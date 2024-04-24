Суд визнав наявність російського громадянства у ексчиновниці Мін’юсту Прилуцької, яку раніше викрила СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції колишньої топпосадовиці відомства, у якої виявили громадянство Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

У СБУ не назвали імені колишньої посадовиці, однак деталі вказують на те, що йдеться про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту Марину Прилуцьку, яка за власної ініціативи отримала російське громадянство.

Відповідне рішення у Шостому апеляційному адмінсуді відстояли чинні представники Міністерства юстиції.

Наразі ексчиновниця може оскаржити це рішення у Верховному Суді.

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Звільнення Прилуцької через російське громадянство

На підставі матеріалів, отриманих від української спецслужби, чиновницю було звільнено із займаної посади у 2021 році.

Згодом вона вирішила оскаржити це рішення, посилаючись на довідку "головного управління МВС РФ по місту москва". У цьому документі було зазначено, що у неї нібито немає російського паспорта.

Однак, після ознайомлення із доказовою базою СБУ, колегія українського суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення.

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"Представники Служби безпеки довели нікчемність документів, виданих державою-агресором про нібито відсутність у неї громадянства рф. Крім того, спецслужба довела, що позивачка не виїжджала в Болгарію, де, з її слів, нібито було отримано відповідні російські документи", - зазначили в пресслужбі СБУ.

9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки РФ з посади державної служби.