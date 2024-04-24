Єврокомісія виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром €1,5 млрд, - фон дер Ляєн
Європейська Комісія виділила 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги для України.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми виділяємо додаткові €1,5 мільярда в рамках € 50 мільярдів для України. Це життєво важливо для того, щоб держава та служби України працювали, поки вона дає відсіч агресору. Європа залишається єдиною та рішучою", - зазначила вона.
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Diesel_Sasha
показати весь коментар24.04.2024 14:59 Відповісти Мені подобається 0
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