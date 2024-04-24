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Новини
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В армії РФ зафіксовано рекордний рівень дезертирства з початку повномасштабної війни, - британська розвідка

Дезертирство в російській армії

Із початку "часткової" мобілізації у вересні 2022 року у Росії засудили 7400 військовослужбовців РФ за дезертирство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Розвідка посилається на дані російської медіагрупи "Медіазона", згідно з якими, у березні 2024 року військові суди РФ засудили за дезертирство рекордну кількість російських військовослужбовців – 684 особи.

Зазначається, що загальна кількість випадків з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400. У Московській області найбільше випадків - 496.

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За даними Міноборони Британії, багато солдатів, яких вистежили й передали військовому суду, засуджено до умовних термінів і повернуто у свої частини та на передову.

Водночас кількість запитів щодо надання притулку в західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.

"Російські солдати, включно з примусово завербованими під час "часткової" мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін, з невеликою перспективою звільнення", - додали у британській розвідці.

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Автор: 

армія рф (17185) Велика Британія (5541) зовнішня розвідка (463) дезертирство (294)


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Топ коментарі
+4
Засудили - і з тюрми знову на передок - ніхто не губиться
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24.04.2024 11:39
+2
цей відсоток може значно покращитись після прильотів сотень ракет атакамс шторм шедоу і ф-16 з бомбами.
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24.04.2024 11:50
+2
Проблем в кількості у росії немає. Там он ще орськ, оренбург, курган. Русня втартила свої халупи, в боргах за іпотеку. Ідеальні кандидати на "добровольцєв".
Проблема з якістю - є.
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24.04.2024 12:05
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Засудили - і з тюрми знову на передок - ніхто не губиться
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24.04.2024 11:39 Відповісти
ванькі, хапайте зброю, біжить у свої деревні.
стріляйте, ріжте, рвіть всіх, кого побачите вдома.
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24.04.2024 11:40 Відповісти
Лучше ментов/росгвардию/вояк в первую очередь.
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24.04.2024 11:47 Відповісти
Цікавий відсоток, а не абсолютні цифри.
7400 з більш ніж мільйона - це ні про що.
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24.04.2024 11:42 Відповісти
цей відсоток може значно покращитись після прильотів сотень ракет атакамс шторм шедоу і ф-16 з бомбами.
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24.04.2024 11:50 Відповісти
Значно не покращиться: російський силовий апарат страшніший за всі інші засоби ураження.
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24.04.2024 11:53 Відповісти
Чому?В пакетованому еквіваленті має покращитись,а відповідно в решті теж в геометричній прогресії.Ви думаєте тільки в нас проблеми з набором людей??Ні там вже по 1,4 ляма пропонують на контракт відчуйте різницю було 200тис. тепер 1,4ляма вже дурачків за 500тис немає.І населення там не так багато як офіційно трублять.Там ніяких 140 млн і близько немає максимум 90 і то хз.
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24.04.2024 12:02 Відповісти
Проблем в кількості у росії немає. Там он ще орськ, оренбург, курган. Русня втартила свої халупи, в боргах за іпотеку. Ідеальні кандидати на "добровольцєв".
Проблема з якістю - є.
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24.04.2024 12:05 Відповісти
треба більше уваги приділяти виявленню розташування штабів і казарм загороджувальних загонів.
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24.04.2024 13:25 Відповісти
Було б чим виявляти і знищувати.
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24.04.2024 13:28 Відповісти
Хватай шинель пашлі дамой
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24.04.2024 11:45 Відповісти
біжи, Ванька, біжи...
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24.04.2024 11:49 Відповісти
багато солдатів, яких вистежили й передали військовому суду, засуджено до умовних термінів і повернуто у свої частини та на передову.

Це погано! Краще б вони сиділи у в'язницях!
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24.04.2024 11:50 Відповісти
когда накопится критическая масса - развернутся и будут расстреливать командиров
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24.04.2024 12:28 Відповісти
А шо такоє? Зачекайте, ще ж ATACMS'и не надійшли, куди ж ви?
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24.04.2024 12:15 Відповісти
для московії це не проблема , мʼяса було є і буде більше ніж достатньо
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24.04.2024 12:18 Відповісти
Ні#єра там вже не достатньо, то вже рашистська пропаганда. Так, чоловіків там більше, але вже не ті довбо%оби, які побіжать на сво
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24.04.2024 12:22 Відповісти
якщо б так було , вони б не палили по тисячі орків щодня на протязі років , у них 30 тис набір без мобілізації на місяць ..
а от пропаганта говорити що в них все закінчилося і ракети і орки і кава в криму
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24.04.2024 13:10 Відповісти
Так похер, що там в кацапні.
Що нам робити? Бо як так далі піде, то вже похер буде на допомогу від америки і партнерів, не буде кому воювати.
Журба...

https://www.unian.ua/society/dezertiri-u-zsu-v-ukrajini-zrostaye-kilkist-sprav-pro-samovilne-zalishennya-chastini-12576654.html В Україні зростає кількість випадків дезертирства

https://youtu.be/RxK8W67mjw4?t=3m44s Про СЗЧ в Україні і не тільки
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24.04.2024 13:46 Відповісти
ты сдрыстнул в США - ты дезертир...?
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24.04.2024 14:31 Відповісти
Ти тупе кацапське уйобіще, підівчи українську мову, щоб твої висери хо ча б сприймати можна було на українському сайті новин.
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24.04.2024 15:52 Відповісти
ты недавно рождённый покури путина...\ты дерьмо тут не командуй...\
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24.04.2024 19:26 Відповісти
 
 