Схвалення Сенатом США допомоги для України матиме ефект стримування для всіх авторитарних режимів, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував рішення Сенату США щодо військової допомоги для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Схвалення сьогодні переважною більшістю голосів Сенату США надзвичайно важливої допомоги для України – це потужний сигнал підтримки української боротьби за суверенітет та територіальну цілісність. Це ефект стримування для всіх авторитарних режимів і захист демократії, прав людини та верховенства права – як фундаментальних цінностей у світі", - наголосив він.

Український міністр додав, що рішення Сенату підтверджує стратегічне партнерство між Україною та США на шляху відновлення справедливого миру.

Умєров подякував Конгресу США за двопартійну підтримку України та зміцнення міжнародної безпеки.

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Нагадаємо, верхня палата Конгресу США у вівторок, 23 квітня, ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.

Минулої суботи Палата представників США ухвалила масштабний пакет законопроєктів з іноземною допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також із відповіддю на інші виклики національній безпеці Америки. Загальна сума передбачених асигнувань з іноземною допомогою становить $95 млрд, включаючи понад $60 млрд для України.