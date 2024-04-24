Велика Британія імпортує значні обсяги палива, яке вироблено з російської нафти, - The Guardian

Велика Британія імпортує значні обсяги нафтопродуктів з країн, які переробляють російську нафту.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Урядові дані, проаналізовані екологічним новинним сайтом Desmog, показують, що імпорт очищеної нафти з Індії, Китаю та Туреччини склав 2,2 мільярда фунтів стерлінгів у 2023 році, що є таким же рекордним значенням, як і в попередньому році, порівняно з 434,2 мільйона фунтів стерлінгів у 2021 році. Росія є найбільшим постачальником сирої нафти в Індію та Китай, тоді як Туреччина стала одним із найбільших імпортерів російської нафти після того, як Кремль почав вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Британія офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів з 5 грудня 2022 року у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Однак через наявність лазівки в законодавстві російська нафта продовжувала надходити до Британії: якщо російська нафта переробляється в іншій країні, вона не вважається такою, що походить з Росії, що дозволяє обходити заборону на торгівлю. Як наслідок, російська нафта продається країнам-союзникам для переробки перед експортом до Британії.

Читайте також: Ціни на російську нафту значно перевищили встановлений країнами G7 ліміт, – Bloomberg

"Поки уряд не закриє цю лазівку, Британія допомагає Росії платити за війну в Україні. Британія повинна діяти зараз, щоб заборонити імпорт пального, виробленого з російської нафти, і показати, що її підтримка України є щирою", – зазначили у міжнародній неурядовій організації Global Witness.

За оцінками Global Witness, протягом 2023 року до Великої Британії було імпортовано близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти, причому більшість імпорту припадає на авіаційне паливо (4,6 мільйона барелів). За оцінками, російське паливо використовувалося в кожному 20-му польоті у Британії.

Дані уряду Великої Британії показують, що прямий імпорт нафти з Росії впав з 1,5 мільярда фунтів стерлінгів у першому кварталі 2022 року до нуля наступного року.

Читайте: Туреччина збільшила імпорт російської нафти до історичного рекорду