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Рух вантажівок ускладнено тільки на напрямку ПП "Гребенне-Рава-Руська" на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба

блокада,кордон,польща

Станом на сьогодні, 24 квітня, рух для вантажівок на кордоні з Польщею ускладнюється лише в напрямку пункту пропуску "Гребенне-Рава-Руська".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі залишається заблокованим або рух для вантажних транспортних засобів ускладнюється лише на одному напрямку - в напрямку пунктів пропуску "Гребенне-Рава-Руська". Зараз усе-таки на цьому напрямку є можливість перетину кордону для вантажівок у двох напрямках, але це нижче, ніж пропускна спроможність і ніж було до блокування руху", - сказав Демченко в ефірі телемарафону в середу.

Спікер зазначив, що до 21-го числа польські фермери зовсім не пропускали вантажні транспортні засоби, які прямували з України до Польщі.

У відомстві зазначили, що протягом минулої доби в бік Польщі через "Раву-Руську" проїхали понад 60 вантажівок. У бік України на цьому напрямку пропускається вдвічі більше, ніж на в'їзд до Польщі, зазначив Демченко.

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Також спікер нагадав, що вже розблоковано пункт пропуску "Ягодин", "найбільший інфраструктурний напрямок на кордоні з Польщею".

"Він практично вийшов на ті показники, як було до блокування руху", - додав він.

20 квітня Держприкордонслужба України повідомила, що польські фермери припинили блокувати фури перед прикордонними переходами "Медика - Шегині" та "Краківець-Корчова".

22 квітня у відомстві повідомили про відновлення руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні.

Автор: 

кордон (4749) Польща (8474) блокування (644) Демченко Андрій (342)


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Хфермери вирішили поглянути на власні поля? Щось зарано.
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24.04.2024 16:23 Відповісти
Рух вантажівок ускладнено тільки на напрямку ПП "Гребенне-Рава-Руська" на кордоні з Польщею

Може, їм допомагає тримати оборону мужній екіпаж славетного танку "Rudy"?
(зітхає ностальгічно)
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24.04.2024 16:30 Відповісти
І пес Кулька)) Шарик))
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24.04.2024 16:38 Відповісти
 
 