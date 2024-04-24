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Новини Війна
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Сапер, стрілець, оператор БПЛА: 405-й окремий стрілецький батальйон 32 ОМБр набирає воїнів. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

батальйон,405

У 405 окремий стрілецький батальйон 32 ОМБр шукають військових різних спеціальностей.

Про це у Facebook повідомив командир 516-го окремого батальйону 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна Семен Салатенко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у 405 окремий стрілецький батальйон 32 ОМБр потрібні:

  1. Провідний бухгалтер;
  2. Радіотелефоніст;
  3. Стрілець-помічник гранатометника;
  4. Стрілець-санітар;
  5. Гранатометник;
  6. Стрілець-оператор;
  7. Стрілець;
  8. Кулеметник;
  9. Водій;
  10. Оператор;
  11. Водій-радіотелефоніст;
  12. Навідник;
  13. Номер обслуги;
  14. Стрілець-зенітник;
  15. Сапер;
  16. Кухар;
  17. Електрик – дизелист;
  18. Санітар;
  19. Оператор БПЛА.

"Не маєте досвіду - НАВЧИМО! Якщо ви маєте бажання вступити до нашого батальйону та допомагати захищати нашу країну зв’яжіться з нами за номером телефону – 0950067409 - Еліна", - додав Салатенко.

Читайте: Окремий батальйон спецпризначення набирає воїнів, - комбат Салатенко, випускник командирських курсів у США

Автор: 

ЗСУ (7496) Салатенко (10)


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Топ коментарі
+2
Центри комплектування на рівні бригад набагато ефективніши, тому і постає питання, накуя ті ТЦК?
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24.04.2024 13:06
+2
Можливо для питань срочників, загального обліку військово забов"язаних, ну і те що ви сказали...
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24.04.2024 13:18
+2
Але після центру підготовки ви потрапите "як пощастить". І ваша власна думка ким ви хочете бути вже нікого не цікавитиме.
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24.04.2024 13:29
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Я, снайпер. Інвалід. Фізично не можу.
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24.04.2024 12:33 Відповісти
Вибачаюсь перед 405-й окремим стрілецьким батальйоном 32 ОМБр, але це якийсь треш - а нащо тоді МО, ТЦК, командування, Верховний (незрозуміло, правда, яка від нього користь у цьому питанні), КМ ??
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24.04.2024 12:50 Відповісти
Центри комплектування на рівні бригад набагато ефективніши, тому і постає питання, накуя ті ТЦК?
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24.04.2024 13:06 Відповісти
Что бы деньги с ухилянтов собирать.
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24.04.2024 13:10 Відповісти
Можливо для питань срочників, загального обліку військово забов"язаних, ну і те що ви сказали...
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24.04.2024 13:18 Відповісти
Це приданий батальон до 32-ої, його зформували з добровольців або ТРО-шників.
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24.04.2024 13:23 Відповісти
То виходить, недосформували.
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24.04.2024 13:57 Відповісти
"Зацвяжка" в тому, що поповнення іде через бригаду, а в ній і на "рідні" пілрозділи людей не вистачає.
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24.04.2024 14:38 Відповісти
Речник є? Бажано посада "полковник", або кап 1 рангу...
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24.04.2024 13:25 Відповісти
А впевнені, що 32-у бригаду не розформують? Її утворили для наступу 2023 року зі старців і калік , які вже додому просяться…
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24.04.2024 13:28 Відповісти
А Вам звідки знати? Балабол...
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24.04.2024 15:35 Відповісти
Я з такої ж бригади, але трохи кращої.
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24.04.2024 15:47 Відповісти
І чим вона краща? Тому що Ви з неї))))
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24.04.2024 17:29 Відповісти
Авжеж
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24.04.2024 18:08 Відповісти
Але після центру підготовки ви потрапите "як пощастить". І ваша власна думка ким ви хочете бути вже нікого не цікавитиме.
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24.04.2024 13:29 Відповісти
Який ще нафіг "центр підготовки"? Потрібні вже готові специ, а для інших - два місяці злагоджування і в бій.
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24.04.2024 14:41 Відповісти
Тобто без участі ТЦК, неофіційно? Ну то будьте готові до того, що в разі поранення/загибелі ваша родина отримає від зеленого шапіто здоровенний шиш без солі.
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24.04.2024 15:15 Відповісти
А як на командні та штабні посади потрапяють "свої люди"? Не ТЦК ж їх мобілізує?
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24.04.2024 15:41 Відповісти
До офіцерів (і в ТЦК теж) трохи інше відношення, навіть до тих, що колись пройшли "військову кафедру". Знаю трохи про це.
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24.04.2024 15:46 Відповісти
Сумніваюсь, що родичі і знайомі потрапляють до підрозділів через ТЦК
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24.04.2024 16:00 Відповісти
Короче, пока Кошовой и сын Резникова не пойдут, то и никто не должен идти
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24.04.2024 15:33 Відповісти
Я писав не про це, не вигадуйте. Мій допис був про організацію процесу.
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24.04.2024 15:42 Відповісти
Задньопровідний бюстгалтер це вже супер...вже дішло до маразму...якщо документ міністерства оборони вступає в колізію з документом міністерсва фінансів то виконуються вимоги фініків..
Зараз там буде не менш як 20 курок на шпильках що позаймають посади стрільців...а паперова срань будк сипатись як зі сміттєвого баку
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24.04.2024 17:00 Відповісти
 
 