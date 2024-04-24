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Новини
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Прокурори проситимуть ВАКС арештувати Сольського із заставою у 200 млн грн, - САП

сольський

Сьогодні, 24 квітня ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському.

Про це розповіла речниця САП Ольга Постолюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як розповіла вона виданню, сьогодні ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському.

За її словами, засідання суду заплановане на 14:00.

Також речниця САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.

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Нагадаємо, колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Сам Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

Автор: 

САП (2208) запобіжний захід (480) Сольський Микола (127) підозра (756)


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Топ коментарі
+3
ні
це він показує скільки грошей віддрасть-
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24.04.2024 12:43
+2
Хто цю тварюку привів у владу?
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24.04.2024 12:51
+1
сольский быстро даст залог ну и толку , а потом или не виновен или смоется со всем награбленным, кагал своих не садит
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24.04.2024 12:23
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сольский быстро даст залог ну и толку , а потом или не виновен или смоется со всем награбленным, кагал своих не садит
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24.04.2024 12:23 Відповісти
Выпускники Трускавца объясните "пересічному". Эта поза на фото значит - " Ці руки нічого не крали! Или - " Да ну на Хфиг!"?
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24.04.2024 12:24 Відповісти
ні
це він показує скільки грошей віддрасть-
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24.04.2024 12:43 Відповісти
"Прокурори проситимуть!" ... тому вангую шо простят Фсе!
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24.04.2024 12:25 Відповісти
До речі трохи жалкую, шо нема букви "йо" на клаві, а тоб я все що з судами і прокурорами починав з цієй літери.
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24.04.2024 12:29 Відповісти
Хто цю тварюку привів у владу?
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24.04.2024 12:51 Відповісти
особисто Андрі́й Йо́сипович Бо́гдан
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24.04.2024 13:21 Відповісти
це людина Богдана тому дєрьмак не проти
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24.04.2024 13:20 Відповісти
200 мільйонів? Дрібниці які...
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24.04.2024 13:34 Відповісти
А де Червінський? Щось прокуратура мутить!
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24.04.2024 13:36 Відповісти
А без залога, можна?
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24.04.2024 15:07 Відповісти
А що там з його папєрєдніком Ляшком із на диво схожим компроматом - пограбував американського інвестора на сотні тисяч дол. за що останній замовив фіктивне вбивство афериста. Він сидить на посаді чи вільно гуляє?
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26.04.2024 01:17 Відповісти
 
 