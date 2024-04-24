Країнам НАТО слід збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП, - міністр оборони Великої Британії Шеппс

Показник оборонних витрат НАТО має збільшитися з нинішніх 2% ВВП до 2,5%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Sky News, про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс

"Зараз ми кажемо, що (витрати на оборону країн НАТО – ред.) мають становити 2,5% ВВП. Ми вважаємо, що це має сенс у більш небезпечному світі", - заявив Шеппс.

Він додав, що порушить це питання на саміті НАТО у Вашингтоні влітку.

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