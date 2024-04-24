Вашингтон не забороняв Україні завдавати ударів по російських НПЗ власною зброєю, - посол Маркарова
Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.
Про це в інтерв'ю "Європейській Правді" заявила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.
"Не було офіційно заяв США про те, що ми не можемо це робити", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо заяви голови Пентагону Ллойда Остіна.
Водночас Маркарова нагадала, що США виступили проти використання американської зброї за межами України.
"Просто в нас є обмеження від наших партнерів, які не хотіли б, щоб їхня зброя використовувалася за межами України. Але на всій території України, включно з Кримом і всіма іншими окупованими територіями, ми повинні знищувати як логістичні хаби, так війська агресора", - пояснила вона.
"Як посол, кажу вам, що жодного разу через мене не було передано ніяких обмежень щодо того, що ми робимо безпосередньо власною зброєю", - додала дипломатка.
Будь ласка, зачекайте...
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Настойчиво попросил.
А простий руський народ в трусіках не вінават , а значить по їх території відповідати не можна .
Так що не брешіть .
На превеликий жаль у "Заходу" зворотній план -- зробити так , що б й Україна не програла й парашка не розвалилася .
Розвалу ********** вони бздять не меньше , ніж програшу України .
Вони як ті страуси -- голову у пісок заривають й через океан піска бачать іншу картину світу .... де Юля Навальная є супер-дупер популярною у "бідного рюзкага народа" й винний там тільки ***** , а інші -- бідні й пригничені .
Як мінімум так бачать лідери демократичної партії й сам Байден з Блинкенем . Інакше б надали б хоча б сотню F-16 й тисячу Атакамсів , якіб знесли "лінію суравікіна" нахрен за кілька днів . А від керчінського мосту залишилась би одно поговтана арматура й по керчинський протоці плавали сграї мертвих орків ...
Так багато нам дозволяють!
(сякається розчулено)
https://pace.coe.int/en/files/33511/html emphasising that under international humanitarian law, the Russian oil refineries are to be considered legitimate targets of military attacks
так посольство не працює
США через газети передають натяки
Україна (влітку 2023) перед самітом НАТО - також, тільки через статтї в пресі передавала побажання
Ціни на нафту тільки падати можуть , бо НПЗ переробляє нафту в бензино-керосинові фракції (легкі фракції) , в мастильні матеріали (середні фракції) , або в важкі фрацкії як то асфально-смолисті речьовини . Той же бітум .
Свердловину яку розробляють неможливо повернути нафту , під переробку якої стало меньше потоужностєй .
Тому вже здобуту нафту викидають на вільний ринок ... пропозиції стає більше й ціна падає , але а ж ніяк не зростає . Може бензин та соляра на 1-2 цента подорожчати а може й навпаки . Але враховуючи падіння ціни на сировину падає й собівартість продукції західних НПЗ . Тим більш , що у московитів нема потужностєй на імпортування бензину й соляри з Заходу . Й а ні поляки , а ні балтійці їм такої обції не нададуть .
Тобто причина незадоволення Остіна більш лицемірна . Срава в у тому, що в приватних компаніях цих НПЗ московії й досі залишається прихованна доля західних (в тому числі й штатівских) інвесторів . Відкрито це сказати -- це ганьба через те , що усе то под санкціями . Ось тому й дає інтервью Остін .
А йще теж дуже ганебна причина . За республіканцями стоїть так званна Хьюстонська група в тому числі (родина Бушей нагадаю) . Їм ці атаки на НПЗ ********** дуже вигідні - конкуренти як ні як !!! А інвестували в НПЗ московії як раз такі демократичні стовпи як Дж. Сорос й Ко. Лобіювання в США сенаторам й конгресменам (без відкатів тільки , а по переконанням) легально дозволяється . А ось Байдену - точно ні , Блінкену - теж . Про Остіна : скорійше ні ... Ось тому така приватна думка через мас-медіа .
тобто оркам можна нашу цивільну інфраструктуру знищувати а нам нє
А крайще від Байдена -- бо Остін це явно не весільний фотограф й якщо б йому той же Байден вставив би пістона за необережне висловлення у пресі , то мабуть він вже б давно виправдовувався , мовляв його не так зрозуміли .
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Ця клюєвсько - ригівся прокладка Маркарова ганьба для України, типова зрадниця і фсбешна прокладка!
Я, честно говоря, не знаю, за какие заслуги эта девица (наиболее подходящим синонимом для описания которой является слово "корова") стала послом в США. То, что она провалила компанию в поддержку Украины, - бесспорный факт (хотя организация такой компании было делом простым, проще, чем пасхальная игра в "стукалку": надо было отловить депутата Черновол на ЛБС, связать её (вместе с ПТРК), а в США - развязать. Всё остальное тов. Черновол сделала бы сама (как в той рекламе)).
Но ведь и теперь, она несет то, что в русском языке называется "ахинея" (Ну, о чём с тобою говорить?// Всё-равно ты порешь ахинею.// Лучше я пойду к ребятам пить...).
Украина не получала никаких официальных сообщений Источник:
Не было официально заявлений США о том Источник:
А неофициальные, выходит были?
И от кого они происходили?
И как вы, как посол, отреагировали на эти неофициальные обращения? Сразу к ушам свинячьим послали, или с Зеленским созванивались?
Вот верно говорят: "коса длина - ум короток".
Послу в США тов. Маркаровой вообще нельзя раскрывать рот. По крайней мере, если она собирается что-то сказать. Ей молчать надо. Есть же в конце-концов какие-то, определенные мировым опытом идиоматические обороты, которые не означают ровным счетом ничего. Ну так и пользуйся ими, дура набитая. Кто тебя просит рот разевать? Вопрос очевидный. Ну спроси ты у подчиненных, как на него отвечать...
Один Канцлера сосиской обозвал; другой умудрился "разосраться" с премьер-министром страны, которая стояла во главе организации поставок оружия; третья ахинею несет... У вас там в ОП вообще закусывают?
А скільки я читала тріумфуючих каментів зеботви коли наші поцілили ракетою по Джанкою. Їх більше захопив не сам факт влучання, а те що владімір ссанич ракету зробив. Вмийтесь соплями порохоботи. Наш ссанич великий президент, писали вони скрізь.
. Правда виявилось що то Байден атакамси таємно прислав.
Запрещали - не было.