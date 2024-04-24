В армії РФ зафіксовано рекордний рівень дезертирства з початку повномасштабної війни, - британська розвідка

Із початку "часткової" мобілізації у вересні 2022 року у Росії засудили 7400 військовослужбовців РФ за дезертирство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Розвідка посилається на дані російської медіагрупи "Медіазона", згідно з якими, у березні 2024 року військові суди РФ засудили за дезертирство рекордну кількість російських військовослужбовців – 684 особи.

Зазначається, що загальна кількість випадків з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400. У Московській області найбільше випадків - 496.

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За даними Міноборони Британії, багато солдатів, яких вистежили й передали військовому суду, засуджено до умовних термінів і повернуто у свої частини та на передову.

Водночас кількість запитів щодо надання притулку в західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.

"Російські солдати, включно з примусово завербованими під час "часткової" мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін, з невеликою перспективою звільнення", - додали у британській розвідці.

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