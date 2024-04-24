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Новини
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Меру Одеси Труханову на 50% збільшили зарплатню та додали 120% премії, - рішення сесії міськради

труханов

Сьогодні, 24 квітня, депутати Одеської міської ради під час сесії ухвалили рішення про збільшення заробітної плати меру Одеси Геннадію Труханову. Також йому встановили щомісячну премію у розмірі 120% від посадового окладу.

Про таке рішення повідомляє Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.

У проєкті рішення, яке напередодні опублікували на сайті міськради, сказано, що Труханову "за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи" пропонують встановити надбавку у розмірі 50% посадового окладу. Премію ж у розмірі 120% від посадового окладу меру нарахують за "за вислугу років, за високі досягнення у праці".

Також Труханову виплачуватимуть раз на рік матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати за відповідним розпорядженням.

Також читайте: НАБУ завершило розслідування щодо злочинної групи, яка вкрала в одеситів 689 млн грн. Серед фігурантів - мер Труханов. ВIДЕО

Окрім цього, депутати вирішили, що Труханов буде призначати премії своїм заступникам та секретарю міської ради у розмірі не більше 150% від посадового окладу. Вони отримають надбавки за ранг, вислугу років, високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та інші виплати.

"За" проголосували 45 депутатів. Через конфлікт інтересів не голосували двоє - мер Геннадій Труханов та секретар міської ради Ігор Коваль.

Також читайте: Антикорупційний суд вирішив не надягати електронний браслет на Труханова

Автор: 

Одеса (5433) Труханов (378) зарплата (2236)


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Топ коментарі
+10
Це для підтримки штанів.
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24.04.2024 14:01
+10
Оце гарно пристроївся колаборант. Піймав хвилю на обстрілах міста,помилковим мером якого вважається і гроші стриже. Головне скорчити трагічне рило перед камерою і тримати в кишені дулю в кольорах прапора засрашки🤮
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24.04.2024 14:15
+9
Додам ще одну свіжатинку про те як труханівські посіпаки "переймаються" постраждалими від обстрілів. Будинок 54 по вулиці Академіка Заболотного у дах котрого влучив "Шахед" в новорічну ніч так і не отримав грошей на відновлення і кожен мешканець пошкоджених квартир робив ремонт та заміну зруйнованого ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК. Дах як протікав після руйнації під час дощу, так протікає й досі. Але ОФІЦІЙНО сповіщено, папером відповідним затверджено, що влада міста "усе зробила та відновила за рахунок місцевого бюджету"!!! Тож не розумію навіщо додавати зарплату, якщо через відмивання грошей "на відновлення" отримують набагато більше?!
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24.04.2024 14:15
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Це для підтримки штанів.
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24.04.2024 14:01 Відповісти
на кишенькові витрати
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24.04.2024 14:04 Відповісти
Куплю белиє штани і в Ріо -де -жанейро
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24.04.2024 14:10 Відповісти
Людина зістоїть-
З лайна та грошей...

Бкдь-яка...

Це сплав...

Він може бути й хорошим...

А може не коштувати і п'ятака...
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24.04.2024 14:14 Відповісти
алеж все чітко та ясно як Божий день!!
там 50% там 150%.
а так як кожен Українець президент та щей головбух
то сам догадається який місячний прибуток Труханова від Одеси.
ну ****, не можна ж написати що у Труханова міс прибуток від зарплати 100-200чи тристаГРН,
нікуя!!!!
50 та 150 до окладу!!!
бо той хто писав статтю, мудєнь
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24.04.2024 14:27 Відповісти
Правильно проголосували .
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24.04.2024 14:01 Відповісти
і вчителям потрібно добавити, до 4000 зелених не дотягують...
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24.04.2024 14:05 Відповісти
Це щоб не крав? Так не в коня корм...
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24.04.2024 14:04 Відповісти
Мабуть, гроші від афери з "Краяном" вже закінчилися
Нада вайті в палаженіє, панять і дать більше дєнєг.
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24.04.2024 14:22 Відповісти
Сесія ради проголосувала, які питання? Одесити ******* свого мера і цінують...
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24.04.2024 14:05 Відповісти
Не плутайте пересічних одеситів з місцевими депутатами.
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24.04.2024 16:43 Відповісти
Депутатів теж Одесити вибрали.
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24.04.2024 16:56 Відповісти
🤣🤣👍🏼👍🏼!!
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24.04.2024 14:06 Відповісти
сша виділили допомогу, то треба встигнути її по кишенях розпихати.
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24.04.2024 14:08 Відповісти
Так то Порох Труханова обирав у 2019-му?! А я думав одесити. І давно в нас мерів не обирають а призначають "Caesar Rsi", може вигадаєш щось дотепніше, а то з тебе зелебобство лізе нічим не прикриваючись! До речі, може то Зеленський "призначив" Кличка і тому так його ненавидить що руками таких як ти намагається вимазати у багнюці?!
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24.04.2024 14:18 Відповісти
Для інформації, на останньому турі виборів мера у Одесі залишалось дві особи - змагалися Геннадій Труханов і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик. Хто з цих двох тобі "Caesar Rsi" більше до вподоби, і яким чином тут пішла ВІД ТЕБЕ мова про Боровка?! Може ВАРТО ВЖЕ ПРИПИНЯТИ БРЕХАТИ???!!!
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24.04.2024 14:22 Відповісти
Я ПЕРЕГЛЯНУ ТУ ІНФОРМАЦІЮ...ЯКЩО Я ПОМИЛИВСЯ, ТО МОЇ ВИБАЧЕННЯ....
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24.04.2024 14:41 Відповісти
ТО ПЕРЕГЛЯНУВ ТІ ВИБОРИ...БОРОВИК ТА ТРУХАН БУЛИ В ДРУГОМУ ТУРІ...СКОРИКОМ І НЕ ТУХЛО
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24.04.2024 14:48 Відповісти
Переглянь ще раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/vtoroy-tur-vyborov-mera-odesse-pobedil-1605279501.html У другому турі виборів в Одесі за посаду мера змагалися діючий міський голова Геннадій Труханов і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик. Результати другого туру і всі подробиці дня голосування 15 листопада - в матеріалі РБК-Україна.
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24.04.2024 15:39 Відповісти
то иноагент( от прутина)
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24.04.2024 14:23 Відповісти
Наразі інформація про наявність в нього роССійського паспорта нашими службами безпеки досі не підтверджена а є лише заяви окремих осіб у ЗМІ. По друге він вже у печінках більшості одеситів і так сталося що на останніх виборах була можливість обирати серед двух кучок лайна і обрали меншу, але теж смердючу! Тож Ваше питання та зауваження насправді недоречні і юридично необгрунтовані!
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24.04.2024 14:54 Відповісти
Знов не розумію до чого тут Боровок і яким чином він міг зайняти крісло мера. До того ж інформацію про МОЖЛИВУ наявність роССійського паспорта в Труханова з'явилась лише ВЛІТКУ 2018 року і ось як вона виглядає - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/06/21/7184059/ " https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/06/21/7184059/ МИД России" 26 июня 2003 выдал Труханову загранпаспорт сроком действия на 5 лет. Фотографии на копии паспорта не видно, номер тоже не четкий.

Тож чи варто ТАКОМУ "доказу" довіряти???!!!
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24.04.2024 15:25 Відповісти
ПЕРЕГЛЯНЬ СВІЙ КОМЕНТАР..ДО ЧОГО В ТЕБЕ ТАМ БУВ СКОРИК??? А
ТРУХАН РАШИСТ
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24.04.2024 15:30 Відповісти
Ця почвара вже років 20, як мала б бути розстріляна, а судячи з новини - разом з міськрадою.
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24.04.2024 14:14 Відповісти
Та він же з першою ледью хрестиком вишивав !
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24.04.2024 14:36 Відповісти
Він зі всіма папередниками вишивав. Справжній проФФесіонал!
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24.04.2024 14:45 Відповісти
Це називається одним задом на два базари!
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24.04.2024 14:55 Відповісти
Оце гарно пристроївся колаборант. Піймав хвилю на обстрілах міста,помилковим мером якого вважається і гроші стриже. Головне скорчити трагічне рило перед камерою і тримати в кишені дулю в кольорах прапора засрашки🤮
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24.04.2024 14:15 Відповісти
Додам ще одну свіжатинку про те як труханівські посіпаки "переймаються" постраждалими від обстрілів. Будинок 54 по вулиці Академіка Заболотного у дах котрого влучив "Шахед" в новорічну ніч так і не отримав грошей на відновлення і кожен мешканець пошкоджених квартир робив ремонт та заміну зруйнованого ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК. Дах як протікав після руйнації під час дощу, так протікає й досі. Але ОФІЦІЙНО сповіщено, папером відповідним затверджено, що влада міста "усе зробила та відновила за рахунок місцевого бюджету"!!! Тож не розумію навіщо додавати зарплату, якщо через відмивання грошей "на відновлення" отримують набагато більше?!
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24.04.2024 14:15 Відповісти
Ну а шо?

Одесу ********. Труханов опасностє.
Ще молоко треба видати за шкідливістт та небезпеку роботи.
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24.04.2024 14:17 Відповісти
Треба й Зе! з депутатами підняти..бо як вони там виживають, бідолашні..
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24.04.2024 14:17 Відповісти
Красава. Лошки утерлись)
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24.04.2024 14:17 Відповісти
Скажу так, а порівнянні із тим як утираються рашисти )(уйлом (він же путін) та його посіпаками, це ще не той рівень! І він ТОЧНО не залишится мером Одеси після наступних виборів, а от кремлівський недопалок точно помре лише разом із Московією (т.з. "роССією")!
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24.04.2024 14:29 Відповісти
Галантерник найдет другого кандидата.
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24.04.2024 14:30 Відповісти
Він може шукати досхочу, але повномасштабна війна достатньо змінила більшість одеситів аби такі як Труханов не могли бути мерами хоч би хто цьому не сприяв!!!
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24.04.2024 14:33 Відповісти
Ватилій, тобі Єрмак хоч якось кістку під стіл кидає? Дуже яро захищаєш
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24.04.2024 14:38 Відповісти
А ти що, бігаєш біля столу дЄрмака поки я його останніми словами згадую?! Бери з мене приклад і ніколи нічого подібного чекати не будеш, а чесно сам заробляти почнеш не очікуючи чогось "з барського столу"!
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24.04.2024 14:47 Відповісти
Ви оптиміст? Згадайте, скільки разів харків'яни гєпу обирали до влади.
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24.04.2024 16:56 Відповісти
Поводили одесситам по губам....
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24.04.2024 14:23 Відповісти
А тобі по аналу?!
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24.04.2024 14:30 Відповісти
Звідки б ви зараз не писали, мер вашого обласного центру отримував і отримує більшу зарплатню.
То кому "поводили"? Взагалі дивно, що ми тут обговорюємо офіційну зарплатню мерів міст.
Це як у бородатому анекдоті - "то тут ще й зарплату платять?".
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24.04.2024 14:52 Відповісти
А що можливо зробити коли заборонені масові зібрання?! І кому НЕ підняли зарплати до того ж суттєво у органах влади?!
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24.04.2024 14:57 Відповісти
80тис.грн на місяць його зарплатня.
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24.04.2024 16:03 Відповісти
Ви з Дніпра?
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24.04.2024 16:34 Відповісти
отак 50 і 120
а тут за два роки 30% накинули і все , але померти захистити надбавки трухаря ти повинен.
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24.04.2024 14:24 Відповісти
А який інший вибір, захищати бажання )(уйла (він же путін)?!
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24.04.2024 14:31 Відповісти
Та ні, свої інтереси можна захищати. Але рабам, типу тебе - не зрозуміти.
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24.04.2024 15:01 Відповісти
І як "нераб" треба захищати під час військового стану коли акції протесту заборонені? Підкажи розумник (ця), "навчи"!
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24.04.2024 15:16 Відповісти
що саме ви хочете захищати? я не знаю, які у вас інтереси
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24.04.2024 15:30 Відповісти
Интересно какие подарки он раздал депутатам.
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24.04.2024 14:29 Відповісти
А в якій країні отримують менше?! Я розумію що це погано, але навіть "СВОшнік" в котрого хату обікрали свої ж співгромадяни, поки він "кров проливав" за "сруССкий мир", навіть унітаз сперли про що він зняв відео, теж чомусь залишився незадоволеним і "здивованим".
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24.04.2024 14:45 Відповісти
Мародери повинні в цій країні отримувати втричі більше ніж нулі.
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24.04.2024 14:31 Відповісти
На таких посадах працюють не за зарплату і премію ,а за посаду.
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24.04.2024 14:33 Відповісти
зарплаты и откатов не хватает...... Правильно!!! Установить надбавки!

Одесситы, сглатывайте!
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24.04.2024 14:34 Відповісти
А ви з якої області "сглативаєтє"?
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24.04.2024 14:57 Відповісти
по крайней мере не из одесской
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24.04.2024 15:01 Відповісти
А від цього легше, чи у інших областях або країнах все якось інакше складається і керівництво міст, регіонів, держав живе "на копійки" та не підвищує собі зарплату або інші винагороди?!
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24.04.2024 15:06 Відповісти
От же бідося, недоїдає мабуть
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24.04.2024 14:35 Відповісти
І куди диветься патріот-актівіст-правосек стерненко,який завзято боровся з сепаром-мером.Тіки короткій постік в соцсетях.Ні тебе флешмоба з фаєрами.Судібне провадження з нього знято.Де заклики "гроші на зсу" а не на преміі.Як ряжені "патріоти"шоркались біля меріі Києва і він їх підтримував.Знову не начасі.
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24.04.2024 14:39 Відповісти
Засланий козачок толя, заткни своє смердюче їб@ло та не наїжджай на Стерненка. Краще мову вчи, а то палишся. "Судібне провадження", блть!..
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24.04.2024 17:11 Відповісти
Мабуть одесити не будуть проти , бо то їх улюблений мер ...
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24.04.2024 14:46 Відповісти
якого х№я?
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24.04.2024 14:47 Відповісти
голодує мабуть ....
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24.04.2024 14:48 Відповісти
трухановим, дермакам, зеленським та прочим арагнідам Перемога України потрібна якнайпізніше, десь так, коли вже їхні праонуки клану Тру Дер Зе у КНДР (Клоунській Народно-Демократичній Республіці) змінять їх на постах, бо ж "діти за батьків не відповідають" - https://www.youtube.com/watch?v=w_wopnTZT4s "так чЬто нєт у вас мєтодов протів Кості Саприкіна" ...
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24.04.2024 14:57 Відповісти
Так, ситуація не з приємних, але скільки б мотузці не витися кінець близький! Якщо піднятися та фізично скинути ще ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ хто виграє від цього, а підігравати рашистам бажання точно не має!!!
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24.04.2024 15:01 Відповісти
Це ганьба Одесі за такого мера
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24.04.2024 15:32 Відповісти
Труханов - Залізний Мер! А взагалі там був інший мер? З моменту появи інтернету мова тільки про Труханова
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24.04.2024 15:38 Відповісти
Труханов должен отказаться от повышения зарплаты и премии или подать в отставку.
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24.04.2024 15:53 Відповісти
Ага, і напісать явку с повінной...
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24.04.2024 17:33 Відповісти
Ну наконец то,фух.Могут решительно и креативно принимать решения в условиях общей безнадёги)))Не дают разочароваться.
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24.04.2024 16:23 Відповісти
Знали б одесити скільки гєна труханов з кремля отримує.
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24.04.2024 16:37 Відповісти
Труханов да Труханов... а ***** х уй шо, куда-то подевался со своей юракадемией. Каазел зажал людям давать воду с бювета, а так пиарилось падло, так пиарилось.
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24.04.2024 17:45 Відповісти
 
 