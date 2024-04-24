Вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету Євросоюзу на 20%, - єврокомісар Ган
Єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету ЄС на 20%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Oldenburger Onlinezeitung.
"Це звучить гігантськи, але це відповідає всього лише 0,2% від європейського економічного виробництва, і це, безумовно, здійсненно. Це гідна інвестиція, тому що Україна має величезний економічний потенціал", - зазначив він.
За словами Гана, збільшення бюджету на 20% означає додаткові 200 млрд євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС, як це відбувається сьогодні.
"Фінансовий бік питання хвилює мене найменше. Серйознішою проблемою є підготовка в ЄС: як ми ухвалюємо рішення, як забезпечуємо верховенство закону? Як нам об'єднати великий сільськогосподарський сектор України з нашим сільським господарством?" - наголосив він.
Він також зазначив, що Євросоюз потребує інституційних реформ, які не залежать від вступу України та країн Західних Балкан, зокрема ухвалення рішень більшістю голосів замість одностайності у зовнішній політиці.
Єврокомісар додав, що не очікує швидкого приєднання України до ЄС. Вступ до 2028 року - початку наступної семирічної фінансової програми - "нереальний".
Ган додав, що неможливо передбачити, коли Україна буде готова до вступу.
"Вступ в умовах війни немислимий. Насамперед, Україна бореться за виживання. Усі країни, які вступають у ЄС, мають виконати вимоги реформ", - підсумував він.
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митрополит Арсеній - ворог України. Хитрий, підлий, підступний ворог. А вся його риторика для ідіотів та любителів мразії.
Ган додав, що неможливо передбачити, коли Україна буде готова до вступу
а у нас крадуть по дорослому, 100%.
все правильно.
відразу закладають 20%, що б "годувати" наш середній клас: мєнтів, суддів, чиновників.