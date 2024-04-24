Київ не проводить особливої підготовки до повернення Трампа на пост президента США, - Кулеба
Україна особливо не готується до можливого повернення Дональда Трампа на пост президента Сполучених Штатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю The Guardian.
Очільник МЗС вважає, що на Трампа перед голосуванням за допомогу Україні в Конгресі США тиснули скептики України з Республіканської партії.
Міністр зазначив, що Київ особливо не готується до другого терміну Трампа.
"Я не знаю, що станеться завтра, або як поводитимуться політичні еліти в США. Під час першого перебування Дональда Трампа на посаді президента ми зрозуміли, що з будь-якої кризи завжди є вихід… З 2014 року у нас було стільки всього, що, без перебільшення, ми готові на все", - сказав Кулеба.
Він розповів, що його особиста взаємодія з командою Трампа була мінімальною - "швидка розмова" – але нагадав про запрошення Президента Володимира Зеленського до експрезидента США відвідати Київ.
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Коли ви вже блазні повернетеся -туди де ваше місце - розважати бухих бариг на пянках
краще мовчалиб...
Трапляться трабли-
По дорозі до президента-
Хай Він шукає скарб!
Прискоренно-
В вонючих болотах-
Московії...
Там...
Потім же завжди можна розвести руками і сказати "ну проїбали" чи "маю право на помилку".
А ще краще почати писати відосики про те, що це вони там у всьому винні.