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Новини
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Суд визнав наявність російського громадянства у ексчиновниці Мін’юсту Прилуцької, яку раніше викрила СБУ

Ексчиновниця Мін’юсту Марина Прилуцька

За матеріалами Служби безпеки України суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції колишньої топпосадовиці відомства, у якої виявили громадянство Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

У СБУ не назвали імені колишньої посадовиці, однак деталі вказують на те, що йдеться про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту Марину Прилуцьку, яка за власної ініціативи отримала російське громадянство.

Відповідне рішення у Шостому апеляційному адмінсуді відстояли чинні представники Міністерства юстиції.

Наразі ексчиновниця може оскаржити це рішення у Верховному Суді.

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Звільнення Прилуцької через російське громадянство

На підставі матеріалів, отриманих від української спецслужби, чиновницю було звільнено із займаної посади у 2021 році.

Згодом вона вирішила оскаржити це рішення, посилаючись на довідку "головного управління МВС РФ по місту москва". У цьому документі було зазначено, що у неї нібито немає російського паспорта.

Однак, після ознайомлення із доказовою базою СБУ, колегія українського суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення.

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"Представники Служби безпеки довели нікчемність документів, виданих державою-агресором про нібито відсутність у неї громадянства рф. Крім того, спецслужба довела, що позивачка не виїжджала в Болгарію, де, з її слів, нібито було отримано відповідні російські документи", - зазначили в пресслужбі СБУ.

9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки РФ з посади державної служби.

Автор: 

громадянство (1070) Мін'юст (1586) СБУ (12770)


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Топ коментарі
+17
Еще одна плоскомордая сосна.Одна из многих.
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24.04.2024 13:08
+11
А в державній зраді її не підозрюють? Що ж вона тоді робила на такій посаді з кацапським паспортом?
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24.04.2024 13:14
+9
Класичний представник зеленої влади
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24.04.2024 13:11
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Еще одна плоскомордая сосна.Одна из многих.
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24.04.2024 13:08 Відповісти
"но простите, как она с такой сковородкой могла пройти фейс-контроль в минюст ?"

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24.04.2024 14:21 Відповісти
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24.04.2024 15:11 Відповісти
так ей же сам zеленский рекомендацию дал
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24.04.2024 16:40 Відповісти
В команді Зевови, якого ще називають Херпіду не може бути чистого україня, а ще тим більше патріота. Там тільки свої - малороси, антимайданівці і кацапи. Така вона сущність нутра Володі і його команди.
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24.04.2024 16:00 Відповісти
Угу.Навіть якби Лєнка-скумбрія стала патріоткою(що неймовірно)-він би з нею негайно розірвав шлюб.
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24.04.2024 16:55 Відповісти
Державний департамент США вніс національний телеМАРА💀фон у звіт, щодо порушення прав людини в України.
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24.04.2024 13:10 Відповісти
Класичний представник зеленої влади
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24.04.2024 13:11 Відповісти
ну блд...ну не розумію...ну отримала ти громадянство кацапії...хай з будь яких причин! Сиди тихо, не рипайся! Ні, лізуть на керівні державні посади! Це ж найкращий доказ що працюєш на окупантів!
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24.04.2024 13:12 Відповісти
Ви не розумієте як працює система узурпації державної влади. Туди на топ посади пересічних українців без компромату і московського громадянства не беруть
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26.04.2024 00:43 Відповісти
А в державній зраді її не підозрюють? Що ж вона тоді робила на такій посаді з кацапським паспортом?
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24.04.2024 13:14 Відповісти
Зі звільненням мвє бути розпочате розслідування. Але таке можливе тільки не з цією владою.
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24.04.2024 13:29 Відповісти
А її забули спитати .
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24.04.2024 13:56 Відповісти
В неї і пика скрєпна лишньохромосомна
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24.04.2024 13:17 Відповісти
бачите.
фактична наявність кацапського паспорта, не достатньо!
треба рішення суду, і ще десяток рішень інших судів.
держава працює.
всі отримують зарплатню.
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24.04.2024 13:19 Відповісти
ворон - ворону....
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24.04.2024 13:26 Відповісти
Кацапи при владі!!
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24.04.2024 13:19 Відповісти
Піде в адвокати
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24.04.2024 13:25 Відповісти
Ну визнали і...? Це ж абсолютно ясно, що це "ждун", що це представник п'ятої колони ворога і вона...просто "визнана"! А вигнати її на "історіческую родіну" нах! Її оставили, а потім дивуємось, що когось ФСБ завербувала дистанційно через інтернет! І ось такі й стають наводчиками ракет і бомб по нашим містам! Немає державників при владі, щоб переробити УК та внести розстрільні статті за такі речі чи хоча б відправку на роботи по відбудові країни - зараз таким було б багато роботи по розбиранню завалів після ракетно-дронових атак кацапів. Заодно вони б побачили на власні очі ЩО вони, падли, накоїли - повоєнна Німеччина тому приклад(в Західній зоні німців примушували розбирати концентраційні лагеря та розкопувати масові могильники гітлерівців).
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24.04.2024 13:25 Відповісти
масковскагаварящяя 100% на лобі написано чітко
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24.04.2024 13:29 Відповісти
От дурепа! Принесла довідку від " ГУ МВД по гор.Москва". Не знає досі, що СБУ приймає довідки тілько від ФСБ.
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24.04.2024 13:29 Відповісти
І що, визнав без довідки із РФ з мокрою печаткою
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24.04.2024 13:31 Відповісти
СБУ затримало митрополита Святогірського УПЦ Арсенія. Він зараз на допиті у Слов'янську. В монастирі обшуки.
митрополит Арсеній - ворог України. Хитрий, підлий, підступний ворог. А вся його риторика для ідіотів та любителів мразії.
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24.04.2024 13:32 Відповісти
раніше крали в вишиванках,а при зелі - з російськими паспортами.уже не паляться,обнагліли.
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24.04.2024 14:08 Відповісти
Хто оцю всю наволоч призначає на посади? Тільки дєрьмак і татаров.
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24.04.2024 14:09 Відповісти
Як казали в старому радянському фільмі-"Какая отвратительная рожа!" І дійсно, переважно мерзотники мають огидні пики!
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24.04.2024 14:56 Відповісти
Ця особа надала до суду підроблений документ, який вона начебто привезла з Болгарії до якої навіть не їздила. Виникає питання а чому проти неї не порушено кримінальне провадження за статтею про використання завідомо підробленого документа.
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25.04.2024 00:22 Відповісти
У назві статті маніпуляційна і некоректна назва про те що суд визнав наявність громадянства агресора у ексчиновниці. Адже, 9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки РФ з посади державної служби.
Іншими словами громадянка країни агресора відновлена на посаді в Мін'юсті України українським судом іменем України.
Тут уже потрібно суддів брати за зябри чи тих, хто умисно не забезпечив доведеність заявлених фактів у суді.
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26.04.2024 00:54 Відповісти
 
 