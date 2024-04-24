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Сунак і Шольц заявили про спільну роботу над варіантами використання заморожених російських активів

Сінак Ріші та Шольц Олаф

Британський прем’єр Ріші Сунак і канцлер ФРН Олаф Шольц домовились продовжувати роботу над пошуком варіантів використання заморожених активів РФ.

Про це ідеться в опублікованій заяві лідерів за підсумками їхніх переговорів у Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми віддані роботі разом і в рамках "Групи семи"  для вивчення варіантів, завдяки яким заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до наших законодавчих систем і міжнародного права", - зазначено в заяві, оприлюдненій на сайті Даунінг-стріт.

Сунак і Шольц також наголосили, що чинитимуть значний тиск для зниження доходів Росії від енергоресурсів та інших сфер, а також посилюватимуть санкції та боротимуться з обходженням санкцій.

Читайте також: Глави МЗС країн G7 відклали розгляд питання про передачу Україні заморожених активів РФ до червня 2024 року

Автор: 

Шольц Олаф (1135) Сунак Ріші (183) заморожені активи (545)


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Ну які варіанти - на % закуповувати зброю для Украіни
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24.04.2024 16:42 Відповісти
Тут, на лицях - консенсус...
Взяти!

Раді усі-
Консерватори і демократи!

Зброярі, ніби непредвзяті-

Забрати та поділити-

Зброя повинна дійти-
До свого потребителя...
Бо куди її діти?

Шепетівка цього хоче-

Та Козятин не поти-

Вінниця, Київ-
Одеса, Харків-
Та Дніпро...

Щоб ворога побити-
Йо...
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24.04.2024 16:56 Відповісти
не знаю как Сунак а шольц это или агент рашки или ссыкливый *****!Мое решение не предоставлять Украине ракеты Taurus остается неизменным, - Шольц Источник:
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24.04.2024 17:46 Відповісти
 
 