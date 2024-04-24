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Вашингтон не забороняв Україні завдавати ударів по російських НПЗ власною зброєю, - посол Маркарова

маркарова

Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.

Про це в інтерв'ю "Європейській Правді" заявила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Не було офіційно заяв США про те, що ми не можемо це робити", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо заяви голови Пентагону Ллойда Остіна.

Водночас Маркарова нагадала, що США виступили проти використання американської зброї за межами України.

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"Просто в нас є обмеження від наших партнерів, які не хотіли б, щоб їхня зброя використовувалася за межами України. Але на всій території України, включно з Кримом і всіма іншими окупованими територіями, ми повинні знищувати як логістичні хаби, так війська агресора", - пояснила вона.

"Як посол, кажу вам, що жодного разу через мене не було передано ніяких обмежень щодо того, що ми робимо безпосередньо власною зброєю", - додала дипломатка.

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Автор: 

НПЗ (587) США (22473) Маркарова (492)


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Топ коментарі
+9
Шось з ранку шинкарка забагато хрюка.
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24.04.2024 11:13
+7
Забороняв ОП ФСБ через телемарафон з ссилкою на невідомого з Білого Дому.
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24.04.2024 11:29
+6
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24.04.2024 11:33
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24.04.2024 11:08 Відповісти
Ніхто не просив окрім путіна. Що тут неясно? І Залужного теж не просили американці звільняти. Маркарова палить це зелене шобло.
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24.04.2024 12:11 Відповісти
Шось з ранку шинкарка забагато хрюка.
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24.04.2024 11:13 Відповісти
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24.04.2024 11:19 Відповісти
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24.04.2024 11:33 Відповісти
Вже таку пику від'їла на важких посольських харчах,що і вух не видно.Залишилось тільки похрюкувати,виглядаючи зі свого вашингтонського ресторану.
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24.04.2024 16:50 Відповісти
Так вони завжди через вкиди у пресі попереджають. "Неназваний посадовець з адміністрації байдена повідомив на умовах конфіденційності"
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24.04.2024 11:13 Відповісти
рашка ****** по нас без обмежень - куди хоче і чим хоче а на передку приміняє хімічну зброю
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24.04.2024 11:15 Відповісти
бо на думку Заходу, у всьому винен путін.

А простий руський народ в трусіках не вінават , а значить по їх території відповідати не можна .
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24.04.2024 13:09 Відповісти
У Заходу плани розвалити кацап**ю, але українцями. Для цієї мети вони будуть воювати до останнього українця. А потім у москалів вони хочуть поставити свою людину - типу навальної. Мета банальна - газ, нафта і інші природні ресурси. Заради них вони готові покласти всіх і українців, і москалів, і якщо потрібно буде, то і ляхів покладуть
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24.04.2024 16:30 Відповісти
100% ************ наратив .
Так що не брешіть .

На превеликий жаль у "Заходу" зворотній план -- зробити так , що б й Україна не програла й парашка не розвалилася .
Розвалу ********** вони бздять не меньше , ніж програшу України .
Вони як ті страуси -- голову у пісок заривають й через океан піска бачать іншу картину світу .... де Юля Навальная є супер-дупер популярною у "бідного рюзкага народа" й винний там тільки ***** , а інші -- бідні й пригничені .
Як мінімум так бачать лідери демократичної партії й сам Байден з Блинкенем . Інакше б надали б хоча б сотню F-16 й тисячу Атакамсів , якіб знесли "лінію суравікіна" нахрен за кілька днів . А від керчінського мосту залишилась би одно поговтана арматура й по керчинський протоці плавали сграї мертвих орків ...
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24.04.2024 21:39 Відповісти
Добрі люди! З широкою душею!
Так багато нам дозволяють!

(сякається розчулено)
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24.04.2024 11:21 Відповісти
Краще вже нічого не казати, хіба незрозуміло, що відбувається? Ось Скажіть а коли взагалі таке офіційно оголошували? Все одно нам стенограму розмов ніхто не надасть, тому то таке..
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24.04.2024 11:23 Відповісти
Вони забороняють бити по тих нафтозаводах, в яких є їх частка у власності. А чисто кацапські можна "дамбить" хоч чим завгодно.
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24.04.2024 11:27 Відповісти
Забороняв ОП ФСБ через телемарафон з ссилкою на невідомого з Білого Дому.
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24.04.2024 11:29 Відповісти
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24.04.2024 12:10 Відповісти
Цеж треба, а нам зелені ботоферми тут локшину вішали, мов забороняли, Остіна як доказ показува, хоча той казав геть інше (хіба всі володіють англійською).
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24.04.2024 11:30 Відповісти
Да об этом еще месяц назад (если не больше) писали нормальные источники. Зачем это повторять.
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24.04.2024 11:33 Відповісти
та це потрібно, тому що трампісти-магашисти тут постіно брешуть, в т.ч. і на тему "Байден заборонив бити по НПЗ".
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24.04.2024 15:25 Відповісти
Так це нормальна реакція нашого мзс. На.інше не вистачає мізків
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24.04.2024 17:00 Відповісти
У резолюції, яку Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила 17 квітня, йдеться, що російські нафтопереробні заводи (НПЗ) є законними цілями для України. Резолюція - це рекомендація, але вона є відповіддю на рекомендацію деяких західних політиків, які не вважають такі заводи військовими цілями.

https://pace.coe.int/en/files/33511/html emphasising that under international humanitarian law, the Russian oil refineries are to be considered legitimate targets of military attacks
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24.04.2024 17:18 Відповісти
"Як посол, кажу вам, що жодного разу через мене не було передано ніяких обмежень щодо того, що ми робимо безпосередньо власною зброєю"

так посольство не працює
США через газети передають натяки
Україна (влітку 2023) перед самітом НАТО - також, тільки через статтї в пресі передавала побажання
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24.04.2024 11:57 Відповісти
Причина- піднімуться ціни на нафту, так якарізниця своєю чи чужою. Щось ця дама не те ляпнула.
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24.04.2024 12:06 Відповісти
Які ж ви недологі - не кажить дурницю , якщо не розумієте , що виробляє НПЗ .

Ціни на нафту тільки падати можуть , бо НПЗ переробляє нафту в бензино-керосинові фракції (легкі фракції) , в мастильні матеріали (середні фракції) , або в важкі фрацкії як то асфально-смолисті речьовини . Той же бітум .
Свердловину яку розробляють неможливо повернути нафту , під переробку якої стало меньше потоужностєй .
Тому вже здобуту нафту викидають на вільний ринок ... пропозиції стає більше й ціна падає , але а ж ніяк не зростає . Може бензин та соляра на 1-2 цента подорожчати а може й навпаки . Але враховуючи падіння ціни на сировину падає й собівартість продукції західних НПЗ . Тим більш , що у московитів нема потужностєй на імпортування бензину й соляри з Заходу . Й а ні поляки , а ні балтійці їм такої обції не нададуть .

Тобто причина незадоволення Остіна більш лицемірна . Срава в у тому, що в приватних компаніях цих НПЗ московії й досі залишається прихованна доля західних (в тому числі й штатівских) інвесторів . Відкрито це сказати -- це ганьба через те , що усе то под санкціями . Ось тому й дає інтервью Остін .
А йще теж дуже ганебна причина . За республіканцями стоїть так званна Хьюстонська група в тому числі (родина Бушей нагадаю) . Їм ці атаки на НПЗ ********** дуже вигідні - конкуренти як ні як !!! А інвестували в НПЗ московії як раз такі демократичні стовпи як Дж. Сорос й Ко. Лобіювання в США сенаторам й конгресменам (без відкатів тільки , а по переконанням) легально дозволяється . А ось Байдену - точно ні , Блінкену - теж . Про Остіна : скорійше ні ... Ось тому така приватна думка через мас-медіа .
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24.04.2024 22:37 Відповісти
навіщо брехати?? А попередження про зростання ціни на пальне хіба не від представників США були?
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24.04.2024 12:17 Відповісти
Лишнє підлизування держдепу після слухання в сенаті..... де представник держдепу пояснювала сенатору що Україна то європейська країна і не мали бити по цивільній інфраструктурі якщо дотримуються європейських цінностей

тобто оркам можна нашу цивільну інфраструктуру знищувати а нам нє
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24.04.2024 12:29 Відповісти
Зелені недоумки, а все ж таки, отримати дозвіл бити союзницькою зброєю по касапським ворожим об'єктах за лінією кордону - зовсім не пробували?
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24.04.2024 15:22 Відповісти
Вона ні обличчям не вийшла, ні розумом
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24.04.2024 16:58 Відповісти
Нужно продолжать массированые атаки на НПЗ а в ответ на обвинения сказать что это не ВСУ а это РДК балуются. И этим россиянам из РДК мы не указ))). Если-бы Израиль слушал Запад и не наносил ответные удары по своим противникам-арабским странам то Израиля давно-бы не существовало. Израиль и ЯО создал несмотря на то что США очень не хотели того
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24.04.2024 18:27 Відповісти
Хотілось би теж саме почути не від послиці з м"якми кріслом у Вашингтоні , а від мінімум Блінкена .
А крайще від Байдена -- бо Остін це явно не весільний фотограф й якщо б йому той же Байден вставив би пістона за необережне висловлення у пресі , то мабуть він вже б давно виправдовувався , мовляв його не так зрозуміли .
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24.04.2024 20:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JSZdWahPJ_U Американське розслідування про елітну нерухомість та ресторани посла України у США Оксани Маркарової


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Ця клюєвсько - ригівся прокладка Маркарова ганьба для України, типова зрадниця і фсбешна прокладка!
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24.04.2024 21:03 Відповісти
ну, уявляю як в 1944-му демократична партія США давала сталіну літаки та гаубиці і вимагала не застосовувати їх за межами ссср
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25.04.2024 08:38 Відповісти
Вот меня, человека, в принципе, спокойного (в силу возраста) иногда одолевает непреодолимое желание взять в руки палку и начать ею бить по головам, и прочим разным частям тела, государственных служащих Украины. Не из врожденной злости, а исключительно для превнесения в их пустые головы чего-либо хоть сколько-нибудь напоминающего мозг (хотя бы и спинной мозг трехмесячного котёнка).
Я, честно говоря, не знаю, за какие заслуги эта девица (наиболее подходящим синонимом для описания которой является слово "корова") стала послом в США. То, что она провалила компанию в поддержку Украины, - бесспорный факт (хотя организация такой компании было делом простым, проще, чем пасхальная игра в "стукалку": надо было отловить депутата Черновол на ЛБС, связать её (вместе с ПТРК), а в США - развязать. Всё остальное тов. Черновол сделала бы сама (как в той рекламе)).
Но ведь и теперь, она несет то, что в русском языке называется "ахинея" (Ну, о чём с тобою говорить?// Всё-равно ты порешь ахинею.// Лучше я пойду к ребятам пить...).
Украина не получала никаких официальных сообщений Источник:
Не было официально заявлений США о том Источник:
А неофициальные, выходит были?
И от кого они происходили?
И как вы, как посол, отреагировали на эти неофициальные обращения? Сразу к ушам свинячьим послали, или с Зеленским созванивались?
Вот верно говорят: "коса длина - ум короток".
Послу в США тов. Маркаровой вообще нельзя раскрывать рот. По крайней мере, если она собирается что-то сказать. Ей молчать надо. Есть же в конце-концов какие-то, определенные мировым опытом идиоматические обороты, которые не означают ровным счетом ничего. Ну так и пользуйся ими, дура набитая. Кто тебя просит рот разевать? Вопрос очевидный. Ну спроси ты у подчиненных, как на него отвечать...
Один Канцлера сосиской обозвал; другой умудрился "разосраться" с премьер-министром страны, которая стояла во главе организации поставок оружия; третья ахинею несет... У вас там в ОП вообще закусывают?
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25.04.2024 08:47 Відповісти
Такі не треба забороняти. бо ракет зебіл незробив.
А скільки я читала тріумфуючих каментів зеботви коли наші поцілили ракетою по Джанкою. Їх більше захопив не сам факт влучання, а те що владімір ссанич ракету зробив. Вмийтесь соплями порохоботи. Наш ссанич великий президент, писали вони скрізь.
. Правда виявилось що то Байден атакамси таємно прислав.
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25.04.2024 08:56 Відповісти
Не рекомендовали - это было.
Запрещали - не было.
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25.04.2024 10:10 Відповісти
 
 