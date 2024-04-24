Розпорядження МЗС про припинення консульських послуг за кордоном - "напівзаконне". Хочемо роз’яснень, - комітет ВР з нацбезпеки

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки хоче викликати представників Міністерства закордонних справ для роз’яснень щодо розпорядження про призупинення консульських послуг за кордоном для чоловіків призовного віку.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила членкиня комітету, депутат від партії "Голос" Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, це питання є в компетенції комітету, тому що за час роботи над законопроєктом МЗС не подавало коментарів та правок.

"МЗС я не пригадую на жодному комітеті, з приводу коментарів і правок, які б відносилися до законодавства, до змін закону про мобілізацію. Тому я думаю, що ми на найближчий комітет їх (МЗС. - Ред.) викличемо, щоб вони пояснили, що за збурення, про яке вони нас не попереджали", - сказала Бобровська.

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Розпорядження міністра закордонних справ вона назвала "напівзаконним":

"За три місяці фактично незаконно чи напівзаконно видали таке розпорядження, яке має сумнівний результат, адекватність і зміст".

Бобровська наголошує, що після набуття чинності закону про мобілізацію, тобто після 18 травня, у чоловіків призовного віку є два місяці на оновлення військово-облікових даних.

Вона зазначає, що обмежень на надання консульських послуг не мало б бути до цього терміну. Парламентарка нагадує, що закон набуває чинності за місяць, а відтоді військовозобов’язані матимуть ще 60 днів, щоб оновити свої дані в територіальних центрах комплектування або в електронному кабінеті.

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"Міністерство оборони слізно обіцяло одну річ, що ті люди, які фізично не можуть прийти у військкомати, або які хочуть не йти у військкомат, (могли. - Ред.) зробити електронний кабінет, зареєструватися внести свої дані, отримати штрих-код чи QR-код, і з ним приходите в телефоні і показуєте в консульстві, і це є підставою для вас отримати консульські дії", - каже Бобровська.

Вона стверджує, що основною метою змін у законодавстві було не заборонити консульські дії, а забезпечити максимальній кількості чоловіків і жінок можливість стати на військовий облік, "щоб побачити в принципі загальний ресурс, який є в України, поза Україною".

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Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.