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Новини
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Схвалення Сенатом США допомоги для України матиме ефект стримування для всіх авторитарних режимів, - Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував рішення Сенату США щодо військової допомоги для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Схвалення сьогодні переважною більшістю голосів Сенату США надзвичайно важливої допомоги для України – це потужний сигнал підтримки української боротьби за суверенітет та територіальну цілісність. Це ефект стримування для всіх авторитарних режимів і захист демократії, прав людини та верховенства права – як фундаментальних цінностей у світі", - наголосив він.

Український міністр додав, що рішення Сенату підтверджує стратегічне партнерство між Україною та США на шляху відновлення справедливого миру.

Умєров подякував Конгресу США за двопартійну підтримку України та зміцнення міжнародної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк щодо ухвалення законопроєкту Сенатом: Дякую за життєво важливу безпекову та іншу допомогу Україні

Нагадаємо, верхня палата Конгресу США у вівторок, 23 квітня, ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.

Минулої суботи Палата представників США ухвалила масштабний пакет законопроєктів з іноземною допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також із відповіддю на інші виклики національній безпеці Америки. Загальна сума передбачених асигнувань з іноземною допомогою становить $95 млрд, включаючи понад $60 млрд для України.

Автор: 

допомога (8288) Сенат США (596) Умєров Рустем (586)


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Топ коментарі
+5
ви самі вже режим влаштували.. авторитарніший ніж будь де-ін-де
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24.04.2024 16:36
+4
Поверни нормальну трансляцію Т2! Американці вже вказують, ''неавторитарний'' наш режим
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24.04.2024 16:46
+2
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24.04.2024 16:36
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Посадили авторитарні режими в калошу - це добре
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24.04.2024 16:29 Відповісти
Схвалення Сенатом США допомоги для України матиме ефект стримування для всіх авторитарних режимів, - Умєров Джерело:

Так він ще і « великий мислітель»?! Таки глубока думки…

А як там з забезпеченням бійців трусами? Ще волонтери довозять?
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24.04.2024 20:04 Відповісти
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24.04.2024 16:36 Відповісти
ви самі вже режим влаштували.. авторитарніший ніж будь де-ін-де
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24.04.2024 16:36 Відповісти
Поверни нормальну трансляцію Т2! Американці вже вказують, ''неавторитарний'' наш режим
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24.04.2024 16:46 Відповісти
Умер О В
Уже давно
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24.04.2024 16:48 Відповісти
Український міністр додав, що рішення Сенату підтверджує стратегічне партнерство між Україною та США
протів якого голосувала майже вся ВЗРада України у вересні 21 го року ,за підтримки всієї "антиукраїнської рашистської агентури" .котра при владі.в Україні
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24.04.2024 16:48 Відповісти
Ну те що в авторитарному зеленому кублі свято, то ми зрозуміли. Красти не перекрасти.
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24.04.2024 16:50 Відповісти
10% дадуть на зелений грабунок..щоб не підери не шкодили...решта лише товарною групою
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24.04.2024 17:07 Відповісти
Умеров! шукай де Резніков - за "весільні непотрібні для ЗСУ МАВІКИ "- ЗА ЯЙЦЯ ЙОГО ЗОЛОТІ ПІДВІСИТИ!С
Ану забацай ще одни показове внутрішнє розслідування! Для понтів з інспекторами зі США
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24.04.2024 17:37 Відповісти
Чому американці не контролюють як належить щоб їх гроші не розкрадали ( а вони це можуть) , не зрозуміло.
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24.04.2024 17:39 Відповісти
 
 