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Дефіцит в енергосистемі: Україна третю добу поспіль залучає аварійну допомогу з Європи, - "Укренерго"

електроенергія,леп

Протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Через технологічні причини, бойові дії та негоду цієї доби фіксували знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій та Харківській областях.

На Одещині внаслідок ранкової атаки пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину споживачів в одному з районів Одеси. Тривають ремонтні роботи, енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло до кінця дня.

Через негоду знеструмлено на ранок 23 населені пункти в Хмельницькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі – дефіцит. "Укренерго" знову анонсує обмеження для бізнесу

З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях.

Автор: 

електроенергія (6175) Укренерго (2681)


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В шефа Укренерго дефіцит не має в казні. Сказочник.
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24.04.2024 12:11 Відповісти
Скільки електростанцій виведено з ладу у росіі?
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24.04.2024 12:11 Відповісти
Було відключення на півнодини зранку у Києві - давненько не відключали. Ще й ці дощі, як прорвало...
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24.04.2024 12:12 Відповісти
Это. У Святошинському та Бучанському районах знеструмлення через аварію в енергосистемі, - ДТЕК Джерело:
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24.04.2024 12:18 Відповісти
так! 💯
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24.04.2024 12:18 Відповісти
Дачка така не хила. Накуй. скоть зелена.
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24.04.2024 12:13 Відповісти
Так похолодало. У кого малі дітки кондішени та радіатори вмикають.
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24.04.2024 13:45 Відповісти
 
 