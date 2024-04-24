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Майже 500 млн євро зібрала Коаліція дронів для України, - міністр оборони Латвії Спрудс

дрони

Коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі про спільну закупівлю дронів на 400 млн євро оголосили Данія та Нідерланди.

Крім того, 70 млн євро інвестує Канада, 3 млн - Литва і щонайменше 10 млн - Латвія.

"І це тільки початок. Тривають активні переговори з іншими країнами Коаліції дронів", - додав Спрудс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Результати засідання Коаліції дронів: 3 млн євро на FPV-дрони від Литви і 450 БпАК від Канади

Автор: 

коаліція (394) Латвія (1343) дрони (4620)


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Топ коментарі
+13
Дякуємо, друзі.

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Горковенко live:

Збір коштів на снаряди для України організував 99-річний словацький ветеран.
Менш, ніж за 48 годин словаки зібрали понад 1 млн євро
Громадяни Словаччини організували краудфандингову кампанію для закупівлі артилерійських снарядів для України. Менш, ніж за 48 годин після її запуску було зібрано понад 1 мільйон євро.
💡Ідея краудфандингу народилася під час розмови журналіста словацької служби ВВС з 99-річним Отто Симко - ветераном Словацького національного повстання 1944 року проти нацистів, який пережив Голокост.
Я пережив Другу світову війну. Я воював у ній. Можу вам сказати, що не було сенсу домовлятися з Гітлером і не було сенсу домовлятися з Путіним, - зазначив Отто Симко у розмові з братиславським журналістом ВВС.
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24.04.2024 17:08
+11
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24.04.2024 17:09
+7
Дякуємо
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24.04.2024 17:09
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Тут один цап вонючий обіцяв мільйон дронів ...
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24.04.2024 16:56 Відповісти
500 млн. євриків це більше мільйона fpv-шок хотілось би їх побачити в дії.
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24.04.2024 17:43 Відповісти
Дякуємо, друзі.

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Горковенко live:

Збір коштів на снаряди для України організував 99-річний словацький ветеран.
Менш, ніж за 48 годин словаки зібрали понад 1 млн євро
Громадяни Словаччини організували краудфандингову кампанію для закупівлі артилерійських снарядів для України. Менш, ніж за 48 годин після її запуску було зібрано понад 1 мільйон євро.
💡Ідея краудфандингу народилася під час розмови журналіста словацької служби ВВС з 99-річним Отто Симко - ветераном Словацького національного повстання 1944 року проти нацистів, який пережив Голокост.
Я пережив Другу світову війну. Я воював у ній. Можу вам сказати, що не було сенсу домовлятися з Гітлером і не було сенсу домовлятися з Путіним, - зазначив Отто Симко у розмові з братиславським журналістом ВВС.
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24.04.2024 17:08 Відповісти
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24.04.2024 17:09 Відповісти
Дякуємо
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24.04.2024 17:09 Відповісти
Зелені підери ау...чому люди маленької країни де населення менше Одеської області повинні витрачати свої податки на нас замість того щоб ви поділились гандони своїм нагрбованим?!
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24.04.2024 17:12 Відповісти
А потом выйдет Зе и скажет что он купил не миллион дронов а пять. ОВАЦИИ от 73%
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24.04.2024 17:29 Відповісти
Вийде Притула. І вже зовсім не має значення, що він збреше.
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24.04.2024 17:44 Відповісти
Меньше думай о Зе, больше об Украине.
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24.04.2024 17:54 Відповісти
Тільки дронами , гроші лядям зеленим не давайте , просимо !!!
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24.04.2024 19:25 Відповісти
 
 