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Вночі у Маріуполі пролунала серія вибухів: Сили оборони завдавали ударів по базах окупантів (оновлено)

Вибухи у Маріуполь

Вночі 24 квітня в окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Близько першої години ночі у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало не менше 10 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибухи лунали на околицях міста. Ймовірно, обстрілювалися російські військові бази, які там розташовуються.

"Місцеві інформресурси зазначають, що повітряні цілі були збиті системами ППО. Чи були влучання у якісь об'єкти, наразі інформації немає", - зазначили в міськраді.

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Згодом радник міського голови Петро Андрющенко повідомив про перші наслідки:

"Шість влучань в с. Бабах-Тарама по базуванню окупантів. На зараз відомо про одного 200-го окупанта та не менш 15 поранених".

Він додав, що у Мангушському та Нікольському районах окупанти терміново передислокують свої сили з територій ферм та складів у лісосмуги.

Автор: 

вибух (4436) Маріуполь (3220)


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Бабах-Тарама!
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24.04.2024 14:11 Відповісти
Добре,що рашистських крис
розворушили,бо відчувають себе
безпечно на українській землі,в
покинутих помешканнях звили
свої кубла,знімають ролики...
про безтурботне життя.
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24.04.2024 14:11 Відповісти
 
 