УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11442 відвідувача онлайн
Новини
9 278 105

Розпорядження МЗС про припинення консульських послуг за кордоном - "напівзаконне". Хочемо роз’яснень, - комітет ВР з нацбезпеки

загранпаспорт

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки хоче викликати представників Міністерства закордонних справ для роз’яснень щодо розпорядження про призупинення консульських послуг за кордоном для чоловіків призовного віку.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила членкиня комітету, депутат від партії "Голос" Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, це питання є в компетенції комітету, тому що за час роботи над законопроєктом МЗС не подавало коментарів та правок.

"МЗС я не пригадую на жодному комітеті, з приводу коментарів і правок, які б відносилися до законодавства, до змін закону про мобілізацію. Тому я думаю, що ми на найближчий комітет їх (МЗС. - Ред.) викличемо, щоб вони пояснили, що за збурення, про яке вони нас не попереджали", - сказала Бобровська.

Читайте: Українське консульство у Польщі та генконсульство в Барселоні призупинили прийом громадян призовного віку (оновлено)

Розпорядження міністра закордонних справ вона назвала "напівзаконним":

"За три місяці фактично незаконно чи напівзаконно видали таке розпорядження, яке має сумнівний результат, адекватність і зміст".

Бобровська наголошує, що після набуття чинності закону про мобілізацію, тобто після 18 травня, у чоловіків призовного віку є два місяці на оновлення військово-облікових даних.

Вона зазначає, що обмежень на надання консульських послуг не мало б бути до цього терміну. Парламентарка нагадує, що закон набуває чинності за місяць, а відтоді військовозобов’язані матимуть ще 60 днів, щоб оновити свої дані в територіальних центрах комплектування або в електронному кабінеті.

Також читайте: Надання консульських послуг обмежено тимчасово та буде відновлено відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку, - МЗС

"Міністерство оборони слізно обіцяло одну річ, що ті люди, які фізично не можуть прийти у військкомати, або які хочуть не йти у військкомат, (могли. - Ред.) зробити електронний кабінет, зареєструватися внести свої дані, отримати штрих-код чи QR-код, і з ним приходите в телефоні і показуєте в консульстві, і це є підставою для вас отримати консульські дії", - каже Бобровська.

Вона стверджує, що основною метою змін у законодавстві було не заборонити консульські дії, а забезпечити максимальній кількості чоловіків і жінок можливість стати на військовий облік, "щоб побачити в принципі загальний ресурс, який є в України, поза Україною".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про зупинку прийому документів за кордоном: "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною"

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

Автор: 

консульство (308) МЗС (4107) українці (2536) Бобровська (50)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
напіввагітна? воно або законне, або незаконне...
показати весь коментар
24.04.2024 12:32
+27
А є щось, що Зельониє зробили не плюнувши на закони?
показати весь коментар
24.04.2024 12:34
+22
Влада України в черговий раз показала, шо пересічному громадянину з Україною краще не мати ніяких справ взагалі. Цікаво, це шапіто95 так агітує нарід повертатися додому? Так тепер всі, хто втік, костьми ляжуть, аби тіки не повертатися...
показати весь коментар
24.04.2024 12:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це означає, шо Консул не має права обмежувати в його правах громадянина України за кордоном, так як тут власне мова йде про питання захисту громадян
показати весь коментар
24.04.2024 16:17 Відповісти
А де написано, що громадянин має право оформлювати паспорт за кордоном? Хіба це є в конституції?
показати весь коментар
24.04.2024 16:18 Відповісти
ну та якби немає підстав, допоки закон не встпить в силу. І це якби...опа - порушення прав)) Я би вже подава в ЄСППЛ. Ну да, через рік буде справа розглядатись. Але так шоп того Кулєбу виграли, шоп мало не показалося.
показати весь коментар
24.04.2024 16:15 Відповісти
Да пофіг. У нас все можна: і у Коломойського відібрати громадянство, шоп його не судити, і іншого взяти тіпа під суд, шоп Шатам не видати, так само можна порушувати конституцію Гаранту.... Шо казати про те, що законних підстав зараз обмежувати в правах своїх громадян окрім "ах ви такі гади, я так думаю (с) Кулеба" - ну напросто немає???
показати весь коментар
24.04.2024 16:13 Відповісти
Вони там усі у ВР та уряді незаконні!
Їхній конституційний термін давно вийшов. Після спливу строку на який їх обрали всі вони до одного звичайні узурпатори, які не мають жодних законних конституційних повноважень допоки не будуть проведені чергові демократичні вибори.
Протиправно продовжений воєнний стан замість стану війни неконституційний.
показати весь коментар
26.04.2024 01:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 