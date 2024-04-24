ВАКС конфіскував у зрадника Балицького 5 літаків, 4 авто і квартири та стягнув частки у 9 компаніях
Вищий антикорупційний суд 23 квітня стягнув у дохід держави активи зрадника та голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького і його батька й сина.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України, передає Цензор.НЕТ.
"23 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд рішенням у справі 991/2741/24 частково задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування до Балицького Євгена Віталійовича, Балицького Віталія Броніславовича та Балицького Олександра Євгеновича санкції стягнення активів в дохід держави", - йдеться у повідомленні.
Так, рішенням суду у Балицького конфіскували:
- нерухоме майно (квартири, житловий будинок, земельні ділянки в місті Мелітополь, що нині в окупації);
- чотири легкових авто;
- саморобне туристичне судно;
- кошти на банківських рахунках;
- чотири повітряних судна моделі Cessna172RG;
- одне повітряне судно типу Model 76, Duchess.
Крім того, йдеться про корпоративні права у дев’яти компаніях: ТОВ "Мелітопольський Автогідроагрегат", ПП "Рекламна агенція "Бріз", ТОВ "Бастіон М-70", ТОВ "Лігіон", ТОВ "Телерадіокомпанія "МТВ-Плюс", ТОВ "Аквабіом", ТОВ "Мелітопольський завод підшипників ковзання", ПрАТ"Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Салют", ТОВ "Авіаційна група".
Водночас ВАКС відмовив Мін’юсту в частині стягнення в дохід держави 10% частки у статутному капіталі ТОВ "Бастіон М-70". На думку позивача, нею опосередковано володіє батько Балицького.
Довідка
Євген Балицький є колишнім депутатом Верховної Ради України, якого після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України було призначено так званим "губернатором Запорізької області".
На своїй "посаді" він активно співпрацює з Росією, зокрема, займався організацією так званого референдуму про приєднання Запорізької області до РФ, а станом на сьогодні курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконним продажем їхнього нерухомого майна, а також поширює в ЗМІ проросійську пропаганду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ага.. "земельні ділянки в місті Мелітополь, що нині в окупації"?
взяли і забралися світ за очі - стали заочними