Прокурори проситимуть ВАКС арештувати Сольського із заставою у 200 млн грн, - САП
Сьогодні, 24 квітня ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському.
Про це розповіла речниця САП Ольга Постолюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як розповіла вона виданню, сьогодні ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському.
За її словами, засідання суду заплановане на 14:00.
Також речниця САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.
Нагадаємо, колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Сам Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.
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