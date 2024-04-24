ЄС розглядає запровадження санкції проти більш ніж 12 компаній, які продовжують постачати Росії товари для військових потреб, – Bloomberg

Компанії, що базуються в Росії, Туреччині ОАЕ, Китаї та Гонконгу, імпортували європейські товари на мільйони євро для їх використання російським військово-промисловим комплексом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на документ ЄС.

Згідно з документом, імпорт включав технології, пов'язані з навігаційними системами для ракет, антени європейського виробництва, а також компоненти, що використовуються у військовій комп'ютерній техніці. Більшість обладнання виробляється під брендами ЄС чи США.

ЄС також розглядає можливість запровадити санкції проти компаній із Китаю та Гонконгу, які нібито надали Росії супутникові зображення та певні інші технології. Деякі з компаній раніше перебували під санкціями США.

Нагадаємо, Сполучені Штати готують нові санкції, які відріжуть деякі китайські банки від світової фінансової системи. У Вашингтоні сподіваються, що це допоможе зупинити фінансову підтримку Пекіном російського військового виробництва.

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