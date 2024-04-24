Через дефіцит електроенергії сьогодні з 18:00 до 22:00 обмежать споживання для бізнесу та промисловості, -"Укренерго"

Сьогодні, 24 квітня з 18:00 до 22:00 будуть застосовані контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НЕК "Укренерго".

Як зазначається, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу обмежуватись не буде.

"Обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України", - зазначають у компанії.

Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через погіршення погодних умов в Україні відчутно зросло споживання електроенергії. В енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

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"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість та бізнес – максимально залучати імпорт електроенергії та альтернативні джерела живлення", - додають в "Укренерго".