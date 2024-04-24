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Новини Війна
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Підтримуючи Україну, ми допомагаємо їй знищувати бойові можливості РФ, які можуть бути загрозою для НАТО, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголоси на важливості допомоги Україні, оскільки це є внеском у безпеку країн Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Столтенберг, який постійно закликає союзників збільшувати фінансування військових витрат, повторив, що допомога Україні у протидії російській агресії є також внеском у безпеку самих країн трансатлантичної спільноти.

На зауваження журналістів про те, що західним країнам доведеться витрачати на підтримку України сотні мільярдів упродовж ймовірно десятка років, Єнс Столтенбер відповів, що допомога українцям є також внеском в безпеку західних країн: "Це добре для неї, це добре для нас і це фактично зменшує загальну вартість".

"Надаючи підтримку Україні, ми допомагаємо їй знищувати російські бойові можливості, які потенційно можуть бути загрозою для нас. Підтримка України – це не благодійність. Допомога Україні – це інвестиція у нашу власну безпеку. ... Реальність така, що мати агресивного сусіда коштує дорого, а ми маємо дуже агресивного сусіда. Ми не можемо втекти від цієї ціни", - сказав генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО не планує розміщувати ядерну зброю у країнах-союзниках, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6408) Столтенберг Єнс (1595)


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дайте на найближчому самміті НАТО запрошення Україні, хоч якесь... хоч невідомо на коли...оце буде потужно!
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24.04.2024 13:10 Відповісти
Досить на це надрочувати. Не дадуть щонайменше поки гаряча фаза війни триває.
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24.04.2024 13:20 Відповісти
запрошення це формальність, воно ні до чого не зобов'язує. Це як кандидатство в ЄС, яке у Туреччини понад 30 років... Аля яскраво свідчіть що шляху назад нема
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24.04.2024 13:23 Відповісти
Сцють вони, аби не спровоціровать.
Нехай краще зброї дадуть та нагляду, замість тисячі безглуздих запрошень.
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24.04.2024 13:25 Відповісти
звісно сцють..а саме Бідон, а Шольц на нього киває...всі інщі ключові члени ЗА, ****** та фіци йдуть на йух...
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24.04.2024 13:26 Відповісти
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24.04.2024 13:17 Відповісти
Хоч правду сказав.
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24.04.2024 13:37 Відповісти
Покидьки лицемірні, боягузливі!!!
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24.04.2024 19:07 Відповісти
 
 