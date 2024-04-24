Єврокомісія про припинення консульських послуг українським чоловікам за кордоном: Беремо це до відома

Європейська комісія відреагувала на зупинку надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС. - Ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", - зазначила речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.

У ЄС не стали коментувати, чи підтримують це рішення української влади, не сказали й чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.

"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, – це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", – підсумував представник Єврокомісії Ерік Мамер.

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Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

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