Трамп похвалив спікера Джонсона за перетворення допомоги Україні в розмірі $9 млрд на "прощену позику"

45-й президент США Дональд Трамп публічно підтримав спікера Палати представників Конгресу Майкла Джонсона після голосування за пакет допомоги Україні. Він відзначив перетворення допомоги Україні в розмірі $9 млрд на "прощену позику".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Guardian.

Трамп похвалив спікера Джонсона, який виніс на голосування Палати представників законопроєкт про надання Україні допомоги на $61 млрд, всупереч опозиції з боку деяких законодавців.

За словами американського експрезидента, наразі республіканці мають перевагу тільки в один голос у Палаті представників, тому це не значить, що Джонсон може "піти та робити все, що захоче".

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"Я думаю, що він дуже хороша людина. Ви знаєте, він дуже рішуче підтримував мене щодо НАТО, коли я сказав, що НАТО має заплатити… Я думаю, що він дуже хороша людина. Я думаю, що він дуже старається. І знову ж таки, ми повинні провести великі вибори", - сказав Трамп.

Також американський політик похвалив Джонсона за перетворення допомоги Україні в розмірі $9 млрд на "прощену позику".

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