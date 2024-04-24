Нової військової допомоги США для України недостатньо для перемоги над Росією, - Кулеба
Відновлення військової підтримки США недостатньо для перемоги над Росією. Що зупинить російських окупантів – то це об’єднаний фронт всієї України й всіх її партнерів.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, союзники України повинні перейти від "висловлення співчуття і співчуття українцям і обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей і руйнування країни".
Він зауважив, що, відновлення військової допомоги США після місяців затримки в Конгресі не буде достатнім для перемоги над Росією.
"Жоден окремий пакет не може зупинити росіян. Що зупинить росіян – то це об'єднаний фронт всієї України й всіх її партнерів", - наголосив він.
Кулеба також закликав Захід збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна, позаяк наразі Росія випускає приблизно вдесятеро більше зброї на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони в Києві.
"Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові оборонно-промислової бази за два роки війни, і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", - додав український міністр.
Будь ласка, зачекайте...
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А чого не порівнює чого досягла Україна "у розбудові оборонно-промислової бази за два роки війни", чи це на Захід напали?
ЗЕмразі три роки тільки про шашлики думали, а тепер всі навкруги винні !!!!!?
Пріорітети влади не змінні...
Ибо он не министр Обороны и не Президент. Откуда ему Кулебе это знать?
Только если это заявление сделать попросил его Зеленский, не желая самому на этом палиться.
На 24-й рік вони допомогли вирішити одну з двох рівноцінно важливих для оборони України проблем (якщо хтось не розуміє 1-озброєння, 2-особовий склад)
Цей рік ми ще якось протягнем, а далі що? Тут вже люди заїбались, а поповнення *** ма, як і власного виробництва зброї.
Конец 2024 - начало 2025: пакт по ЛБС.
Главный вопрос: можно ли избежать "пакта по ЛБС"?
Ответ: практически нет.
1. Победа президента демократа: отсутствие стратегической помощи - модель "ужаса без конца".
2. Победа Трампа: модель "быстрого конца": мгновенное рассечение территорий "за 24 часа".
3. Замена Трампа на рейганиста (Н. Хейли): победа Украины в войне.
Варианты 1 и 2 также не предполагают вступление в НАТО или расширение гарантий НАТО на территорию Украины.
Вопрос 2: "а если выиграет Байден, то пакт по ЛБС на стыке 2024-2025 будет подписан?"
Ответ: юридически нет, фактически - да.
Больших военных пакетов для Украины больше не будет, так что 2025 предварительно - в военной "пустоте".
Вашингтон ведёт Украину к "пакту по границам", не оставляя иной возможности урегулирования войны.
Иная возможность - расчет на собственное военное производство - уже недоступна.
Европа не даст достаточно вооружения. И финансов для покрытия экономических издержек.
Вопрос 3: "что с черными лебедями?"
Ответ: ничего.
Ничья внезапная "смерть" не изменит характера войны и её тенденции.
Из выбранной колеи невозможно выбраться - её придется доехать до конца.
Вопрос 4: "что делать?"
Ответ: наносить максимальный ущерб России точечными операциями, подрывая её финансовые возможности и реализуя действие "санкционного решета" иными методами - ударами по НПЗ, например.
Вопрос 5: "а почему случится тупик?"
Ответ: Вашингтон не поставит оружие нового поколения, т.е. не произойдет технологический прорыв в войне, а в параметре имеющихся ресурсов и потенциалов продвижение сторон невозможно
А, а якби влада ще й не крала...
Є Що мені ще сказати?
А що ж ви для цього зробили? Зруйнували двопартійну підтримку України в США так, що пів року не могли проголосувати пакет допомоги? Розсварилися майже з усіма країнами-партнерами? Заблокували роботу парламентської дипломатії? Звільнили професійних дипломатів і попризначали якесь сміття, але корисне для себе?
Потужно! (с)
Не вигадуйте. Вже ж пояснили - то амерські тертя там. Або їхня спільна вистава.