Франція пропонує ЄС ввести нові санкції для боротьби з російською дезінформацією, - Bloomberg

Франція запропонувала Євросоюзу запровадити нові санкції, спрямовані проти російської дезінформації та операцій із втручання у вибори по всьому світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Пропозиція Парижа дасть змогу ЄС посилити санкції проти фізичних і юридичних осіб, залучених до спонсорованої Росією дестабілізуючої діяльності по всьому світу. Запровадження таких санкцій уже підтримали Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща.

У документі йдеться про те, що "дестабілізаційна діяльність, яку здійснюють пов’язані з Росією суб’єкти, також посилилася скрізь у Європі, оскільки російський режим вжив заходів, щоб підірвати демократію, стабільність і верховенство права за допомогою різних гібридних інструментів".

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Напередодні парламентських виборів у ЄС, які відбудуться в червні, Євросоюз зробив своїм пріоритетом боротьбу зі зростаючою хвилею російської дезінформації, яка прагне розділити союзників з таких питань, як підтримка України, і зіпсувати відносини з країнами так званого Глобального Півдня.

Пропозиція під керівництвом Франції дозволить ЄС ввести санкції проти наступників російської групи "Вагнера", яка стояла за попередніми операціями з дезінформації, а також проти всіх, хто працює з ними або надає матеріально-технічну та фінансову підтримку.

Новий режим санкцій буде націлений на осіб, відповідальних за загрозу стабільності, безпеці чи суверенітету держав-членів ЄС або третіх країн шляхом підриву виборів, верховенства права, сприяння актам насильства або за допомогою використання інформації та втручання.

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