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Новини
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На одного українця припадає 66 банкнот. Найпоширеніші - номіналом 500 грн, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

гроші

Національний банк України розповів, скільки готівки тримають на руках українці та які банкноти й монети є найбільш розповсюдженими.

Про це повідомили в Нацбанку, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що станом на 1 квітня 2024 року в готівковому обігу України перебувало 780,3 млрд грн - на 2,1% більше, ніж на початок 2024 року. Темпи зростання готівки в обігу пов’язані, за оцінкою НБУ, і сезонними факторами.

При цьому на одного жителя України припадає 66 банкнот та 179 платіжних монет.

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Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень, а монет - номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).

гроші

Найменше в обігу банкнот номіналом 50 грн та монет номіналом 10 грн (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

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При цьому найшвидше збільшується кількість в обігу банкнот номіналом 1000 грн та монет номіналом 10 грн. Порівняно з початком року їх кількість в обігу зросла майже в 1,1 рази.

Автор: 

гроші (962) НБУ (10335)


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Топ коментарі
+13
Не зрозумів, де ще 60 банкнот, які мені належать?....
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24.04.2024 12:18
+4
33 тищі гривень в кожного виходить. Мажори
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24.04.2024 12:20
+4
Та невже?!! Ау, нацбанк, де ж мої 66 банкнот по 500 грн?!
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24.04.2024 12:22
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Не зрозумів, де ще 60 банкнот, які мені належать?....
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24.04.2024 12:18 Відповісти
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24.04.2024 12:35 Відповісти
33 тищі гривень в кожного виходить. Мажори
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24.04.2024 12:20 Відповісти
банктноти у кишенях не тільки на 500 грн
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24.04.2024 13:11 Відповісти
Та невже?!! Ау, нацбанк, де ж мої 66 банкнот по 500 грн?!
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24.04.2024 12:22 Відповісти
А на каждого еврея?
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24.04.2024 12:23 Відповісти
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24.04.2024 13:06 Відповісти
зачекайте ! в кишені подивлюсь......упс...брешуть
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24.04.2024 12:28 Відповісти
Темпи зростання готівки в обігу пов'язані, за оцінкою НБУ, і сезонними факторами.

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень, Джерело:

В нас круглий рік сезон, сезон інфляції
1к зараз в обігу на рівні 100грн
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24.04.2024 12:35 Відповісти
Для більшості в оббігу,а не в обігу такі номінали.Вже забув коли в руках тримав
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24.04.2024 12:38 Відповісти
Оприлюдніть будь ласка статистичні дані серед прастих парнєй с народа, які тепер "слуги" того народу.
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24.04.2024 12:38 Відповісти
Средняя температура по больнице. Кому бублик а кому дырка от бублика. Но в среднем по пол бублика у всех
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24.04.2024 12:38 Відповісти
а где мои банкноты? наверное мне 3 а остальные резниковым и абрамовичам
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24.04.2024 12:44 Відповісти
Чим би ви бл...ть зайнялися, як не підрахунком наліку в наших кишенях?🤬
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24.04.2024 12:44 Відповісти
Де можна мої і чоловікові банкноти забрати, поки миші їх десь там не з'їли?
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24.04.2024 12:51 Відповісти
При цьому на одного жителя України припадає 66 банкнот та 179 платіжних монет.

Якісь умовні цифри, середні. Банкноти ще може бути, а монет точно в кишені стільки не було одночасно. Ну може шт. 50.
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24.04.2024 13:09 Відповісти
А я Лесю Українку та Вернадського ********...
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24.04.2024 13:42 Відповісти
Друкують паперову масу зелені скунси
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24.04.2024 13:57 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому 20 та 50 грн така рідкість - їх усього по 3-5 купюр на людину, 10 грн - по 2 штуки на людину
Сфера послуг ображається, але чайові залишати просто нічим.
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24.04.2024 14:08 Відповісти
 
 