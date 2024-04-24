Майже 500 млн євро зібрала Коаліція дронів для України, - міністр оборони Латвії Спрудс

Коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі про спільну закупівлю дронів на 400 млн євро оголосили Данія та Нідерланди.

Крім того, 70 млн євро інвестує Канада, 3 млн - Литва і щонайменше 10 млн - Латвія.

"І це тільки початок. Тривають активні переговори з іншими країнами Коаліції дронів", - додав Спрудс.

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