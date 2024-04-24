Київ не проводить особливої підготовки до повернення Трампа на пост президента США, - Кулеба

Україна особливо не готується до можливого повернення Дональда Трампа на пост президента Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю The Guardian.

Очільник МЗС вважає, що на Трампа перед голосуванням за допомогу Україні в Конгресі США тиснули скептики України з Республіканської партії.

Міністр зазначив, що Київ особливо не готується до другого терміну Трампа.

"Я не знаю, що станеться завтра, або як поводитимуться політичні еліти в США. Під час першого перебування Дональда Трампа на посаді президента ми зрозуміли, що з будь-якої кризи завжди є вихід… З 2014 року у нас було стільки всього, що, без перебільшення, ми готові на все", - сказав Кулеба.

Він розповів, що його особиста взаємодія з командою Трампа була мінімальною - "швидка розмова" – але нагадав про запрошення Президента Володимира Зеленського до експрезидента США відвідати Київ.

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