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Новини
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ЄС розглядає запровадження санкції проти більш ніж 12 компаній, які продовжують постачати Росії товари для військових потреб, – Bloomberg

санкції

Компанії, що базуються в Росії, Туреччині ОАЕ, Китаї та Гонконгу, імпортували європейські товари на мільйони євро для їх використання російським військово-промисловим комплексом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на документ ЄС.

Згідно з документом, імпорт включав технології, пов'язані з навігаційними системами для ракет, антени європейського виробництва, а також компоненти, що використовуються у військовій комп'ютерній техніці. Більшість обладнання виробляється під брендами ЄС чи США.

ЄС також розглядає можливість запровадити санкції проти компаній із Китаю та Гонконгу, які нібито надали Росії супутникові зображення та певні інші технології. Деякі з компаній раніше перебували під санкціями США.

Нагадаємо, Сполучені Штати готують нові санкції, які відріжуть деякі китайські банки від світової фінансової системи. У Вашингтоні сподіваються, що це допоможе зупинити фінансову підтримку Пекіном російського військового виробництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія придумала новий спосіб продавати нафту в обхід санкцій - створює фірми-одноденки, - Bloomberg

Автор: 

санкції (11763) Євросоюз (13313) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+2
Эти компании однодневки создаются десятками на данные зицпредседателей , просто готовые фирмы покупаются и потом тупо выбрасываются
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24.04.2024 11:02
+1

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24.04.2024 11:02
+1
Там нет никаких движений по счетам этих фирм, они создаются лишь только для подписания договоров, чтобы был формальный вне санкционный покупатель, а конечный получатель груза указывается или в Казахстане, или в Таджикистане,или в Грузии или в Армении. А оплата по контрактам всегда делается с других счетов, скорее всего или турецких или арабских
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24.04.2024 14:22
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24.04.2024 11:02 Відповісти
Эти компании однодневки создаются десятками на данные зицпредседателей , просто готовые фирмы покупаются и потом тупо выбрасываются
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24.04.2024 11:02 Відповісти
так отож. тому їх потрібно блокувати тихо, без зайвого шуму під час їхньої діяльності, коли на рахунках є достатньо коштів. і якщо поставити цю справу на потік і контроль, то з кожним таким блокуванням і замороженням рахунків, у каців буде все менше фінансових можливостей для нових "одноденок". а головне - буде втрачено дорогоцінний час для виготовлення зброї.
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24.04.2024 14:10 Відповісти
Там нет никаких движений по счетам этих фирм, они создаются лишь только для подписания договоров, чтобы был формальный вне санкционный покупатель, а конечный получатель груза указывается или в Казахстане, или в Таджикистане,или в Грузии или в Армении. А оплата по контрактам всегда делается с других счетов, скорее всего или турецких или арабских
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24.04.2024 14:22 Відповісти
то як тоді те все можна прикрити?
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24.04.2024 14:39 Відповісти
Или так как американцы сейчас через банки которые оплачивают требуют блокировать определенные виды двойного назначения товары. Или как когда то была идея в ЕС что все приграничные страны с Эрэфией должны блокировать таможенным путем транзит товаров. Но тогда все заглохло, потому что не сильно давили на грузин и армян
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24.04.2024 14:50 Відповісти
нуу, я думаю, що вони будуть продовжувати і далі працювати в цьому напрямку, тобто закручувати і далі гайки кацам.
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24.04.2024 15:04 Відповісти
Вы правы. Надо с них начинать.
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24.04.2024 19:03 Відповісти
Надо начинать с коеечных получателей которые находятся рядом.
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24.04.2024 19:04 Відповісти
 
 