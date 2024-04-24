Білий дім представить новий пакет допомоги протягом декількох годин або днів, це питання логістики, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба сподівається, що Штати представлять новий пакет допомоги Україні найближчим часом.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба сподівається, що Білий дім представить новий пакет озброєнь "протягом декількох днів, можливо, годин", і його доставлення на фронт для українських військових – це "лише питання логістики".

Раніше повідомлялось, що президент США Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня

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