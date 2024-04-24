Рух вантажівок ускладнено тільки на напрямку ПП "Гребенне-Рава-Руська" на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба
Станом на сьогодні, 24 квітня, рух для вантажівок на кордоні з Польщею ускладнюється лише в напрямку пункту пропуску "Гребенне-Рава-Руська".
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі залишається заблокованим або рух для вантажних транспортних засобів ускладнюється лише на одному напрямку - в напрямку пунктів пропуску "Гребенне-Рава-Руська". Зараз усе-таки на цьому напрямку є можливість перетину кордону для вантажівок у двох напрямках, але це нижче, ніж пропускна спроможність і ніж було до блокування руху", - сказав Демченко в ефірі телемарафону в середу.
Спікер зазначив, що до 21-го числа польські фермери зовсім не пропускали вантажні транспортні засоби, які прямували з України до Польщі.
У відомстві зазначили, що протягом минулої доби в бік Польщі через "Раву-Руську" проїхали понад 60 вантажівок. У бік України на цьому напрямку пропускається вдвічі більше, ніж на в'їзд до Польщі, зазначив Демченко.
Також спікер нагадав, що вже розблоковано пункт пропуску "Ягодин", "найбільший інфраструктурний напрямок на кордоні з Польщею".
"Він практично вийшов на ті показники, як було до блокування руху", - додав він.
20 квітня Держприкордонслужба України повідомила, що польські фермери припинили блокувати фури перед прикордонними переходами "Медика - Шегині" та "Краківець-Корчова".
22 квітня у відомстві повідомили про відновлення руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні.
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