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Новини Хабарники
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За $3 тис. обіцяв влаштувати мобілізованого до тилової частини: У Львові ДБР затримало військового

дбр

Військовослужбовець територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ на Львівщині вимагав $3 тис. у мобілізованого за допомогу в переведенні його у тилову частину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Чоловік проходив курс базової загальновійськової підготовки в одній з військових частин Рівненської області. Він звернувся до посадовця служби правопорядку консультацією щодо подальшого проходження служби та призначення у військову частину.

Той запевнив, що за $3 000 може домовитися з потрібними людьми про його зарахування до військової частини, яка дислокується на Львівщині або Рівненщині. Мовляв, так мобілізований зможе уникнути відправлення до зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта після отримання всієї суми хабаря у Львові.

Військовому повідомлено про підозру.

Також читайте: Військовий зі Львівщини за $17 тис. "продав" ухилянту місце в делегації для виїзду за кордон. Його затримали, - СБУ. ФОТО

Автор: 

хабар (4691) ДБР (3472) Львівська область (2417)


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Топ коментарі
+9
А говорят воевать некому... Профессиональные военные сидят в тыловой части, а воевать должны селяне, рабочие, и менеджеры.
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24.04.2024 14:42
+3
Начальник складу профі ? Він вміє принеси - подай. Краще спитати таких профі з якого боку треба підійти до автомата.
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24.04.2024 14:48
+3
Сейчас аншлаг в ДСНС и полицию... Даже удивился видя сколько легковых спецмашин стоит под дворами дорогих двухетажных коттеджей. Все вдруг захотели стать пожарными правда постоянно сидят по домам. Как говорится, мажорик спит а служба идет. Еще и льготы и квартиру без очереди им выдадут.
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24.04.2024 14:50
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А говорят воевать некому... Профессиональные военные сидят в тыловой части, а воевать должны селяне, рабочие, и менеджеры.
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24.04.2024 14:42 Відповісти
Начальник складу профі ? Він вміє принеси - подай. Краще спитати таких профі з якого боку треба підійти до автомата.
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24.04.2024 14:48 Відповісти
Таких мінімум 100 000.Женя Кошовий в Нацгвардії,наприклад....
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24.04.2024 14:53 Відповісти
Крила... снаряди-
Танки - армія, гармати-

Безпілотні літальні апарвти-

Це подобається солдатам...
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24.04.2024 14:47 Відповісти
Хто хоче боронити неньку України від рашистських загарбників, той буде воювати, а хто не хоче, той буде шукати причину та й ухилятись!
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24.04.2024 14:49 Відповісти
Сейчас аншлаг в ДСНС и полицию... Даже удивился видя сколько легковых спецмашин стоит под дворами дорогих двухетажных коттеджей. Все вдруг захотели стать пожарными правда постоянно сидят по домам. Как говорится, мажорик спит а служба идет. Еще и льготы и квартиру без очереди им выдадут.
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24.04.2024 14:50 Відповісти
демпінгнул і отримав, а брав би як усі від 10, було б чим поділитися.
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24.04.2024 15:26 Відповісти
де-бе-ре все ще сидить у Львові після лютневого марафону-22?

молодці, так тримати)
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24.04.2024 16:07 Відповісти
Чому ж "вимагав"? Якщо просто озвучив ціну?
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24.04.2024 16:40 Відповісти
Добре, що в мене грошей немає. Навіть ці теми не парять)
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24.04.2024 18:02 Відповісти
Це ж лише вступний внесок. Скільки сотень тисяч, мільйонів "проффесіоналів" вносять пожертв за тилові місця помісячно до общака зедєрмаківщини?
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26.04.2024 00:31 Відповісти
 
 