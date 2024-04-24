На одного українця припадає 66 банкнот. Найпоширеніші - номіналом 500 грн, - НБУ. ІНФОГРАФІКА
Національний банк України розповів, скільки готівки тримають на руках українці та які банкноти й монети є найбільш розповсюдженими.
Про це повідомили в Нацбанку, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що станом на 1 квітня 2024 року в готівковому обігу України перебувало 780,3 млрд грн - на 2,1% більше, ніж на початок 2024 року. Темпи зростання готівки в обігу пов’язані, за оцінкою НБУ, і сезонними факторами.
При цьому на одного жителя України припадає 66 банкнот та 179 платіжних монет.
Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень, а монет - номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).
Найменше в обігу банкнот номіналом 50 грн та монет номіналом 10 грн (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).
При цьому найшвидше збільшується кількість в обігу банкнот номіналом 1000 грн та монет номіналом 10 грн. Порівняно з початком року їх кількість в обігу зросла майже в 1,1 рази.
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Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень, Джерело:
В нас круглий рік сезон, сезон інфляції
1к зараз в обігу на рівні 100грн
Якісь умовні цифри, середні. Банкноти ще може бути, а монет точно в кишені стільки не було одночасно. Ну може шт. 50.
Сфера послуг ображається, але чайові залишати просто нічим.