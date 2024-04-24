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ВРП схвалила подання про звільнення з посади судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

тандир

Вища рада правосуддя застосувала до судді Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

"24 квітня 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: На засіданні ВРП оприлюднили новий запис із місця смертельного ДТП за участі судді Тандира: "Це я його збив? Як я міг його збити?". ВIДЕО

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

Автор: 

звільнення (2666) Вища рада правосуддя (582) Олексій Тандир (46)


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Ну як так,суддя,знає ж що буває якщо їздити нетверезим...
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24.04.2024 14:55 Відповісти
Так, питання: подання - це намір про звільнення, чи фактично звільнення?
Можна ж прийняти заяву, але не давати їй ходу.
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24.04.2024 14:57 Відповісти
І весь цей час воно зарплатню ще одержувало??
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24.04.2024 15:10 Відповісти
І буде одержувати надалі.
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24.04.2024 21:14 Відповісти
То теперь ему карьеру психоаналитика надо осваивать. Как раз он же психологом собирался идти работать в армию, какой то командир военный ему даже приглашение написал.
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24.04.2024 14:57 Відповісти
Майже рік мусолять справу, де з самого початку все очевидно.
Слів не вистачає, а виховання не дозволяє... 😡
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24.04.2024 15:31 Відповісти
Рік мозок іпуть суспільству із цим кінченим покидьком, проте як жваво репресують патріотів, що не лижуть дупу владі, зокрема Червінського. Це свідчить про те, що попри формальне проголошення незалежності влада в нас досі постсовково-окупаційна, тому національно-визвольна боротьба триває не лише на зовнішньому фронті.
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24.04.2024 15:59 Відповісти
 
 