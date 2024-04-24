Вашингтон не забороняв Україні завдавати ударів по російських НПЗ власною зброєю, - посол Маркарова

Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.

Про це в інтерв'ю "Європейській Правді" заявила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Не було офіційно заяв США про те, що ми не можемо це робити", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо заяви голови Пентагону Ллойда Остіна.

Водночас Маркарова нагадала, що США виступили проти використання американської зброї за межами України.

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"Просто в нас є обмеження від наших партнерів, які не хотіли б, щоб їхня зброя використовувалася за межами України. Але на всій території України, включно з Кримом і всіма іншими окупованими територіями, ми повинні знищувати як логістичні хаби, так війська агресора", - пояснила вона.

"Як посол, кажу вам, що жодного разу через мене не було передано ніяких обмежень щодо того, що ми робимо безпосередньо власною зброєю", - додала дипломатка.

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