виділяв це з березня 22-го року по грудень 22-го року, коли спікером була Пелосі...
а Маккартні/Джонсон замість того, щоб виділити, то постійні умови - стіна, кліматична угода, кредит, тік ток, іншу маячню. якби у Трампа та його маговців дійсно боліла душа за Україну, то такої ***** не було би точно. і проголосували би той закон ще у вересні 23-го року. а по факту маємо тільки квітень 24-го..
Якщо б "мовчки" виділили, скільки просила адміністрація то на PDA пропорційно на три країни, для України булоб 5.3млрд
Допомагаючи по 0.5млрд в місяць (в 2 рази менше за 2023 рік), ці кошти вже б закінчувалися
не було б згадки в законі про перемогу, атакамс, конфіскацію активів.
І що тоді робити далі?
Зокрема, - ніби Байден і його адміністрація "мали і дозвіл від Конгресу, і гроші на (постачання Україні зброї після жовтня минулого року)" - насправді, для дозволу від Конгресу на вагомі поставки, і відповідно фінансування на це не було. Жоден американський політик чи навіть притомний блогер такого ніде ніколи не стверджував, що Байдену можна було без відповідного рішення Конгресу відправляти Україні зброю на міліарди.
Ще брешуть, ніби в Держдепі Байдена "Потім створили кризу у Конгресі і зволікали півроку" - хоча кризу в Конгресі з неприйняттям двох проектів біллів від Держдепу і одного сенатського створили саме трампісти; і проблема вирішилась лише після того, як Джонсон розділив сенатський законопроект на чотири окремих - тоді 101 респ з 216 наявних в палаті проголосували за допомогу Україні.