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Країнам НАТО слід збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП, - міністр оборони Великої Британії Шеппс

шеппс

Показник оборонних витрат НАТО має збільшитися з нинішніх 2% ВВП до 2,5%.

Як інформує  Цензор.НЕТ із посиланням Sky News, про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс

"Зараз ми кажемо, що (витрати на оборону країн НАТО – ред.) мають становити 2,5% ВВП. Ми вважаємо, що це має сенс у більш небезпечному світі", - заявив Шеппс.

Він додав, що порушить це питання на саміті НАТО у Вашингтоні влітку.

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Автор: 

НАТО (6408) Грант Шеппс (63)


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У рашки зараз 40% ВВП іде на віину - Захід це не напружує?
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24.04.2024 11:47 Відповісти
Официально у рашки 6%.
А у нас 37%.
Мелькали недавно цифры.
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24.04.2024 11:52 Відповісти
жодна країна не зможе витрати 40% ВВП на оборонку. хіба що одноразово і з летальним кінцем для себе в результаті.
а стабільні 2,5% ВВП всіх країн-членів НАТО перекриє навіть 100% ВВП паРаші, за умови, що ці 2,5% будуть реально йти на оборонку, а не на папері.
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24.04.2024 11:54 Відповісти
Дрімуча дурість - міряти бойові спроможності грошима.
Коли в Європі один снаряд коштує не менше 1000$, а на росії - 200$ і менше.
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24.04.2024 12:12 Відповісти
В БіБіСі сказали шо рашка тратить на віину 100млд дол
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24.04.2024 13:14 Відповісти
У Трампа краще вдається "просити збільшити витрати на оборону"
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24.04.2024 11:58 Відповісти
Може дешевше від рашки ''камінь на камені не лишити''?
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24.04.2024 12:09 Відповісти
 
 