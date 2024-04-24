Уряд Німеччини має діяти та передати ракети Taurus Україні, - очільниця оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала уряд Німеччини надати Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BR24.

"Канцлер (Шольц - ред.) завжди запевняв нас, що орієнтується на Сполучені Штати", - заявила Штрак-Ціммерманн.

Вона зазначила, що у результаті рішення США щодо допомоги Україні тепер бачить необхідність у діях і з боку уряду Німеччини.

"США тепер постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus", - наголосила Штрак-Ціммерман.

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