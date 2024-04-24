Перемога Путіна не лише знищить українську націю, а й змінить майбутнє Європи. Необхідно збільшити підтримку України, - фон дер Ляєн

Росія становить екзистенційну загрозу для існування не лише України, а й всього ЄС. Український народ щодня платить найвищу ціну за безпеку Європи.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Страсбурзі на урочистому засіданні Європарламенту, присвяченому найбільшому розширенню Союзу, яке відбулось 20 років тому, 1 травня 2004, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мій обов'язок сьогодні передати дуже суворе послання про майбутнє нашого Союзу. Тому що те, що відбувається в Україні, назавжди визначить наше майбутнє. Ми не можемо ігнорувати, що Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України, але й для Європи", - сказала фон дер Ляєн.

"Перемога Путіна не лише змінить карту, не лише знищить українську націю, але й змінить хід європейської історії. Україна несе цей важкий тягар на своїх плечах для всіх нас. І щодня платить за це найвищу ціну", - наголосила вона.

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Президентка Єврокомісії вважає, що є лише одна мова, яку розуміє Путін, і це мова війни, тому необхідно надати Україні всі можливі засоби для самозахисту.

"Путін вважав, що ми не станемо на захист демократії та незалежності України. Він помилявся. Путін вважав, що американська військова підтримка не пройде через Конгрес США. Він знову помилявся. Військова допомога від Сполучених Штатів і наша допомога від Європейського Союзу - це заохочення для всіх нас робити ще більше", - резюмувала президентка Єврокомісії, слова якої зустріли оплесками.

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Крім того, президентка Європарламенту Роберта Мецола у своїй промові заявила, що за останні два десятиліття Європа зіткнулася з безпрецедентними викликами, але не має права відводити погляд від нових країн.

"З півночі на південь, зі сходу на захід, від Балтики до Середземномор'я ми були єдині. І тепер, через покоління, разом з народом України, країнами Західних Балкан, Молдовою і Грузією, які дивляться на Європу з тим же почуттям надії й віри", - додала Мецола.