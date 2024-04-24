Нової військової допомоги США для України недостатньо для перемоги над Росією, - Кулеба

Відновлення військової підтримки США недостатньо для перемоги над Росією. Що зупинить російських окупантів – то це об’єднаний фронт всієї України й всіх її партнерів.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, союзники України повинні перейти від "висловлення співчуття і співчуття українцям і обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей і руйнування країни".

Він зауважив, що, відновлення військової допомоги США після місяців затримки в Конгресі не буде достатнім для перемоги над Росією.

"Жоден окремий пакет не може зупинити росіян. Що зупинить росіян – то це об'єднаний фронт всієї України й всіх її партнерів", - наголосив він.

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Кулеба також закликав Захід збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна, позаяк наразі Росія випускає приблизно вдесятеро більше зброї на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони в Києві.

"Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові оборонно-промислової бази за два роки війни, і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", - додав український міністр.

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