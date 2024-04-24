Очеретине перетворилося на суцільні руїни, у самому місті дуже складна гуманітарна ситуація, - поліція

В Очеретиному Донецької області через постійні обстріли складна гуманітарна ситуація, росіяни б’ють усіма можливими видами зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко.

"Суцільні руїни, все палає, знищені до фундаменту багатоповерхівки, а приватний сектор дуже сильно розбитий. Складна гуманітарна ситуація, яка обумовлена постійними обстрілами. Обстріли не вщухають, росіяни б’ють всім чим можна, різними калібрами, мінометами, КАБами. Востаннє екіпаж "Білих янголів" в минулу суботу проводили евакуацію пораненого чоловіка. Тут потрібно робити все дуже швидко. Там просто суцільний жах. Тільки надали допомогу почали виносити до автівки, приліт з артилерії, їдуть населеним пунктом обстріли зліва, справа, обстріли просто неймовірні", - зазначив представник поліції.

За його словами, гасити пожежі після обстрілів немає умов, бо у такій ситуації неможливо загнати техніку, щоб фахівці ДСНС приїхали одним чи двома розрахунками й надавали допомогу.

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"Навіть евакуацію, там проводять за лічені хвилини, коли хлопці підїхали, замотали ногу чоловіку, там уламок снаряда пробив ногу, виносять уже і метрів за 20 від них у сусідню будівлю, а це приватний сектор, приліт з артилерії, все полетіло шибки, дах, уламки", – каже Дяченко.