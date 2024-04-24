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Новини
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Через дефіцит електроенергії сьогодні з 18:00 до 22:00 обмежать споживання для бізнесу та промисловості, -"Укренерго"

енергетика,електропідстанція

Сьогодні, 24 квітня з 18:00 до 22:00 будуть застосовані контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НЕК "Укренерго".

Як зазначається, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу обмежуватись не буде.

"Обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України", - зазначають у компанії.

Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через погіршення погодних умов в Україні відчутно зросло споживання електроенергії. В енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Також читайте: Дефіцит в енергосистемі: Україна третю добу поспіль залучає аварійну допомогу з Європи, - "Укренерго"

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість та бізнес – максимально залучати імпорт електроенергії та альтернативні джерела живлення", - додають в "Укренерго".

Автор: 

промисловість (590) енергетика (2577) Укренерго (2681)


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Топ коментарі
+4
опять каломойский крипту манить начал
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24.04.2024 15:03
+1
Один я не розумію як бізнес в місті можливо відімкнути від електроспоживання так, щоб я не постраджав і мене не відімкнули разом із бізнесом...?
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24.04.2024 15:03
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Скоть. Обмнежуй в с ********.
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24.04.2024 15:00 Відповісти
Один я не розумію як бізнес в місті можливо відімкнути від електроспоживання так, щоб я не постраджав і мене не відімкнули разом із бізнесом...?
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24.04.2024 15:03 Відповісти
Пришли на крупное предприятие (а у них 100% своя отдельная ТПшка), вырубили и опечатали. Может ещё как. На эту ТПшку идёт же откуда-то 10 кВ, там на выходе отрубили.
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24.04.2024 15:13 Відповісти
промисловість - я розумію!
Як в місті (в городе) можна бізнес вимкнути???
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24.04.2024 15:15 Відповісти
Читай первую строчку. Возможно так. Но я не утверждаю, я теоретизирую.
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24.04.2024 15:32 Відповісти
Читай МОЮ першу строчку Мій перший рядок ...
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24.04.2024 15:34 Відповісти
Мелкий у которого нет своей ТПшки и он подключен к "жилой" ТПшке - никак, насколько я понимаю.
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24.04.2024 15:43 Відповісти
наоборот промышленность важнее бизнеса
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24.04.2024 16:21 Відповісти
опять каломойский крипту манить начал
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24.04.2024 15:03 Відповісти
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24.04.2024 15:06 Відповісти
Згорить русня...
І Пітер і москва спалає-

І красна пресня...
Арбат-із садовим кільцем-

Згорять

Мордор їх доконає-

І їх пісні і пенсії...
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24.04.2024 15:10 Відповісти
 
 