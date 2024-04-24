Вночі у Маріуполі пролунала серія вибухів: Сили оборони завдавали ударів по базах окупантів (оновлено)
Вночі 24 квітня в окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Маріупольській міській раді.
"Близько першої години ночі у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало не менше 10 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вибухи лунали на околицях міста. Ймовірно, обстрілювалися російські військові бази, які там розташовуються.
"Місцеві інформресурси зазначають, що повітряні цілі були збиті системами ППО. Чи були влучання у якісь об'єкти, наразі інформації немає", - зазначили в міськраді.
Згодом радник міського голови Петро Андрющенко повідомив про перші наслідки:
"Шість влучань в с. Бабах-Тарама по базуванню окупантів. На зараз відомо про одного 200-го окупанта та не менш 15 поранених".
Він додав, що у Мангушському та Нікольському районах окупанти терміново передислокують свої сили з територій ферм та складів у лісосмуги.
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