ВРП схвалила подання про звільнення з посади судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Вища рада правосуддя застосувала до судді Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

"24 квітня 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади", - ідеться в повідомленні.



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Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.