В армії РФ зафіксовано рекордний рівень дезертирства з початку повномасштабної війни, - британська розвідка
Із початку "часткової" мобілізації у вересні 2022 року у Росії засудили 7400 військовослужбовців РФ за дезертирство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Розвідка посилається на дані російської медіагрупи "Медіазона", згідно з якими, у березні 2024 року військові суди РФ засудили за дезертирство рекордну кількість російських військовослужбовців – 684 особи.
Зазначається, що загальна кількість випадків з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400. У Московській області найбільше випадків - 496.
За даними Міноборони Британії, багато солдатів, яких вистежили й передали військовому суду, засуджено до умовних термінів і повернуто у свої частини та на передову.
Водночас кількість запитів щодо надання притулку в західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.
"Російські солдати, включно з примусово завербованими під час "часткової" мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін, з невеликою перспективою звільнення", - додали у британській розвідці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
стріляйте, ріжте, рвіть всіх, кого побачите вдома.
7400 з більш ніж мільйона - це ні про що.
Проблема з якістю - є.
Це погано! Краще б вони сиділи у в'язницях!
а от пропаганта говорити що в них все закінчилося і ракети і орки і кава в криму
Що нам робити? Бо як так далі піде, то вже похер буде на допомогу від америки і партнерів, не буде кому воювати.
Журба...
https://www.unian.ua/society/dezertiri-u-zsu-v-ukrajini-zrostaye-kilkist-sprav-pro-samovilne-zalishennya-chastini-12576654.html В Україні зростає кількість випадків дезертирства
https://youtu.be/RxK8W67mjw4?t=3m44s Про СЗЧ в Україні і не тільки