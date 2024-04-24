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Білий дім представить новий пакет допомоги протягом декількох годин або днів, це питання логістики, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба сподівається, що Штати представлять новий пакет допомоги Україні найближчим часом.
Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Кулеба сподівається, що Білий дім представить новий пакет озброєнь "протягом декількох днів, можливо, годин", і його доставлення на фронт для українських військових – це "лише питання логістики".
Раніше повідомлялось, що президент США Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня
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Логістики про надходження допомоги на ставку Козира=трампьониша Єрмака під кришею Сирського?
Чи на справжню базу стратегічних рішень у Лондоні з Залужним та його командою військових аташе разом з генералами ПАРТНЕРІВ?
Маю надію, що не Єрмак буде рулити Сирським, а з Лондона партнери з Залужним. Й ми не дізнаємося про це, як про підсрачник "свободі слова" ЄРМАКОМАРАФЕТУ, але вірю ,що так буде !!!
Слава Україні! Геть агентів Кремля з влади ! СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКОМУ!
Як добре, що в нас є такий Кулеба, а в них - нема!