Сапер, стрілець, оператор БПЛА: 405-й окремий стрілецький батальйон 32 ОМБр набирає воїнів. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У 405 окремий стрілецький батальйон 32 ОМБр шукають військових різних спеціальностей.

Про це у Facebook повідомив командир 516-го окремого батальйону 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна Семен Салатенко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у 405 окремий стрілецький батальйон 32 ОМБр потрібні:

Провідний бухгалтер; Радіотелефоніст; Стрілець-помічник гранатометника; Стрілець-санітар; Гранатометник; Стрілець-оператор; Стрілець; Кулеметник; Водій; Оператор; Водій-радіотелефоніст; Навідник; Номер обслуги; Стрілець-зенітник; Сапер; Кухар; Електрик – дизелист; Санітар; Оператор БПЛА.

"Не маєте досвіду - НАВЧИМО! Якщо ви маєте бажання вступити до нашого батальйону та допомагати захищати нашу країну зв’яжіться з нами за номером телефону – 0950067409 - Еліна", - додав Салатенко.

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