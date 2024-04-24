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Шольц продовжуватиме шукати відмовки щодо надання Taurus Україні, - депутат Бундестагу від ХДС Кізеветтер

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Рішення США надати Україні ракети більшої дальності ATAMCS мало б посилити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца в питанні постачання крилатих ракет Taurus, але він і надалі шукатиме відмовки. Канцлер не хоче, щоб Україна звільнила окупований Крим.

Про це сказав депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер (блок ХДС/ХСС), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що схвалений парламентом США пакет допомоги Україні спонукає президента Джо Байдена забезпечити Київ ракетами ATACMS великої дальності.

За його словами, йдеться про 1000 балістичних ракет з дальністю до 300 кілометрів.

"Сподіваюся, це посилить тиск на канцлера Шольца, щоб він нарешті поставив крилаті ракети Taurus. Раніше канцлер наголошував, що в питанні певних систем озброєнь буде орієнтуватися на США. Отже, зараз, коли це сталося, тиск зростає. Я закликаю канцлера Шольца нарешті доставити Taurus в Україну", - заявив колишній полковник Бундесверу.

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Водночас він висловив побоювання, що канцлер і надалі відмовлятиметься постачати необхідні Україні крилаті ракети Taurus.

Депутат закинув Шольцу, що причиною його відмовок є те, що глава німецького уряду "не хоче, щоб Україна звільнила Крим".

"Коливання і блокування не можна витлумачити інакше", - наголосив Кізеветтер.

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Депутат Бундестагу також зауважив, що саме ненадання допомоги призводить, на жаль, до багатьох смертей і поранень в Україні.

Найбільша опозиційна сила в Бундестазі, консервативний блок ХДС/ХСС, постійно закликає уряд і особисто канцлера ухвалити рішення про передачу ракет Taurus Україні та неодноразово виносив це питання на обговорення в сесійній залі. Втім, щоразу більшість голосувала проти, навіть попри те, що чимало депутатів від партій правлячої коаліції особисто підтримують надання Києву потужної зброї.

Автор: 

Німеччина (7318) крилаті ракети (1070) ХДС (23) Бундестаг (195) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+3
Це пояснення для німецького піпла, щоб свої менше нависали. Але це - тупа відмазка. Щоб запрограмувати маршрут ракети, не обов'язково підключати її до німецької оборонної програми. Потрібна оперативно-тактична інформація з супутників. А її можуть надати і англійці і американці, та навіть жовта **** Сі Цзіньпін, було б бажання. Вся проблема в тому, що у шольця в кабінеті і досі смердить російським газом і вивітриться той газ тільки разом із самим шольцьом.
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24.04.2024 16:07
+2
Лишіть того Шольца в спокої. Де наші Грім і Сапсан???
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24.04.2024 15:03
+2
Шольц, завербований рашистською агентурою ,так само,як і Мерель ,і він буде виконувати все,що йому скаже куйло .
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24.04.2024 15:24
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То може просто забити на шольца ***?
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24.04.2024 14:36 Відповісти
Звісно шукатиме. На тих таурусах весь світ пупом зійшовся. Створить штучну пляшкову горловину щоб не засіхали на щось інше і суттєвє, це ж елементарно, але ефективно.
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24.04.2024 14:38 Відповісти
То Джонсон, то Шольц. Депутати не можуть притиснути до стінки й натиснути ? Очевидно, що причина з Таурсом тільки в одній людині. Ламати треба "через коліно. " Щоб кацапи не зламали ...
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24.04.2024 14:43 Відповісти
Конгрес каже Шольцу-
Дій!
Не зважай на політику-

Дай знак пальцем-
На напрямок-

Майбутніх подій...
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24.04.2024 14:43 Відповісти
Щось він так вперся. Щось з тими ракетами негаразд.
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24.04.2024 14:43 Відповісти
теауруси не дадуть. забудьте. тут є пояснення чого саме
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_100364946/taurus-debatte-olaf-scholz-liefert-wirklich-nicht-in-die-ukraine.html
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24.04.2024 15:02 Відповісти
Це пояснення для німецького піпла, щоб свої менше нависали. Але це - тупа відмазка. Щоб запрограмувати маршрут ракети, не обов'язково підключати її до німецької оборонної програми. Потрібна оперативно-тактична інформація з супутників. А її можуть надати і англійці і американці, та навіть жовта **** Сі Цзіньпін, було б бажання. Вся проблема в тому, що у шольця в кабінеті і досі смердить російським газом і вивітриться той газ тільки разом із самим шольцьом.
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24.04.2024 16:07 Відповісти
ATACMS не меньш технологічна зброя ніж Taurus. Просто Шольц ссится у штани, а американці- ні.
Як у фільмі Біле сонце пустелі- "Гранати не той системи у Шольця"
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24.04.2024 17:16 Відповісти
Лишіть того Шольца в спокої. Де наші Грім і Сапсан???
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24.04.2024 15:03 Відповісти
Шольц, завербований рашистською агентурою ,так само,як і Мерель ,і він буде виконувати все,що йому скаже куйло .
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24.04.2024 15:24 Відповісти
Не ***** а Сі, недаремно він туди гасав в гості
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24.04.2024 15:30 Відповісти
штольца рашисти завербували (повісили на гачок),ще в ті часи,коли й меркель
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24.04.2024 16:31 Відповісти
Меркель полковник, то Шольцу мабуть тільки майора дали. Ось він і тягне на чергову зірочку від кремля. Німці за погони мамку продадуть.
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24.04.2024 17:38 Відповісти
Ох, такий поганий Шольц і все шукає відговорки, щоб не дати Україні Тауруси. Нападйте на нього зелеботи і їм подібні. А де той хороший і дуже вумний, який просто знищив українські програми "Вільха М", "Нептун" і "Сапсан"? Головне перевезти "стрілки" то на Байдена, то на Шольца, правда?
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24.04.2024 15:55 Відповісти
слухай "не український" з нумером...ДІЯ І ШТОЛЬЦА І УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ- ДІЯ ОДНОГО І ТОГО Ж АНТИУКРАЇНСЬКОГО РОДУ .Подібно.що і Ти з того ж роду???Я НЕ ДАЮ .БО ЯКИЙСЬ КУЙ НЕ ДАЄ... Правда???
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24.04.2024 16:28 Відповісти
Звичайно Шольц поганий, бо не дає Володі Херпіду іграшку і Вова Херпіду направляє всі емоції і енергію наріду на Шольц, що мов він у всьому винен... а реально, то винен якраз не Шольц, бо він не Президент України, а винен Вова Херпіду, який знищив ракетні програми, які ми мали і не потрібно було б просити їх у Шольца. То де наші ракети?
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24.04.2024 16:32 Відповісти
запамятай собі -ракети для "Володі- хер піду " потрібні,як зайцю тріпер.Ракети потрібні Україні для захисту українського народу. І від того що Ти ..як володя-хер піду ,повторюєш мантру де наші ракети??? їх в Україні для захисту життя українців.не добавиться так само,як і те,що 3,14стякає фріц штольц,"Пасок манкурта" не так просто зняти.він вріс в мозги.
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24.04.2024 16:40 Відповісти
Та невже? Ах як страшно, навіть не знаю, що робити далі і як з цим жити. Виходить, що Херпіду ракети не потрібні? То я так розумію, що Україні потрібні німецькі ракети для захисту українців? А українські ракети не потрібні? Чому Ви постійно мене в чомусь звинувачуєте і звинувачуєте німецького канцлера, який не дає німецькі ракети, виготовлені за німецькі гроші і ні разу не запитали, чому наш найкращий Президент, бісеромвишиваний нарідом аж 73% не робить свої, які йому залишили погані "бриги" 5-й рік підряд, маючи величезну підтримку і гроші від того ж канцлера, тоїж США та інших країн? Чому мяч постійно літає в одні ворота, невже напали на Німеччину? Чи наші конструктори і спеціалісти на заводах які виготовили найкращу ядерну зброю в світі, рукожопі?
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24.04.2024 20:47 Відповісти
допис "манкурта" котрий із впертістю осла , в часі війни і в часі, коли Україна хоронить десятками тисяч своїх захисників постійно пробує оправдати всіх тих прорашистських політиків, котрим куйло забороняє надавати ті види озброєння, які б спричинили для нього не аби які проблеми.Бог Тобі суддя,не я .
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24.04.2024 20:57 Відповісти
Ви пане набагато гірші манкурта чи московита, бо виливаєте бруд на Німеччину, яка надала найбільше допомоги України, як у вигляді зброї, так і грошима, санкціями проти ворога, товарами для обездолених людей і прийому наших громадян, які спасаються від смерті і спасають своїх дітей - виїхавши до Німеччини, і жодної критики на своє керівництво країни, яке навпаки, всі гроші і всю допомогу партнерів розікрали і закатами в дороги, замість того, щоб захищати своїх громадян, щоб виробляти свою зброю. Я попрошу на майбутнє, коли будете щось комусь писати, то не "тикайте", майте повагу, я Вам не дозволяв переходити на ти і точно з Вми не пас гусей і не потребую Вашої поради, бо бачу зовсім інше!!!
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25.04.2024 07:26 Відповісти
 
 