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Новини Допомога Україні
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Білий дім представить новий пакет допомоги протягом декількох годин або днів, це питання логістики, - Кулеба

дмитро,кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба сподівається, що Штати представлять новий пакет допомоги Україні найближчим часом.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба сподівається, що Білий дім представить новий пакет озброєнь "протягом декількох днів, можливо, годин", і його доставлення на фронт для українських військових – це "лише питання логістики".

Раніше повідомлялось, що президент США Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня

Читайте: Кулеба про зупинку прийому документів за кордоном: "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною"

Автор: 

США (22473) Кулеба Дмитро (3604)


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Кулібін вставив свої 5 копійок
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24.04.2024 16:53 Відповісти
Там Подляк теж каже про затягування відї"їзду Залужного до Лондона - то про питання логістики...
Логістики про надходження допомоги на ставку Козира=трампьониша Єрмака під кришею Сирського?
Чи на справжню базу стратегічних рішень у Лондоні з Залужним та його командою військових аташе разом з генералами ПАРТНЕРІВ?
Маю надію, що не Єрмак буде рулити Сирським, а з Лондона партнери з Залужним. Й ми не дізнаємося про це, як про підсрачник "свободі слова" ЄРМАКОМАРАФЕТУ, але вірю ,що так буде !!!
Слава Україні! Геть агентів Кремля з влади ! СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКОМУ!
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24.04.2024 17:34 Відповісти
Логістика коротенька - Пентагон сказав шо зброя піде з Європи - а США потім затарять склади
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24.04.2024 16:56 Відповісти
А котра зараз година в Штатах? Я до того, чи вийшов вже пан Байден на роботу?
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24.04.2024 16:59 Відповісти
Кулеба завше фкурсі!
Як добре, що в нас є такий Кулеба, а в них - нема!
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24.04.2024 17:04 Відповісти
Кулеба! Закрий свою пастку! Розумію, що твій кукловід дєрмиак збирає бали! Постачання требує тиши! Нехай рашисти отримують звістки про постачання, а не з твоім, разом з дермаком віріщання - коли, що і куди постачання! Скільки на ваших за дермаком втрачених життів наших хлопців із за вашого верещення?
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24.04.2024 17:07 Відповісти
Повідомляйе детальніше, рашисти вже моніторять це питання
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24.04.2024 18:09 Відповісти
 
 