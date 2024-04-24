Дефіцит в енергосистемі: Україна третю добу поспіль залучає аварійну допомогу з Європи, - "Укренерго"

Протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Через технологічні причини, бойові дії та негоду цієї доби фіксували знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій та Харківській областях.

На Одещині внаслідок ранкової атаки пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину споживачів в одному з районів Одеси. Тривають ремонтні роботи, енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло до кінця дня.

Через негоду знеструмлено на ранок 23 населені пункти в Хмельницькій області.

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З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях.