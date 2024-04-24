Шольц продовжуватиме шукати відмовки щодо надання Taurus Україні, - депутат Бундестагу від ХДС Кізеветтер

Рішення США надати Україні ракети більшої дальності ATAMCS мало б посилити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца в питанні постачання крилатих ракет Taurus, але він і надалі шукатиме відмовки. Канцлер не хоче, щоб Україна звільнила окупований Крим.

Про це сказав депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер (блок ХДС/ХСС), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що схвалений парламентом США пакет допомоги Україні спонукає президента Джо Байдена забезпечити Київ ракетами ATACMS великої дальності.

За його словами, йдеться про 1000 балістичних ракет з дальністю до 300 кілометрів.

"Сподіваюся, це посилить тиск на канцлера Шольца, щоб він нарешті поставив крилаті ракети Taurus. Раніше канцлер наголошував, що в питанні певних систем озброєнь буде орієнтуватися на США. Отже, зараз, коли це сталося, тиск зростає. Я закликаю канцлера Шольца нарешті доставити Taurus в Україну", - заявив колишній полковник Бундесверу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сунак має посилити тиск на Шольца, щоб він нарешті передав Taurus Україні, - німецька опозиція

Водночас він висловив побоювання, що канцлер і надалі відмовлятиметься постачати необхідні Україні крилаті ракети Taurus.

Депутат закинув Шольцу, що причиною його відмовок є те, що глава німецького уряду "не хоче, щоб Україна звільнила Крим".

"Коливання і блокування не можна витлумачити інакше", - наголосив Кізеветтер.

Читайте також: Уряд Німеччини має діяти та передати ракети Taurus Україні, - очільниця оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн

Депутат Бундестагу також зауважив, що саме ненадання допомоги призводить, на жаль, до багатьох смертей і поранень в Україні.

Найбільша опозиційна сила в Бундестазі, консервативний блок ХДС/ХСС, постійно закликає уряд і особисто канцлера ухвалити рішення про передачу ракет Taurus Україні та неодноразово виносив це питання на обговорення в сесійній залі. Втім, щоразу більшість голосувала проти, навіть попри те, що чимало депутатів від партій правлячої коаліції особисто підтримують надання Києву потужної зброї.