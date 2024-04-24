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Посол США Брінк щодо ухвалення законопроєкту Сенатом: Дякую за життєво важливу безпекову та іншу допомогу Україні

шмигаль,брінк

Посол США в України Бріджит Брінк відреагувала на ухвалення Сенатом США законопроєкту щодо допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі посла США у X (Twitter).

"Дякую лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру, меншості Мітчу Макконнеллу і двопартійній групі сенаторів за ухвалення додаткового законопроєкту щодо фінансування України, яка отримає 60,8 мільярда доларів США на життєво важливу безпекову та іншу допомогу", - наголосила Брінк.

Нагадаємо, верхня палата Конгресу США у вівторок, 23 квітня, ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.

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Автор: 

допомога (8288) Україна (5861) Сенат США (596) Брінк (224)


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Посол США в України Бріджит Брінк

Плосел?
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24.04.2024 12:49 Відповісти
Щира подяка США і особисто Президенту Байдену за допомогу
Украні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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24.04.2024 12:57 Відповісти
Дякуємо США від щирого серця)
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24.04.2024 13:24 Відповісти
Дякуємо, пані Бріджет за вашу підтримку і допомогу.
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24.04.2024 13:33 Відповісти
Дякуємо !!! Боже, благослови Америку !!
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24.04.2024 13:44 Відповісти
 
 