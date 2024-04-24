Сунак і Шольц заявили про спільну роботу над варіантами використання заморожених російських активів
Британський прем’єр Ріші Сунак і канцлер ФРН Олаф Шольц домовились продовжувати роботу над пошуком варіантів використання заморожених активів РФ.
Про це ідеться в опублікованій заяві лідерів за підсумками їхніх переговорів у Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми віддані роботі разом і в рамках "Групи семи" для вивчення варіантів, завдяки яким заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до наших законодавчих систем і міжнародного права", - зазначено в заяві, оприлюдненій на сайті Даунінг-стріт.
Сунак і Шольц також наголосили, що чинитимуть значний тиск для зниження доходів Росії від енергоресурсів та інших сфер, а також посилюватимуть санкції та боротимуться з обходженням санкцій.
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