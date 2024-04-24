УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11446 відвідувачів онлайн
Новини
624 13

Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для управління військовою допомогою від союзників

міноборони

Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення стійкого та системного управління військовою допомогою, яка надається країнами-партнерами. Наразі союзники створили вже 8 коаліцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами", - сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Як зазначається, формат коаліцій спроможностей був створений у 2023 році для більш ефективного надання допомоги країнами-партнерами в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Результати засідання Коаліції дронів: 3 млн євро на FPV-дрони від Литви і 450 БпАК від Канади

Станом на зараз вже створено 8 коаліцій, серед них такі як коаліція авіаційних спроможностей, коаліція протиповітряної та протиракетної оборони.

"Офіс підтримує діяльність робочої групи на чолі з Міністром оборони України та робочих груп з представників Міноборони та ЗСУ на чолі із заступниками Міністра за напрямками діяльності кожної коаліції", - пояснили у відомстві.

Що передбачає Офіс підтримки коаліцій

За процедурою, на чолі кожної із восьми заявлених коаліцій є країни-лідери, які залучають до неї інші країни-учасниці. Таким чином, на сьогодні у всіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО. Також вже оголошено про намір взяти участь або опрацьовується приєднання до різних коаліцій таких країн як Японія та Австралія.


Що передбачає Офіс підтримки коаліцій

Читайте також: Умєров обговорив із міністром оборони Литви Кащюнасом розмінування України та коаліцію дронів

У 2024 році формат надання допомоги Україні модифікується у так званий "Рамштайн 2.0".

Це означає, що відтепер союзники України надаватимуть свою підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі й відповідно до сформованої потреби.

Автор: 

коаліція (394) Міноборони (7304) допомога і підтримка (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
А тепер ще офіс підтримки офісів, офіс контролю за виконанням підтримки офісів та офіс по нагляду за контролем виконання підтримки офісів 🤡
показати весь коментар
24.04.2024 13:58
+4
Що, що, а от офіси "слуги" дуже ******* створювати - будь які і на будь яку тему, або була можливість побільше створити "робочих місць" для своїх посіпак аби вони побільше зарплатні получали при цьому нічого не роблячи!
показати весь коментар
24.04.2024 13:59
+4
Співробітникам усіх офісів буде присвоєно військове звання, - "офісер".
показати весь коментар
24.04.2024 14:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тепер ще офіс підтримки офісів, офіс контролю за виконанням підтримки офісів та офіс по нагляду за контролем виконання підтримки офісів 🤡
показати весь коментар
24.04.2024 13:58 Відповісти
Що, що, а от офіси "слуги" дуже ******* створювати - будь які і на будь яку тему, або була можливість побільше створити "робочих місць" для своїх посіпак аби вони побільше зарплатні получали при цьому нічого не роблячи!
показати весь коментар
24.04.2024 13:59 Відповісти
Они уже создали целое министерство по делам ветеранов которое ничего не сделало и с скандалом выгнали ее руководителя Непутину,хотя на время войны все с проблемами ветеранов справились бы спокойно совбезы,тем более если на это отправили бы целевые деньнги.
показати весь коментар
24.04.2024 14:03 Відповісти
О як шибко офіс вже є, а як надати допомогу, то не чує і не баче.
показати весь коментар
24.04.2024 14:01 Відповісти
гниле болото забулькало?
показати весь коментар
24.04.2024 14:03 Відповісти
переименовывайте Министерство Обороны в Офис Обороны, а Дипломатиические представи́тельства в других странах в Офисы Дипломатов. Дебилы блт
показати весь коментар
24.04.2024 14:04 Відповісти
До речі, буквально вчора відчув на собі велики "прогрес" у роботі ТЦК та СП через створення "електронної черги", у яку дійсно можливо віддалено записатись, але прибувши до центру очікуєш в натовпі що стоїть по різних питаннях (хто на ВЛК, хто до юриста, хто стати, або знятись з обліку....) перед калиткою із віконцем прислухуючись через гомін коли прокричать твоє прізвище! І час твого прийому буде зовсім не зарезервованим, а на півтори, дві, три години пізніше зазначеного строку!!!
показати весь коментар
24.04.2024 14:05 Відповісти
І тут "Офіс"!!!
Якось лячно стало.....
показати весь коментар
24.04.2024 14:06 Відповісти
Під час другої світової війни гітлер створював штаби які нікому не підпорядковувались . А у нас зєля вирішив настругати офісів які херзна які функції виконують.
показати весь коментар
24.04.2024 14:09 Відповісти
Співробітникам усіх офісів буде присвоєно військове звання, - "офісер".
показати весь коментар
24.04.2024 14:19 Відповісти
це суки не всіх пристроїли на броньовані місця?
показати весь коментар
24.04.2024 14:43 Відповісти
на черзі - створення коаліції підтримки коаліцій !! користі - нуль, але головне, що фофік "аценіт"...
показати весь коментар
24.04.2024 14:53 Відповісти
БІЛЬШЕ КОАЛІЦІЙ І ОФІСІВ, ХОРОШИХ І РІЗНИХ!!!
показати весь коментар
24.04.2024 15:30 Відповісти
 
 