Меру Одеси Труханову на 50% збільшили зарплатню та додали 120% премії, - рішення сесії міськради
Сьогодні, 24 квітня, депутати Одеської міської ради під час сесії ухвалили рішення про збільшення заробітної плати меру Одеси Геннадію Труханову. Також йому встановили щомісячну премію у розмірі 120% від посадового окладу.
Про таке рішення повідомляє Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.
У проєкті рішення, яке напередодні опублікували на сайті міськради, сказано, що Труханову "за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи" пропонують встановити надбавку у розмірі 50% посадового окладу. Премію ж у розмірі 120% від посадового окладу меру нарахують за "за вислугу років, за високі досягнення у праці".
Також Труханову виплачуватимуть раз на рік матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати за відповідним розпорядженням.
Окрім цього, депутати вирішили, що Труханов буде призначати премії своїм заступникам та секретарю міської ради у розмірі не більше 150% від посадового окладу. Вони отримають надбавки за ранг, вислугу років, високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та інші виплати.
"За" проголосували 45 депутатів. Через конфлікт інтересів не голосували двоє - мер Геннадій Труханов та секретар міської ради Ігор Коваль.
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З лайна та грошей...
Бкдь-яка...
Це сплав...
Він може бути й хорошим...
А може не коштувати і п'ятака...
там 50% там 150%.
а так як кожен Українець президент та щей головбух
то сам догадається який місячний прибуток Труханова від Одеси.
ну ****, не можна ж написати що у Труханова міс прибуток від зарплати 100-200чи тристаГРН,
нікуя!!!!
50 та 150 до окладу!!!
бо той хто писав статтю, мудєнь
Нада вайті в палаженіє, панять і дать більше дєнєг.
Тож чи варто ТАКОМУ "доказу" довіряти???!!!
ТРУХАН РАШИСТ
Одесу ********. Труханов опасностє.
Ще молоко треба видати за шкідливістт та небезпеку роботи.
То кому "поводили"? Взагалі дивно, що ми тут обговорюємо офіційну зарплатню мерів міст.
Це як у бородатому анекдоті - "то тут ще й зарплату платять?".
а тут за два роки 30% накинули і все , але
помертизахистити надбавки трухаря ти повинен.
Одесситы, сглатывайте!