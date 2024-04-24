Сапер, стрілець, оператор БПЛА: 405-й окремий стрілецький батальйон 32 ОМБр набирає воїнів. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У 405 окремий стрілецький батальйон 32 ОМБр шукають військових різних спеціальностей.
Про це у Facebook повідомив командир 516-го окремого батальйону 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна Семен Салатенко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у 405 окремий стрілецький батальйон 32 ОМБр потрібні:
- Провідний бухгалтер;
- Радіотелефоніст;
- Стрілець-помічник гранатометника;
- Стрілець-санітар;
- Гранатометник;
- Стрілець-оператор;
- Стрілець;
- Кулеметник;
- Водій;
- Оператор;
- Водій-радіотелефоніст;
- Навідник;
- Номер обслуги;
- Стрілець-зенітник;
- Сапер;
- Кухар;
- Електрик – дизелист;
- Санітар;
- Оператор БПЛА.
"Не маєте досвіду - НАВЧИМО! Якщо ви маєте бажання вступити до нашого батальйону та допомагати захищати нашу країну зв’яжіться з нами за номером телефону – 0950067409 - Еліна", - додав Салатенко.
Топ коментарі
+2 Sergii Ustim
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+2 Sergii Ustim
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+2 Ярослав Кийко
показати весь коментар24.04.2024 13:29
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Зараз там буде не менш як 20 курок на шпильках що позаймають посади стрільців...а паперова срань будк сипатись як зі сміттєвого баку