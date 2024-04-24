За $3 тис. обіцяв влаштувати мобілізованого до тилової частини: У Львові ДБР затримало військового

Військовослужбовець територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ на Львівщині вимагав $3 тис. у мобілізованого за допомогу в переведенні його у тилову частину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Чоловік проходив курс базової загальновійськової підготовки в одній з військових частин Рівненської області. Він звернувся до посадовця служби правопорядку консультацією щодо подальшого проходження служби та призначення у військову частину.

Той запевнив, що за $3 000 може домовитися з потрібними людьми про його зарахування до військової частини, яка дислокується на Львівщині або Рівненщині. Мовляв, так мобілізований зможе уникнути відправлення до зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта після отримання всієї суми хабаря у Львові.

Військовому повідомлено про підозру.

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