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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія імпортує значні обсяги палива, яке вироблено з російської нафти, - The Guardian

нафта

Велика Британія імпортує значні обсяги нафтопродуктів з країн, які переробляють російську нафту.

Про це пише  The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Урядові дані, проаналізовані екологічним новинним сайтом Desmog, показують, що імпорт очищеної нафти з Індії, Китаю та Туреччини склав 2,2 мільярда фунтів стерлінгів у 2023 році, що є таким же рекордним значенням, як і в попередньому році, порівняно з 434,2 мільйона фунтів стерлінгів у 2021 році. Росія є найбільшим постачальником сирої нафти в Індію та Китай, тоді як Туреччина стала одним із найбільших імпортерів російської нафти після того, як Кремль почав вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Британія офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів з 5 грудня 2022 року у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Однак через наявність лазівки в законодавстві російська нафта продовжувала надходити до Британії: якщо російська нафта переробляється в іншій країні, вона не вважається такою, що походить з Росії, що дозволяє обходити заборону на торгівлю. Як наслідок, російська нафта продається країнам-союзникам для переробки перед експортом до Британії.

Читайте також: Ціни на російську нафту значно перевищили встановлений країнами G7 ліміт, – Bloomberg

"Поки уряд не закриє цю лазівку, Британія допомагає Росії платити за війну в Україні. Британія повинна діяти зараз, щоб заборонити імпорт пального, виробленого з російської нафти, і показати, що її підтримка України є щирою", – зазначили у міжнародній неурядовій організації Global Witness.

За оцінками Global Witness, протягом 2023 року до Великої Британії було імпортовано близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти, причому більшість імпорту припадає на авіаційне паливо (4,6 мільйона барелів). За оцінками, російське паливо використовувалося в кожному 20-му польоті у Британії.

Дані уряду Великої Британії показують, що прямий імпорт нафти з Росії впав з 1,5 мільярда фунтів стерлінгів у першому кварталі 2022 року до нуля наступного року.

Читайте: Туреччина збільшила імпорт російської нафти до історичного рекорду

Автор: 

Велика Британія (5541) нафта (5483) санкції (11763) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+3
Нічого особистого - тільки бізнес
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24.04.2024 18:06
+1
Якщо росія за це паливо отримує скляні буси, то це чудово
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24.04.2024 18:05
+1
Шматочки кремнію вона отримує, маленькі такі пластинки. І вставляє їх у ракети.
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24.04.2024 18:16
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Або ІПСО, або запаси хз якого року.
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24.04.2024 18:02 Відповісти
Це зеліне іпсо. Придралися до Британії. Краще б ракетами звизданули по раші, які вона не забороняла туди пуляти.
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24.04.2024 20:48 Відповісти
Якщо росія за це паливо отримує скляні буси, то це чудово
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24.04.2024 18:05 Відповісти
Шматочки кремнію вона отримує, маленькі такі пластинки. І вставляє їх у ракети.
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24.04.2024 18:16 Відповісти
Шматочки лайна від ВБ
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24.04.2024 18:26 Відповісти
Нічого особистого - тільки бізнес
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24.04.2024 18:06 Відповісти
Для мене це несподівана інформація. Адже Британія сама видобуває дуже багато нафти в Північному морі. Вона №2 в Європі після Норвегії.
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24.04.2024 18:14 Відповісти
Україна купує індійський дизель з відомо якої нафти виготовлений (чи просто перевантажений у морі)
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24.04.2024 18:22 Відповісти
Яби не Ліпецька фабрика, то Вовачка 95 ніколи би не плясав на корпоротивах на росії в 2014
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24.04.2024 18:40 Відповісти
Написав якусь дурню.
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24.04.2024 22:02 Відповісти
19 березня 2014 року роботу фабрик Рошен у Липецьку та Сенцово було призупинено через арешт в Росії коштів компанії «Рошен» та обшуки її офісних та виробничих приміщень
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24.04.2024 22:07 Відповісти
money doesn't smell
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24.04.2024 18:55 Відповісти
правильно делает
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24.04.2024 21:53 Відповісти
 
 