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Єврокомісія виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром €1,5 млрд, - фон дер Ляєн

фон,урсула,ляєн,дєр

Європейська Комісія виділила 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми виділяємо додаткові €1,5 мільярда в рамках € 50 мільярдів для України. Це життєво важливо для того, щоб держава та служби України працювали, поки вона дає відсіч агресору. Європа залишається єдиною та рішучою", - зазначила вона.

Читайте: Схвалення США допомоги Україні спонукає ЄС надавати більш активну підтримку Києву, - фон дер Ляєн

Автор: 

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24.04.2024 14:59 Відповісти
 
 