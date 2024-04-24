РФ може скористатися можливістю почати великий наступ під час саміту НАТО в липні, - Atlantic Council
Російський диктатор Володимир Путін може скористатися можливістю розпочати великий наступ під час саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року, щоб принизити Альянс. Україні й НАТО необхідно терміново виробити спільне бачення перемоги, навколо якого Київ і союзники зможуть згуртуватися.
Про це пише Atlantic Counsil, передає Цензор.НЕТ.
"Враховуючи, що російська піхота може проходити підготовку лише протягом кількох місяців перед тим, як її кинуть у бій, а також той факт, що Москва продовжує будувати нові тренувальні об'єкти, цілком ймовірно, що новий наступ співпаде або накладеться на майбутній ювілейний 75-й саміт НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
Відповідно до офіційної російської пропаганди про те, що ця війна ведеться не тільки проти України, а й проти НАТО, і що це цивілізаційна боротьба проти "колективного Заходу", Путін може скористатися можливістю почати великий наступ під час саміту у Вашингтоні з метою принизити Альянс саме в той момент, коли він відзначатиме три чверті століття стримування імперських амбіцій Москви", - зазначає Atlantic Counsil.
Видання наголошує, що замість того, щоб нескінченно міркувати про те чи інше територіальне врегулювання або ту, чи іншу угоду на переговорах, Україні та НАТО необхідно терміново виробити спільне бачення перемоги, навколо якого могли б згуртуватися Київ і його прихильники. Потім Сполученим Штатам, їхнім союзникам і партнерам потрібна стратегія з відповідними ресурсами, яка дозволить Україні досягти цієї перемоги.
"У найближчі місяці адміністрація Байдена може змінити курс щодо України. Якщо росіяни будуть наступати в Україні, адміністрація матиме два варіанти: продовжувати курс і збільшити ризик українських втрат, або перейти від політики "стільки, скільки буде потрібно" до підходу "все, що потрібно українцям, щоб дати відсіч росіянам", - пише Atlantic Counsil.
Зазначається, що це потенційно збільшить ризик ескалації у відносинах із Росією, але також зніме електоральний ризик бути звинуваченим у провалі політики США в Україні та одночасно дасть Києву шанс зайняти вигідну позицію для переговорів.
"Це літо, ймовірно, стане вирішальним моментом у політиці США щодо України. Залежно від того, що станеться в найближчі кілька місяців, конфлікт може перейти на незвідану територію", - резюмує Atlantic Counsil.
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Потрібно діду трохи встряхнутись і не подивлятись на ботоксного телепка , мовляв щоб не ескалувати. Всю можливу зброю і ********** потрібно надавати без оглядування на х#йла , тоді й буде , щоб "Нє". От саме в такому разі можна й буде сказати :" Спасибі діду за
победуза Перемогу !"
Не тільки Трампа!
Добре запросити, потужно....
Зброя буде тоді і не тільки ППО ....
Настирні ******...
Маски скинуті...
Але вони загинуть...
В історичній течії-
І Трамп і Маск-
Доречі...
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У Байдена є непогані шанси підняти свій рейтинг перед виборами - діяти більш рішуче стосовно постачання озброєнь Україні та визначитися зі стратегією перемоги України, а не умовної її "не поразки".
Хтось чув оголошення про нової хвилі примуової мобілізації в Росії
Позавчора були спєціалісти по вакцинації , вчора по економіці - сьогодні пишуть воєнну АНАЛітіку .Така блін журналістика ...
"300 українців заблокували паспортний сервіс ДП «Документ» у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти, - соцмережі. Очевидці повідомляють, що мітингувальники домовилися зі співробітниками сервісу пропускати людей лише для подання документів. Отримати готові документи, включаючи права, не можна."
Насправді наступ вже є, і вже давно. І ніколи не зупинявся. І таким сами і буде лишатись, тобто повзучим, повільно прогризаючим.
Бо нічого іншого в позиційній війні бути не може. Лише якщо одна сторона буде переважати разів в 3-5 як по кількості, так і по якості, можливий якийсь "великий" наступ внаслідок міцного прориву. Що не світить жодній стороні.
Це все нагадує минулорічну епопею з так званим "контрнаступом", який ті ж західні ЗМІ накручували як великі прориви з величезними танковими колонами і клинами. А насправді пук-среньк та посунення лінії фронту на кілька кілометрів.
Тут буде те саме.