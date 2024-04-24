Посол США Брінк щодо ухвалення законопроєкту Сенатом: Дякую за життєво важливу безпекову та іншу допомогу Україні
Посол США в України Бріджит Брінк відреагувала на ухвалення Сенатом США законопроєкту щодо допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі посла США у X (Twitter).
"Дякую лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру, меншості Мітчу Макконнеллу і двопартійній групі сенаторів за ухвалення додаткового законопроєкту щодо фінансування України, яка отримає 60,8 мільярда доларів США на життєво важливу безпекову та іншу допомогу", - наголосила Брінк.
Нагадаємо, верхня палата Конгресу США у вівторок, 23 квітня, ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.
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Плосел?
Украні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️