УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11446 відвідувачів онлайн
Новини
8 864 101

Єврокомісія про припинення консульських послуг українським чоловікам за кордоном: Беремо це до відома

консульство

Європейська комісія відреагувала на зупинку надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС. - Ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", - зазначила речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.

У ЄС не стали коментувати, чи підтримують це рішення української влади, не сказали й чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.

"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, – це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", – підсумував представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про зупинку прийому документів за кордоном: "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною"

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

Читайте: Єврокомісія схвалила план реформ для України на наступні 4 роки, це відкриє доступ до 50 млрд євро фіндопомоги

Автор: 

Єврокомісія (2142) закордонний паспорт (185) посольство (942)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Ні, коли дурнувате само собі шкодить, то санітари таки мусять втрутитись.
Так і тут, зелені довбні нічого крім шкоди державі тим не діб`ються. Ті, хто втік, тобто, нелегали, на то все поклали ту річ, якою Зеленській на роялі грає, а хто законно там перебуває добре задумаються, а чи повертатись назад в Україну.
Ну і реакція європейців, вони такої херні не розуміють і не сприймуть, а це, однозначно відіб`ється на допомозі і підтримці.
От і все. Тобто, та гнида, що то видумала, зробила, щоб ще гірше, ще складніше.
Так що запхай собі свого носа, догадуєшся куди?
показати весь коментар
24.04.2024 14:30
+25
Телемарафон внесли у звіт Держдепу США про порушення прав людини в Україні:
"Конституція і закон передбачають свободу вираження думок, але влада не завжди дотримувалася цих прав. Наприклад, телемарафон дотримується урядової лінії у висвітленні війни", - йдеться в документі.
показати весь коментар
24.04.2024 14:15
+16
Гроші давати треба, а носа пхати не треба?

Може ви вже засвоїте, що хто платить, той і замовляє музику. І аж ніяк не клоуни, чи повії, що існують за ці гроші.
показати весь коментар
24.04.2024 14:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я знаю такі сімʼї , де виїхали призивного віку всі - тесть, зять і т.д. Жизнь удалась . Насміхаються над тими, хто не виїхав . Вважають їх лохами.
показати весь коментар
24.04.2024 22:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 