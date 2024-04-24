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Уряд Німеччини має діяти та передати ракети Taurus Україні, - очільниця оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн

Марі-Агнес Штрак-Ціммерман

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала уряд Німеччини надати Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BR24.

"Канцлер (Шольц - ред.) завжди запевняв нас, що орієнтується на Сполучені Штати", - заявила Штрак-Ціммерманн.

Вона зазначила, що у результаті рішення США щодо допомоги Україні тепер бачить необхідність у діях і з боку уряду Німеччини.

"США тепер постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus", - наголосила Штрак-Ціммерман.

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Автор: 

Німеччина (7318) крилаті ракети (1070) Бундестаг (195)


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Taurus так само ,як голосування в США...пів-року чекати.
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24.04.2024 10:46 Відповісти
Має діяти та передати.
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24.04.2024 10:49 Відповісти
Чого всі так зациклились на тих Таурус. Поки українська промисловість не стане на військові рейки, хоча б на 50 відсотків, не поможуть ні таурус, ні ...уяурус, ні літаки.
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24.04.2024 10:51 Відповісти
Сподіваюся, що дії "дідуся" за останні дні підштовхнуть Шольца до більш сміливих дій....
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24.04.2024 10:57 Відповісти
Таурус вже як "чупакабра", усі про нього говорять а є він чи ні х.. його знає.
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24.04.2024 11:18 Відповісти
"США тепер постачатимуть Україні великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus", - наголосила Штрак-Ціммерман.

Байден ще нічого не відправив
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24.04.2024 13:02 Відповісти
 
 