Очеретине перетворилося на суцільні руїни, у самому місті дуже складна гуманітарна ситуація, - поліція
В Очеретиному Донецької області через постійні обстріли складна гуманітарна ситуація, росіяни б’ють усіма можливими видами зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко.
"Суцільні руїни, все палає, знищені до фундаменту багатоповерхівки, а приватний сектор дуже сильно розбитий. Складна гуманітарна ситуація, яка обумовлена постійними обстрілами. Обстріли не вщухають, росіяни б’ють всім чим можна, різними калібрами, мінометами, КАБами. Востаннє екіпаж "Білих янголів" в минулу суботу проводили евакуацію пораненого чоловіка. Тут потрібно робити все дуже швидко. Там просто суцільний жах. Тільки надали допомогу почали виносити до автівки, приліт з артилерії, їдуть населеним пунктом обстріли зліва, справа, обстріли просто неймовірні", - зазначив представник поліції.
За його словами, гасити пожежі після обстрілів немає умов, бо у такій ситуації неможливо загнати техніку, щоб фахівці ДСНС приїхали одним чи двома розрахунками й надавали допомогу.
"Навіть евакуацію, там проводять за лічені хвилини, коли хлопці підїхали, замотали ногу чоловіку, там уламок снаряда пробив ногу, виносять уже і метрів за 20 від них у сусідню будівлю, а це приватний сектор, приліт з артилерії, все полетіло шибки, дах, уламки", – каже Дяченко.
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Говорили,балакали, усралися, та й заплакали… Десь так і вийшло!
Йому б, треба було бути, обережніше з цим… Краще б, до духів отих, сраліна-члєніна-симоненка-вітренчихи, як бувшому комуністу…
Це, один з отих 73%, що прийшли до дільниць вдруге…
Не сотвори собі кумира!
Війна з орками, десь аж там…, бо вони, заброньовані!! Горе людське - ЦІЛОДОБОВЕ в Україні!
а яким чином іх не обходить , бо
мразь кацапська , такою вона є 🤬
@ "Коли 47-а механізована бригада відходила з лінії фронту на схід від села Очеретине цими вихідними, росіяни атакували і майже прорвали українські лінії на смугу незахищеної місцевості завширшки 20 миль, що відокремлювала вільне місто Покровськ від лінія фронту.
115-та механізована бригада української армії повинна була зайняти місце 47-ї механізованої бригади на лінії фронту. Але щось пішло не так.
https://twitter.com/Schizointel/status/1782213326824472616 За словами Миколи Мельника, відомого командира роти 47-ї механізованої бригади, який втратив ногу під час літнього контрнаступу, «окремі підрозділи просто відвалилися».
Російські розвідники та оператори безпілотників, які спостерігали за позиціями загартованої в боях 47-ї окремої механізованої бригади, очікували знайти в тих самих окопах свіжих військовослужбовців 115-ї окремої механізованої бригади. Натомість не знайшли... нікого.
Це був шанс для 30-ї мотострілецької бригади російської армії прокотитися вздовж залізничної колії, що тягнеться на захід від Авдіївки, і захопити вузький виступ, який на карті виглядає як п'ятимильний ніж, що встромляється в українську лінію, його гострий пункт засів на півдорозі в Очеретине.
Російський прорив міг зруйнувати всю українську лінію на захід від Авдіївки - і змусити десятки тисяч українських військових і, можливо, сотні тисяч мирних жителів покинути Донецьку область.
Єдина причина, чому росіяни не просунулися глибше в український тил цими вихідними, це те, що відступаюча 47-а механізована бригада розвернулася і знову вступила в бій. «47-ма механізована бригада повернулася до справи», - написав Мельник.
Протягом наступних кількох днів росіяни трохи розширили свій виступ, але не просунулися далі на захід.
Катастрофи Україна поки що уникла. Але битва все ще точиться. Якщо росіянам вдасться перемістити резерви на виступ, вони, можливо, ще зможуть продовжити свій наступ.
Варто зазначити, що поблизу знаходиться 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії, яка наразі не веде бою.
Якщо дивізія зможе просунутися на захід і зміцнити виступ, це може, щонайменше, ускладнити будь-яку українську контратаку. За найгіршого для України сценарію танкова дивізія могла б змусити втомлену 47-му механізовану бригаду відступити на захід.".
Так проіпать кишку шириною кілометр, довжиною вісім кілометрів, якою орки зайшли в порожнє місто, без спротиву, це або неймовірна тупість або зрада...
Орки заїхали на порожні позиції...