Вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету Євросоюзу на 20%, - єврокомісар Ган

Єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету ЄС на 20%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Oldenburger Onlinezeitung.

"Це звучить гігантськи, але це відповідає всього лише 0,2% від європейського економічного виробництва, і це, безумовно, здійсненно. Це гідна інвестиція, тому що Україна має величезний економічний потенціал", - зазначив він.

За словами Гана, збільшення бюджету на 20% означає додаткові 200 млрд євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС, як це відбувається сьогодні.

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"Фінансовий бік питання хвилює мене найменше. Серйознішою проблемою є підготовка в ЄС: як ми ухвалюємо рішення, як забезпечуємо верховенство закону? Як нам об'єднати великий сільськогосподарський сектор України з нашим сільським господарством?" - наголосив він.

Він також зазначив, що Євросоюз потребує інституційних реформ, які не залежать від вступу України та країн Західних Балкан, зокрема ухвалення рішень більшістю голосів замість одностайності у зовнішній політиці.

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Єврокомісар додав, що не очікує швидкого приєднання України до ЄС. Вступ до 2028 року - початку наступної семирічної фінансової програми - "нереальний".

Ган додав, що неможливо передбачити, коли Україна буде готова до вступу.

"Вступ в умовах війни немислимий. Насамперед, Україна бореться за виживання. Усі країни, які вступають у ЄС, мають виконати вимоги реформ", - підсумував він.

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