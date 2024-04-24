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Майже 500 млн євро зібрала Коаліція дронів для України, - міністр оборони Латвії Спрудс
Коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.
Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі про спільну закупівлю дронів на 400 млн євро оголосили Данія та Нідерланди.
Крім того, 70 млн євро інвестує Канада, 3 млн - Литва і щонайменше 10 млн - Латвія.
"І це тільки початок. Тривають активні переговори з іншими країнами Коаліції дронів", - додав Спрудс.
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+7 Александр Литвиненко #423252
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https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Горковенко live:
Збір коштів на снаряди для України організував 99-річний словацький ветеран.
Менш, ніж за 48 годин словаки зібрали понад 1 млн євро
Громадяни Словаччини організували краудфандингову кампанію для закупівлі артилерійських снарядів для України. Менш, ніж за 48 годин після її запуску було зібрано понад 1 мільйон євро.
💡Ідея краудфандингу народилася під час розмови журналіста словацької служби ВВС з 99-річним Отто Симко - ветераном Словацького національного повстання 1944 року проти нацистів, який пережив Голокост.
Я пережив Другу світову війну. Я воював у ній. Можу вам сказати, що не було сенсу домовлятися з Гітлером і не було сенсу домовлятися з Путіним, - зазначив Отто Симко у розмові з братиславським журналістом ВВС.