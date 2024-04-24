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Новини Війна
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Перемога Путіна не лише знищить українську націю, а й змінить майбутнє Європи. Необхідно збільшити підтримку України, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Росія становить екзистенційну загрозу для існування не лише України, а й всього ЄС. Український народ щодня платить найвищу ціну за безпеку Європи.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Страсбурзі на урочистому засіданні Європарламенту, присвяченому найбільшому розширенню Союзу, яке відбулось 20 років тому, 1 травня 2004, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Мій обов'язок сьогодні передати дуже суворе послання про майбутнє нашого Союзу. Тому що те, що відбувається в Україні, назавжди визначить наше майбутнє. Ми не можемо ігнорувати, що Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України, але й для Європи", - сказала фон дер Ляєн.

"Перемога Путіна не лише змінить карту, не лише знищить українську націю, але й змінить хід європейської історії. Україна несе цей важкий тягар на своїх плечах для всіх нас. І щодня платить за це найвищу ціну", - наголосила вона.

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Президентка Єврокомісії вважає, що є лише одна мова, яку розуміє Путін, і це мова війни, тому необхідно надати Україні всі можливі засоби для самозахисту.

"Путін вважав, що ми не станемо на захист демократії та незалежності України. Він помилявся. Путін вважав, що американська військова підтримка не пройде через Конгрес США. Він знову помилявся. Військова допомога від Сполучених Штатів і наша допомога від Європейського Союзу - це заохочення для всіх нас робити ще більше", - резюмувала президентка Єврокомісії, слова якої зустріли оплесками.

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Крім того, президентка Європарламенту Роберта Мецола у своїй промові заявила, що за останні два десятиліття Європа зіткнулася з безпрецедентними викликами, але не має права відводити погляд від нових країн.

"З півночі на південь, зі сходу на захід, від Балтики до Середземномор'я ми були єдині. І тепер, через покоління, разом з народом України, країнами Західних Балкан, Молдовою і Грузією, які дивляться на Європу з тим же почуттям надії й віри", - додала Мецола.

Автор: 

Євросоюз (13313) фон дер Ляєн Урсула (761) Мецола (99)


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Топ коментарі
+4
Державний департамент США вніс національний телеМАРА💀фон у звіт, щодо порушення прав людини в України.
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24.04.2024 14:18
+3
Невже ***** злякається якоїсь постанови ВРУ і миттю забере війська, припинить обстріли?
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24.04.2024 14:43
+1
місяці війни
коли ***** забило на всіх нас, них, і тих хто за океаном
не зважаючи на санкції, погрози,і все що робиться в світі проти параші
казати що десь, колись, щось потрібно зробити, посилити, надати...
потрібно коли????
потрібно позавчора!!!
дістали пусті балачки...
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24.04.2024 14:20
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Та не ,,зміне майбутнє", а просто Європи теж зникне!
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24.04.2024 14:17 Відповісти
Не намагайся виглядати тупішим ніж ти є насправді. Зроби хоч щось корисне і справжнє у своєму нікчемному житті-піди в ТЦК і стань у лави захисників Батьківщини! Потім будеш натужно і тупо гострословити...після війни.
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24.04.2024 16:26 Відповісти
чому Україна зникне?
чому Європа зникне?
Станеться зсув літосферних плит?
Звичайно нічого не зникне...
населення може змінитися - але територія буде стабільною ще мільйони років
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24.04.2024 14:53 Відповісти
Державний департамент США вніс національний телеМАРА💀фон у звіт, щодо порушення прав людини в України.
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24.04.2024 14:18 Відповісти
місяці війни
коли ***** забило на всіх нас, них, і тих хто за океаном
не зважаючи на санкції, погрози,і все що робиться в світі проти параші
казати що десь, колись, щось потрібно зробити, посилити, надати...
потрібно коли????
потрібно позавчора!!!
дістали пусті балачки...
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24.04.2024 14:20 Відповісти
ну це ти розумієш,розуміють також ті,хто посилає в окопи без зброї - на смерть бо ми українці їм і нах не потрібні.а бидло вирячивши очі кричить - А ЧОМУ ТИ НЕ ВОЮЄШ ?
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24.04.2024 14:26 Відповісти
майже 60 + інвалід + четверо батьків моїх онучат УБД з 2014го і досі воюють
один з них 3 ошбр АЗОВ+ до операцій мотався на схід як рейсоаівий автобус...
а ти чому????
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24.04.2024 14:32 Відповісти
чому ? тому що ще в 2004,2010,2019 молив людей - не голосуйте за жидокацапську консерву ,біда буде.говорили - сядеш,і твій порошенко сяде.а тепер ці полуумки самі дома сидять - а мені кричать - ти ж на майдани їздив,чому не воюєш ? це через тебе війна,он якби янукович залишився - як ми при ньому жили гарно !!! братіку - їбав я за них воювать.хай тепер ПРИМУСОВО їх мобілізують.хай своєю кровю змивають свої ж помилки.а я при чім ?
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24.04.2024 14:48 Відповісти
"Перемога Путіна не лише змінить карту, не лише знищить українську націю, але й змінить хід європейської історії." - помилка кардинальна у виразі.....
Перемога Путіна не змінить карту світу, не знищить українську націю і не змінить хід європейської історії...
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24.04.2024 14:26 Відповісти
ой та ладно - зараз введи мараторій на продаж землі і відміни всі купчі з 24.02.2022 - війна закінчиться в считані дні.чи вам ***** повилазило,що буде далі - коли в 2 години ночі прийняли закон про продаж землі ? історія нічого не вчить хохлів.
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24.04.2024 14:41 Відповісти
Невже ***** злякається якоїсь постанови ВРУ і миттю забере війська, припинить обстріли?
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24.04.2024 14:43 Відповісти
тільки дебіл вірить в те,що продаж землі це гарно.а ще під час війни коли ця земля пролита кровю - то тричі дебіл.відпочивайте.
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24.04.2024 15:19 Відповісти
я ж говорю ти сирий неотесаний фантазер.якби хотів - то захопив би.їм війна потрібна і життя українців а не захопить тереторію.якби ***** захотів захопить,дав би кожному українцю по 1000,та ні - навіть по 100 долларів і захопив би - самі прийшли б.і замість зека і шапкокрада поставив би на путню сволочь - на Бойка чи того ж Шуфрича наприклад.якби....
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24.04.2024 15:17 Відповісти
задавай питання зеркалу,тільки дивись в очі.якщо не соромно.
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24.04.2024 15:21 Відповісти
Та ні, це ви провокуєте на революцію вже сьогодні.
Відсікти американську допомогу не вдається, отже, треба - що?
Зробити реципієнта - нелегітимним. Щоб рука не піднялась давати зброю і гроші якійсь хунті.
Як?
Усунути від влади легітимних (хоч і сволочних) осіб.
Щоб прийшли якісь люди, заарештували зєлю і оголосили себе Урядом Національного Порятунку.
Головне в цій справі - щоб народ підтримав. Або хоча б не заважав.
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24.04.2024 15:35 Відповісти
ні.тут ти сереш кирпичами.я хочу те що хоче кожен хто боронить землю,те що звернулись до преЗЄдента всі голови ТГ - заборонити продаж землі іноземцям.все.і не ліпи сюди всяку гуйню.ніхто не хоче боронити землю яку в той же час продають чужинцям.
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24.04.2024 15:38 Відповісти
"тим більше що путін куди менший ворог чим ..." -

дурачок ?
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24.04.2024 15:28 Відповісти
ти довбограй.хто запустив в Україну ворога - путін чи зеленський з кагалом ? питання на адекватність.
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24.04.2024 15:33 Відповісти
До Зеленого в мене багато питань , але тобі реально потрібно перевіритись на адекватність , якщо Зелений більший ворог України чим ботоксний .
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25.04.2024 12:17 Відповісти
ага,і всі з російськими паспортами і про вишиванки вже забули.а бидло думає що зеля який запустив кацапів в Україну створивши кацапам всі умови для безперешкодної окупації,буде гетьманом перемоги.наші люди невиліковні.
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24.04.2024 15:02 Відповісти
Пєрєстаньтє стрєлять по Багдаду Донбассу, давай вмєстє ****** по Тбілісі Кієву!
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24.04.2024 15:03 Відповісти
коли бються двоє - шукайте в стороні третього,який ласо потирає руки.люба війна - інтерес.версію про ОДНОГО вижившого з ума їбоната - ***** можете давати тільки даунам.люди в це не вірять.чому 5 березня 2022 року,в суботу,в шабатт - премьєр мініст ізраілю екстренно вилетів до путіна на переговори ? думайте.
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24.04.2024 15:12 Відповісти
премьєр мініст ізраілю екстренно вилетів до путіна на переговори
Ізраїль вже понад 200 днів воює.
Своїх проблем вище даху, яке йому діло до України?
Якщо у вас є беззаперечні докази про перемовини ***** з прем'єром Ізраїлю щодо української землі, давайте їх сюди.
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24.04.2024 15:16 Відповісти
хохли повтікали...а хто ж землю боронить ? ти я бачу ще той хохол.продажній.а може ти - француз.прізвище в тебе стрьомне.
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24.04.2024 15:34 Відповісти
дурік - 18 травня в воєнкомат.і ніяких НО...будеш тут пасталакать.
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24.04.2024 15:40 Відповісти
Коли дипломати-
Скажуть правду?

Просту та доступну...
Чи зможе її сприйняти-

Індивид?
Насулений...

Та почне міркувати-

Та давти поради...
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24.04.2024 14:38 Відповісти
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24.04.2024 14:38 Відповісти
Ну то приєднуйтеся військово, знищимо мордор і можете спати спокійно.
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24.04.2024 14:41 Відповісти
Доджна помочь новая помощь.
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24.04.2024 14:41 Відповісти
Украинскую нацию уничтожит украинская власть. Она уже давно внесла раскол между Западом Украины и Востоком. Между военными и гражданскими. Между уехавшими за границу и оставшимися. Развалила украинскую армию, отдала ядерное оружие, ракеты и самолеты россии. Сожгла оставшиеся вооружение. Уничтожила все данные о призывниках. Сдала Крым, Донбасс и юго-восток Украины. За 10 лет войн не наладила производство вооружений. Не оказала поддержки гражданам, пострадавших от войны. Более того, украла гуманитарную помощь других стран у своих граждан, оставшихся без крова и хлеба. Отменила выборы. Запретила выезд, превратив людей в рабов. Организовала отлов людей на улицах, как зверей. Множество раз нарушила Конституцию и законы Украины. Отказалась от миллионов украинских граждан за границей. Ничего не забыл? Явно забыл.
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24.04.2024 14:42 Відповісти
Провалила мобилизацию. Дополнять можно долго.
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24.04.2024 14:44 Відповісти
знівелюй помилки влади,стань на захист Батьківщини,збери речі і піди в ТЦК! базікати,що не так зробила влада,будеш потім!
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24.04.2024 16:29 Відповісти
Не время сейчас нормальную мобилизацию проводить, война сейчас. Пусть инвалиды воюют. Потом разберемся. Вот загонится война, проведем нормальную мобилизацию.

Не время сейчас воров сажать, война сейчас. Пусть воруют миллиарды у армии. Потом разберемся. Вот наступит весна, всех сажать будем.

Не время сейчас оружие производить. Война сейчас. Вот закончится война, будем оружие делать.

Не время сейчас власть менять. Война сейчас. Коней не переправе не меняют.
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24.04.2024 18:03 Відповісти
Забули.
Пара цитат з ТаймЗє були б доречні.
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24.04.2024 14:44 Відповісти
Що пропонуєш, буряте?
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24.04.2024 15:38 Відповісти
 
 