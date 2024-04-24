Меру Одеси Труханову на 50% збільшили зарплатню та додали 120% премії, - рішення сесії міськради

Сьогодні, 24 квітня, депутати Одеської міської ради під час сесії ухвалили рішення про збільшення заробітної плати меру Одеси Геннадію Труханову. Також йому встановили щомісячну премію у розмірі 120% від посадового окладу.

Про таке рішення повідомляє Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.

У проєкті рішення, яке напередодні опублікували на сайті міськради, сказано, що Труханову "за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи" пропонують встановити надбавку у розмірі 50% посадового окладу. Премію ж у розмірі 120% від посадового окладу меру нарахують за "за вислугу років, за високі досягнення у праці".

Також Труханову виплачуватимуть раз на рік матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати за відповідним розпорядженням.

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Окрім цього, депутати вирішили, що Труханов буде призначати премії своїм заступникам та секретарю міської ради у розмірі не більше 150% від посадового окладу. Вони отримають надбавки за ранг, вислугу років, високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та інші виплати.

"За" проголосували 45 депутатів. Через конфлікт інтересів не голосували двоє - мер Геннадій Труханов та секретар міської ради Ігор Коваль.

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