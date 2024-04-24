Перемога Путіна не лише знищить українську націю, а й змінить майбутнє Європи. Необхідно збільшити підтримку України, - фон дер Ляєн
Росія становить екзистенційну загрозу для існування не лише України, а й всього ЄС. Український народ щодня платить найвищу ціну за безпеку Європи.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Страсбурзі на урочистому засіданні Європарламенту, присвяченому найбільшому розширенню Союзу, яке відбулось 20 років тому, 1 травня 2004, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мій обов'язок сьогодні передати дуже суворе послання про майбутнє нашого Союзу. Тому що те, що відбувається в Україні, назавжди визначить наше майбутнє. Ми не можемо ігнорувати, що Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України, але й для Європи", - сказала фон дер Ляєн.
"Перемога Путіна не лише змінить карту, не лише знищить українську націю, але й змінить хід європейської історії. Україна несе цей важкий тягар на своїх плечах для всіх нас. І щодня платить за це найвищу ціну", - наголосила вона.
Президентка Єврокомісії вважає, що є лише одна мова, яку розуміє Путін, і це мова війни, тому необхідно надати Україні всі можливі засоби для самозахисту.
"Путін вважав, що ми не станемо на захист демократії та незалежності України. Він помилявся. Путін вважав, що американська військова підтримка не пройде через Конгрес США. Він знову помилявся. Військова допомога від Сполучених Штатів і наша допомога від Європейського Союзу - це заохочення для всіх нас робити ще більше", - резюмувала президентка Єврокомісії, слова якої зустріли оплесками.
Крім того, президентка Європарламенту Роберта Мецола у своїй промові заявила, що за останні два десятиліття Європа зіткнулася з безпрецедентними викликами, але не має права відводити погляд від нових країн.
"З півночі на південь, зі сходу на захід, від Балтики до Середземномор'я ми були єдині. І тепер, через покоління, разом з народом України, країнами Західних Балкан, Молдовою і Грузією, які дивляться на Європу з тим же почуттям надії й віри", - додала Мецола.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чому Європа зникне?
Станеться зсув літосферних плит?
Звичайно нічого не зникне...
населення може змінитися - але територія буде стабільною ще мільйони років
коли ***** забило на всіх нас, них, і тих хто за океаном
не зважаючи на санкції, погрози,і все що робиться в світі проти параші
казати що десь, колись, щось потрібно зробити, посилити, надати...
потрібно коли????
потрібно позавчора!!!
дістали пусті балачки...
один з них 3 ошбр АЗОВ+ до операцій мотався на схід як рейсоаівий автобус...
а ти чому????
Перемога Путіна не змінить карту світу, не знищить українську націю і не змінить хід європейської історії...
Відсікти американську допомогу не вдається, отже, треба - що?
Зробити реципієнта - нелегітимним. Щоб рука не піднялась давати зброю і гроші якійсь хунті.
Як?
Усунути від влади легітимних (хоч і сволочних) осіб.
Щоб прийшли якісь люди, заарештували зєлю і оголосили себе Урядом Національного Порятунку.
Головне в цій справі - щоб народ підтримав. Або хоча б не заважав.
дурачок ?
БагдадуДонбассу, давай вмєстє ****** по ТбілісіКієву!
Ізраїль вже понад 200 днів воює.
Своїх проблем вище даху, яке йому діло до України?
Якщо у вас є беззаперечні докази про перемовини ***** з прем'єром Ізраїлю щодо української землі, давайте їх сюди.
Скажуть правду?
Просту та доступну...
Чи зможе її сприйняти-
Індивид?
Насулений...
Та почне міркувати-
Та давти поради...
Не время сейчас воров сажать, война сейчас. Пусть воруют миллиарды у армии. Потом разберемся. Вот наступит весна, всех сажать будем.
Не время сейчас оружие производить. Война сейчас. Вот закончится война, будем оружие делать.
Не время сейчас власть менять. Война сейчас. Коней не переправе не меняют.
Пара цитат з ТаймЗє були б доречні.