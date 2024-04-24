Підтримуючи Україну, ми допомагаємо їй знищувати бойові можливості РФ, які можуть бути загрозою для НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголоси на важливості допомоги Україні, оскільки це є внеском у безпеку країн Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Столтенберг, який постійно закликає союзників збільшувати фінансування військових витрат, повторив, що допомога Україні у протидії російській агресії є також внеском у безпеку самих країн трансатлантичної спільноти.

На зауваження журналістів про те, що західним країнам доведеться витрачати на підтримку України сотні мільярдів упродовж ймовірно десятка років, Єнс Столтенбер відповів, що допомога українцям є також внеском в безпеку західних країн: "Це добре для неї, це добре для нас і це фактично зменшує загальну вартість".

"Надаючи підтримку Україні, ми допомагаємо їй знищувати російські бойові можливості, які потенційно можуть бути загрозою для нас. Підтримка України – це не благодійність. Допомога Україні – це інвестиція у нашу власну безпеку. ... Реальність така, що мати агресивного сусіда коштує дорого, а ми маємо дуже агресивного сусіда. Ми не можемо втекти від цієї ціни", - сказав генсек НАТО.

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