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Новини
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ВАКС конфіскував у зрадника Балицького 5 літаків, 4 авто і квартири та стягнув частки у 9 компаніях

балицький

Вищий антикорупційний суд 23 квітня стягнув у дохід держави активи зрадника та голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького і його батька й сина.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України, передає Цензор.НЕТ.

"23 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд рішенням у справі 991/2741/24 частково задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування до Балицького Євгена Віталійовича, Балицького Віталія Броніславовича та Балицького Олександра Євгеновича санкції стягнення активів в дохід держави", - йдеться у повідомленні.

Так, рішенням суду у Балицького конфіскували:

  • нерухоме майно (квартири, житловий будинок, земельні ділянки в місті Мелітополь, що нині в окупації);
  • чотири легкових авто;
  • саморобне туристичне судно;
  • кошти на банківських рахунках;
  • чотири повітряних судна моделі Cessna172RG;
  • одне повітряне судно типу Model 76, Duchess.

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Крім того, йдеться про корпоративні права у дев’яти компаніях: ТОВ "Мелітопольський Автогідроагрегат", ПП "Рекламна агенція "Бріз", ТОВ "Бастіон М-70", ТОВ "Лігіон", ТОВ "Телерадіокомпанія "МТВ-Плюс", ТОВ "Аквабіом", ТОВ "Мелітопольський завод підшипників ковзання", ПрАТ"Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Салют", ТОВ "Авіаційна група".

Водночас ВАКС відмовив Мін’юсту в частині стягнення в дохід держави 10% частки у статутному капіталі ТОВ "Бастіон М-70". На думку позивача, нею опосередковано володіє батько Балицького.

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Довідка

Євген Балицький є колишнім депутатом Верховної Ради України, якого після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України було призначено так званим "губернатором Запорізької області". 

На своїй "посаді" він активно співпрацює з Росією, зокрема, займався організацією так званого референдуму про приєднання Запорізької області до РФ, а станом на сьогодні курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконним продажем їхнього нерухомого майна, а також поширює в ЗМІ проросійську пропаганду.

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Автор: 

конфіскація (846) Балицький (40) Антикорупційний суд (1937)


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Топ коментарі
+6
Якщо те все майно цього колоборанта знаходится на окупованій території ,то це рішення ні про що ,краще цю мерзоту ліквідувати як і інших колоборантів.
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24.04.2024 12:27
+3
А що з того, що в нього конфіскували, насправді конфіскували?

Ага.. "земельні ділянки в місті Мелітополь, що нині в окупації"?
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24.04.2024 12:25
+3
Терзают "смутные сомнения", у чиновников такого ранга сидящих сейчас в мягких креслах, как обстоят дела с подобными активами!?
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24.04.2024 12:28
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А пішов би в слугонаріда остався би при баблі... лох
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24.04.2024 12:18 Відповісти
А що з того, що в нього конфіскували, насправді конфіскували?

Ага.. "земельні ділянки в місті Мелітополь, що нині в окупації"?
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24.04.2024 12:25 Відповісти
Якщо те все майно цього колоборанта знаходится на окупованій території ,то це рішення ні про що ,краще цю мерзоту ліквідувати як і інших колоборантів.
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24.04.2024 12:27 Відповісти
Терзают "смутные сомнения", у чиновников такого ранга сидящих сейчас в мягких креслах, как обстоят дела с подобными активами!?
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24.04.2024 12:28 Відповісти
Він не обідився. Куй.
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24.04.2024 12:30 Відповісти
рішення підтримую, але вислів: "стягнув у дохід держави... нерухоме майно, що нині в окупації..." чи хто із ОПидержави літатиме на цих літаках, машинах, суднах, геть не зрозумло.
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24.04.2024 12:33 Відповісти
Це просто стандартний на@бон чесного народу. Все його "конфісковане " майно на окупованій території і в дупі він мав нашу конфіскацію. А ось, наприклад, конфіскувати в Шуфрича слабо.
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24.04.2024 12:53 Відповісти
У нас очень страшные заочные суды для можновладцив. А вот очные - не очень.
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24.04.2024 13:01 Відповісти
А чи конфісковано хоть щось у мертвечука, у каломийського, у шуфріча, у бойка, у льовочкіна, у портнова, у дубінського та у інших буратін??? Козін forever??? Ліцемери!
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24.04.2024 13:06 Відповісти
Балицький підАр!
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24.04.2024 13:44 Відповісти
*********
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24.04.2024 14:18 Відповісти
Віртуально конфісковувати майстри. Заберіть краще в Портнова.
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24.04.2024 14:52 Відповісти
поскільки вакс конфіскує все заочно, то й самий вакс треба зробити заочним, без "денної форми роботи"

взяли і забралися світ за очі - стали заочними
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24.04.2024 15:18 Відповісти
оце досягнення, оце арешт: все майно на окупованій території. ще накладіть арешт на майно яке знаходиться на мис Шмідта. Чукотка.
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24.04.2024 15:38 Відповісти
 
 