Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для управління військовою допомогою від союзників
Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення стійкого та системного управління військовою допомогою, яка надається країнами-партнерами. Наразі союзники створили вже 8 коаліцій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами", - сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.
Як зазначається, формат коаліцій спроможностей був створений у 2023 році для більш ефективного надання допомоги країнами-партнерами в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.
Станом на зараз вже створено 8 коаліцій, серед них такі як коаліція авіаційних спроможностей, коаліція протиповітряної та протиракетної оборони.
"Офіс підтримує діяльність робочої групи на чолі з Міністром оборони України та робочих груп з представників Міноборони та ЗСУ на чолі із заступниками Міністра за напрямками діяльності кожної коаліції", - пояснили у відомстві.
За процедурою, на чолі кожної із восьми заявлених коаліцій є країни-лідери, які залучають до неї інші країни-учасниці. Таким чином, на сьогодні у всіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО. Також вже оголошено про намір взяти участь або опрацьовується приєднання до різних коаліцій таких країн як Японія та Австралія.
У 2024 році формат надання допомоги Україні модифікується у так званий "Рамштайн 2.0".
Це означає, що відтепер союзники України надаватимуть свою підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі й відповідно до сформованої потреби.
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