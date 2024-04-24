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Новини Війна
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Очеретине перетворилося на суцільні руїни, у самому місті дуже складна гуманітарна ситуація, - поліція

очеретине

В Очеретиному Донецької області через постійні обстріли складна гуманітарна ситуація, росіяни б’ють усіма можливими видами зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко.

"Суцільні руїни, все палає, знищені до фундаменту багатоповерхівки, а приватний сектор дуже сильно розбитий. Складна гуманітарна ситуація, яка обумовлена постійними обстрілами. Обстріли не вщухають, росіяни б’ють всім чим можна, різними калібрами, мінометами, КАБами. Востаннє екіпаж "Білих янголів" в минулу суботу проводили евакуацію пораненого чоловіка. Тут потрібно робити все дуже швидко. Там просто суцільний жах. Тільки надали допомогу почали виносити до автівки, приліт з артилерії, їдуть населеним пунктом обстріли зліва, справа, обстріли просто неймовірні", - зазначив представник поліції.

За його словами, гасити пожежі після обстрілів немає умов, бо у такій ситуації неможливо загнати техніку, щоб фахівці ДСНС приїхали одним чи двома розрахунками й надавали допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Донеччини, семеро людей дістали поранення. ФОТО

"Навіть евакуацію, там проводять за  лічені хвилини, коли хлопці підїхали, замотали ногу чоловіку, там уламок снаряда пробив ногу, виносять уже і метрів за 20 від них у сусідню будівлю, а це приватний сектор, приліт з артилерії, все полетіло шибки, дах, уламки", – каже Дяченко.

Автор: 

обстріл (28196) Донецька область (8308)


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Топ коментарі
+9
Очеретине вже майже окуповане, так що лишіть тих ждунів в спокої
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24.04.2024 10:47
+3
За те що відбулося в Очеретино в любій армії світу летіли б голови. А в деяких навіть розстріляли б командармів.
Так проіпать кишку шириною кілометр, довжиною вісім кілометрів, якою орки зайшли в порожнє місто, без спротиву, це або неймовірна тупість або зрада...
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24.04.2024 11:06
+3
сирок працює, козир керує
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24.04.2024 11:19
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говорили ,що Очеретене захоплене орками.
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24.04.2024 10:44 Відповісти
Тому з ними і спілкуйтеся, з тими, що «говорили»…
Говорили,балакали, усралися, та й заплакали… Десь так і вийшло!
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24.04.2024 10:51 Відповісти
А самому https://deepstatemap.live/#13/48.2328/37.6100 мапу DeepState відкрити-ні ? Доречі, той же Світан вчора сказав, що дуже небезпечне вклинення. Терміново потрібні **********.
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24.04.2024 11:09 Відповісти
Світан, часто «звертається до духів» Ностардамусу і Ванги!! Це небезпечно…
Йому б, треба було бути, обережніше з цим… Краще б, до духів отих, сраліна-члєніна-симоненка-вітренчихи, як бувшому комуністу…
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24.04.2024 11:29 Відповісти
Світан, як війсковий, добре розуміється на тактичних та стратегічних важливостях та особливостях (висоти, кількість сил, техніки та ***********) тих чи інших плацдармів. До того ж у нього багато друзів-війскових на різних напрямках. Політика та інше, що він коментує-то таке. А щодо ситуації на фронті-довіра до нього є. А ви вірте у Вангу.
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24.04.2024 12:11 Відповісти
Йому б, сидіти треба десь, на засіданнях отієї Ставки, поруч з найвеличнішим СРАТЬєхам,- ваЗеліном!!
Це, один з отих 73%, що прийшли до дільниць вдруге…
Не сотвори собі кумира!
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24.04.2024 12:43 Відповісти
Він, взагалі-то, завжди критикує цю владу-і зеленьского, і шмигаля, і кулебу, і послів, а єрмаків, умєрових і т.д.-взагалі відверто звинувачує у непрофесіоналізмі та корупції. Але ж авторитети під австрійскими прапорцями завжди краще знають хто є хто і краще розбираються у військовій ситуації на фронті, щедро приправляючи будь-які свої повідомлення знаками оклику.
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24.04.2024 14:12 Відповісти
Очеретине вже майже окуповане, так що лишіть тих ждунів в спокої
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24.04.2024 10:47 Відповісти
А у КМУ ОПУ ВРУ судівських, - субота-неділя, вихідні дні, тому, що там сидять, одні паХАРІ…
Війна з орками, десь аж там…, бо вони, заброньовані!! Горе людське - ЦІЛОДОБОВЕ в Україні!
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24.04.2024 10:49 Відповісти
Русофашисти намагаються захопити весь Донецьк і його область ,
а яким чином іх не обходить , бо
мразь кацапська , такою вона є 🤬
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24.04.2024 10:51 Відповісти
І знову цивільні примусово не евакуйовані, що має вже бути давно зроблено навіть у Краматорську.
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24.04.2024 11:04 Відповісти
Видання Forbes https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/04/23/a-ukrainian-brigade-disappeared-and-a-russian-brigade-almost-broke-through-how-the-battle-for-ocheretyne-upended-the-war-in-ukraine-this-weekend/?sh=3ad37ec94901%20%20 пише про причини стрімкого прориву рашистських військ в Очеретине та що врятувало ЗСУ від розвалу фронту, а Україну - від військової катастрофи.

@ "Коли 47-а механізована бригада відходила з лінії фронту на схід від села Очеретине цими вихідними, росіяни атакували і майже прорвали українські лінії на смугу незахищеної місцевості завширшки 20 миль, що відокремлювала вільне місто Покровськ від лінія фронту.
115-та механізована бригада української армії повинна була зайняти місце 47-ї механізованої бригади на лінії фронту. Але щось пішло не так.
https://twitter.com/Schizointel/status/1782213326824472616 За словами Миколи Мельника, відомого командира роти 47-ї механізованої бригади, який втратив ногу під час літнього контрнаступу, «окремі підрозділи просто відвалилися».
Російські розвідники та оператори безпілотників, які спостерігали за позиціями загартованої в боях 47-ї окремої механізованої бригади, очікували знайти в тих самих окопах свіжих військовослужбовців 115-ї окремої механізованої бригади. Натомість не знайшли... нікого.
Це був шанс для 30-ї мотострілецької бригади російської армії прокотитися вздовж залізничної колії, що тягнеться на захід від Авдіївки, і захопити вузький виступ, який на карті виглядає як п'ятимильний ніж, що встромляється в українську лінію, його гострий пункт засів на півдорозі в Очеретине.
Російський прорив міг зруйнувати всю українську лінію на захід від Авдіївки - і змусити десятки тисяч українських військових і, можливо, сотні тисяч мирних жителів покинути Донецьку область.
Єдина причина, чому росіяни не просунулися глибше в український тил цими вихідними, це те, що відступаюча 47-а механізована бригада розвернулася і знову вступила в бій. «47-ма механізована бригада повернулася до справи», - написав Мельник.
Протягом наступних кількох днів росіяни трохи розширили свій виступ, але не просунулися далі на захід.
Катастрофи Україна поки що уникла. Але битва все ще точиться. Якщо росіянам вдасться перемістити резерви на виступ, вони, можливо, ще зможуть продовжити свій наступ.
Варто зазначити, що поблизу знаходиться 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії, яка наразі не веде бою.
Якщо дивізія зможе просунутися на захід і зміцнити виступ, це може, щонайменше, ускладнити будь-яку українську контратаку. За найгіршого для України сценарію танкова дивізія могла б змусити втомлену 47-му механізовану бригаду відступити на захід.".
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24.04.2024 11:04 Відповісти
За те що відбулося в Очеретино в любій армії світу летіли б голови. А в деяких навіть розстріляли б командармів.
Так проіпать кишку шириною кілометр, довжиною вісім кілометрів, якою орки зайшли в порожнє місто, без спротиву, це або неймовірна тупість або зрада...
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24.04.2024 11:06 Відповісти
Або відсутність належної кількості ***********.
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24.04.2024 11:10 Відповісти
Там взагалі нікого не було, ні з ************ ні без. 47-ма вийшла, не дочекавшись зміни, а 125-а не зайшла.
Орки заїхали на порожні позиції...
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24.04.2024 11:14 Відповісти
при Генералі Залужному такого просирського не було !
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24.04.2024 15:13 Відповісти
сирок працює, козир керує
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24.04.2024 11:19 Відповісти
А у "хвальоного" головкома сірьського не вистачає розуму - зібрати не дуже великі по масштабам рашистського прориву, боєздатні сили в ЗСУ - та перерізати оту невеличку по вронту рашистську "кишку"???
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24.04.2024 11:45 Відповісти
Вчора здали Новобахмутівку, яка була а горловині прориву. Так що ніхто нічого вже не зробить....
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24.04.2024 11:48 Відповісти
 
 