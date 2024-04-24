Країнам НАТО слід збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП, - міністр оборони Великої Британії Шеппс
Показник оборонних витрат НАТО має збільшитися з нинішніх 2% ВВП до 2,5%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Sky News, про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс
"Зараз ми кажемо, що (витрати на оборону країн НАТО – ред.) мають становити 2,5% ВВП. Ми вважаємо, що це має сенс у більш небезпечному світі", - заявив Шеппс.
Він додав, що порушить це питання на саміті НАТО у Вашингтоні влітку.
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А у нас 37%.
Мелькали недавно цифры.
а стабільні 2,5% ВВП всіх країн-членів НАТО перекриє навіть 100% ВВП паРаші, за умови, що ці 2,5% будуть реально йти на оборонку, а не на папері.
Коли в Європі один снаряд коштує не менше 1000$, а на росії - 200$ і менше.