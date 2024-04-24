Рух вантажівок ускладнено тільки на напрямку ПП "Гребенне-Рава-Руська" на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба

Станом на сьогодні, 24 квітня, рух для вантажівок на кордоні з Польщею ускладнюється лише в напрямку пункту пропуску "Гребенне-Рава-Руська".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі залишається заблокованим або рух для вантажних транспортних засобів ускладнюється лише на одному напрямку - в напрямку пунктів пропуску "Гребенне-Рава-Руська". Зараз усе-таки на цьому напрямку є можливість перетину кордону для вантажівок у двох напрямках, але це нижче, ніж пропускна спроможність і ніж було до блокування руху", - сказав Демченко в ефірі телемарафону в середу.

Спікер зазначив, що до 21-го числа польські фермери зовсім не пропускали вантажні транспортні засоби, які прямували з України до Польщі.

У відомстві зазначили, що протягом минулої доби в бік Польщі через "Раву-Руську" проїхали понад 60 вантажівок. У бік України на цьому напрямку пропускається вдвічі більше, ніж на в'їзд до Польщі, зазначив Демченко.

Також читайте: Блокування КПП на кордоні з Польщею: на двох пунктах пропуску скупчилося понад 1700 вантажівок

Також спікер нагадав, що вже розблоковано пункт пропуску "Ягодин", "найбільший інфраструктурний напрямок на кордоні з Польщею".

"Він практично вийшов на ті показники, як було до блокування руху", - додав він.

20 квітня Держприкордонслужба України повідомила, що польські фермери припинили блокувати фури перед прикордонними переходами "Медика - Шегині" та "Краківець-Корчова".

22 квітня у відомстві повідомили про відновлення руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні.