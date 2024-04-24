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Вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету Євросоюзу на 20%, - єврокомісар Ган

Йоганнес Ган

Єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету ЄС на 20%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Oldenburger Onlinezeitung.

"Це звучить гігантськи, але це відповідає всього лише 0,2% від європейського економічного виробництва, і це, безумовно, здійсненно. Це гідна інвестиція, тому що Україна має величезний економічний потенціал", - зазначив він.

За словами Гана, збільшення бюджету на 20% означає додаткові 200 млрд євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС, як це відбувається сьогодні.

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"Фінансовий бік питання хвилює мене найменше. Серйознішою проблемою є підготовка в ЄС: як ми ухвалюємо рішення, як забезпечуємо верховенство закону? Як нам об'єднати великий сільськогосподарський сектор України з нашим сільським господарством?" - наголосив він.

Він також зазначив, що Євросоюз потребує інституційних реформ, які не залежать від вступу України та країн Західних Балкан, зокрема ухвалення рішень більшістю голосів замість одностайності у зовнішній політиці.

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Єврокомісар додав, що не очікує швидкого приєднання України до ЄС. Вступ до 2028 року - початку наступної семирічної фінансової програми - "нереальний".

Ган додав, що неможливо передбачити, коли Україна буде готова до вступу.

"Вступ в умовах війни немислимий. Насамперед, Україна бореться за виживання. Усі країни, які вступають у ЄС, мають виконати вимоги реформ", - підсумував він.

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Автор: 

Єврокомісія (2142) членство в ЄС (1231) Йоганнес Ган (118)


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Топ коментарі
+3
Хоть би Орбан не почув - бо вистрибне з ЄС
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24.04.2024 13:35
+3
"Нікагда" він цього не зробить, бо такої бездонної миски, як бюджет ЄС, більше ніде не існує.
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24.04.2024 13:42
+2
СБУ затримало митрополита Святогірського УПЦ Арсенія. Він зараз на допиті у Слов'янську. В монастирі обшуки.
митрополит Арсеній - ворог України. Хитрий, підлий, підступний ворог. А вся його риторика для ідіотів та любителів мразії.
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24.04.2024 13:36
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/24/7184512/ Державний департамент США у звіті щодо порушень прав людини у 2023 році згадав про телемарафон "Єдині новини" як приклад порушення свободи висловлення думок.
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24.04.2024 13:34 Відповісти
Хоть би Орбан не почув - бо вистрибне з ЄС
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24.04.2024 13:35 Відповісти
"Нікагда" він цього не зробить, бо такої бездонної миски, як бюджет ЄС, більше ніде не існує.
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24.04.2024 13:42 Відповісти
СБУ затримало митрополита Святогірського УПЦ Арсенія. Він зараз на допиті у Слов'янську. В монастирі обшуки.
митрополит Арсеній - ворог України. Хитрий, підлий, підступний ворог. А вся його риторика для ідіотів та любителів мразії.
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24.04.2024 13:36 Відповісти

Ган додав, що неможливо передбачити, коли Україна буде готова до вступу
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24.04.2024 13:37 Відповісти
А є ті хто знає коли нарешті =слуги= почнуть приймати закони що відповідають вимогам ЄС без намагань вносити до текстів своїх законопроектів норми що ведуть до корупції, узурпації влади, придушення свободи слова та прав громадян?! Чи Ви вважаєте що ту ж Грузію треба у ЄС приймати не дивлячись на "закон про іноагентів" лише тому що вона так бажає але робить протилежне?!
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24.04.2024 13:50 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/24/7184518/ У проекті резолюції Європарламенту закликають ЄС не починати переговори про членство з Грузією, якщо в країні буде діяти скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".
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24.04.2024 13:37 Відповісти
це у нас стільки крадуть - для компенсації?
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24.04.2024 13:40 Відповісти
це, вони думають, що у нас так крадуть.
а у нас крадуть по дорослому, 100%.
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24.04.2024 13:43 Відповісти
молодці.
все правильно.
відразу закладають 20%, що б "годувати" наш середній клас: мєнтів, суддів, чиновників.
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24.04.2024 13:42 Відповісти
Україні ЄС ще довго не світить, з її клановістю та розділенню населення на панство і кріпаків то і без Гана зрозуміло.
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24.04.2024 13:44 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/24/7184518/ За словами єврокомісара з питань бюджету Йоганнеса Хана, планований вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету Євросоюзу до 20 відсотків. Таке збільшення було б необхідним, якщо існуючі правила сільськогосподарської допомоги та структурної підтримки в ЄС будуть збережені, сказав Хан газетам медіагрупи Funke. Так змініть правила і потреби у видатках на сільгоспвиробників не треба буде збільшувати, але бюджет все одно збільшиться хоча б за рахунок приєднання економіки України котра досить велика навіть у порівнянні із німецькою та французькою. І знов питання до "Цензора" - Може досить вже виривати слова з контексту?!
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24.04.2024 13:45 Відповісти
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24.04.2024 13:46 Відповісти
З одним тільки рівнем свободи слова, коли кожний мусор може натравити ТЦКашніків на журналіста, бо він, сволота така, розкопав чергову схему розпилу, ніколи України в ЄС не приймуть. І це тільки одна з багатьох причин, тому розслабся, єврокомісар Ган.
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24.04.2024 14:35 Відповісти
 
 