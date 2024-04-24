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Київ не проводить особливої підготовки до повернення Трампа на пост президента США, - Кулеба

кулеба

Україна особливо не готується до можливого повернення Дональда Трампа на пост президента Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю The Guardian.

Очільник МЗС вважає, що на Трампа перед голосуванням за допомогу Україні в Конгресі США тиснули скептики України з Республіканської партії.

Міністр зазначив, що Київ особливо не готується до другого терміну Трампа.

"Я не знаю, що станеться завтра, або як поводитимуться політичні еліти в США. Під час першого перебування Дональда Трампа на посаді президента ми зрозуміли, що з будь-якої кризи завжди є вихід… З 2014 року у нас було стільки всього, що, без перебільшення, ми готові на все", - сказав Кулеба.

Він розповів, що його особиста взаємодія з командою Трампа була мінімальною - "швидка розмова" – але нагадав про запрошення Президента Володимира Зеленського до експрезидента США відвідати Київ.

Читайте: США мають один запасний Patriot, який можуть поставити Україні, - Кулеба

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Трамп (5458)


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Топ коментарі
+6
То вони не мають плана б, то не проводять підготовки - грьобане шапіто замість дипломатів.
Коли ви вже блазні повернетеся -туди де ваше місце - розважати бухих бариг на пянках
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24.04.2024 18:47
+4
Кулеба, краще б ти помовчав, послухав як волосся росте.
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24.04.2024 18:46
+4
а тарапітса нє надо!
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24.04.2024 18:48
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Якщо Трамп продовжить ігнорувати рішення суду, Трампа, ймовірно, відправлять до короткострокового ув'язнення - сценарій, за яким джерела повідомили ABC News, що Секретна служба США почала розробляти плани на випадок непередбачених обставин.
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24.04.2024 18:40 Відповісти
Якось він так двозначно ляпнув
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24.04.2024 18:43 Відповісти
Та й не кажіть. Пахне натяком на БДСМ.
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24.04.2024 18:44 Відповісти
Це він про що? Очко вазеліном мазати,чи що?))
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24.04.2024 18:43 Відповісти
Ой дурак
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24.04.2024 18:45 Відповісти
Кулеба, краще б ти помовчав, послухав як волосся росте.
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24.04.2024 18:46 Відповісти
а тарапітса нє надо!
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24.04.2024 18:48 Відповісти
Цікаво .є хоч одна людина у світі ,яку не дратує цей Кулеба і його геніальні та сповнені неймовірною мудрістю заяви ?
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24.04.2024 19:54 Відповісти
То вони не мають плана б, то не проводять підготовки - грьобане шапіто замість дипломатів.
Коли ви вже блазні повернетеся -туди де ваше місце - розважати бухих бариг на пянках
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24.04.2024 18:47 Відповісти
Хотів показати, що Бубі в бубен ранувато бити і п'єски без штанів грати.
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24.04.2024 18:49 Відповісти
Як і Лесото з Свазілендом. )
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24.04.2024 18:50 Відповісти
на тих виборах обісрались, і знов за своє???
краще мовчалиб...
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24.04.2024 18:52 Відповісти
Якщо Трампу-
Трапляться трабли-

По дорозі до президента-

Хай Він шукає скарб!
Прискоренно-
В вонючих болотах-
Московії...

Там...
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24.04.2024 18:52 Відповісти
Мы и к войне не особенно глтовились
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24.04.2024 19:01 Відповісти
Це яким тупим,карманним рабом мафіі потрібно бути щоб ляпати британськой впливовой газеті про повернення чи ні Трампа.Готуються вони,чи ні.Хтось чув від голови МЗС Клімкіна про те що відбувалось у 2016році перед виборами в США,хто на кого давив,хто ні.
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24.04.2024 19:05 Відповісти
Та хто тебе буде слухати, дурень!
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24.04.2024 19:37 Відповісти
А як щодо недавнього інтерв'ю та компліментів Буданова на адресу Трампа та захвату від його ніби-то "навчання" у військовій академії?
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24.04.2024 19:55 Відповісти
Ну да.
Потім же завжди можна розвести руками і сказати "ну проїбали" чи "маю право на помилку".
А ще краще почати писати відосики про те, що це вони там у всьому винні.
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24.04.2024 19:57 Відповісти
Слава Богу, что весь Запад знает, что вся власть в Украине у идиотов и предателей
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24.04.2024 20:46 Відповісти
Де такого фахівця знайшли на мінистерську посаду. Окуляри гарні, але формуліровки - просто шикарні!
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24.04.2024 21:25 Відповісти
Позорище, а не міністр закордонних справ.
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25.04.2024 08:35 Відповісти
 
 