Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про новий новий пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, після ухвалення додаткового закону про національну безпеку, який президент щойно підписав, Міністерство оборони оголосило про нову значну допомогу в галузі безпеки для термінового задоволення найважливіших потреб України", - йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.
Повідомляється, що пакет у 1 млрд доларів включає можливості для підтримки найнагальніших потреб України, у тому числі перехоплювачі ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкові засоби.
Пакет включає:
- ракети для ППО RIM-7 та AIM-9M;
- ПЗРК Stinger;
- стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи патрони калібру .50 для боротьби з дронами;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасним зарядом та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 60 мм;
- бойові машини піхоти Bradley;
- MRAP; HMMWV;
- транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення; тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- аеродромно-допоміжне обладнання;
- протиброньові міни;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси знищення перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запасні частини, польове обладнання, учбові боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Нагадуємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад 60 мільярдів доларів на підтримку України.
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Тобто спочатку треба їхні літаки зняти з неба, і придушити ППО!
Але я дійсно не зрозумів передачу цих бомб, особливо зважаючи що британці дійсно не дурні!
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство
воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной
целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения
никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или
каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций.
Я спеціально виділив жирним - це спільні зобов'язання гарантів не використовувати проти України их (множина, значить спільне) озброєння, а не своё, що означало б кожна країна відповідає за себе. Три країни взяли спільні зобов 'язання і мають нести спільну відповідальність. Я думаю в Україні таки з'явиться нормальний уряд, який виставить гарантам рахунок на кругленьку суму через Міжнародний суд.
Я звісно пом'ятаю про 1994 рік, але навіщо вигадувати цифри? Воєнний бюджет США в 1994 був 308 млрд, в 1991-299 млрд. Якщо і вистачали 50 млрд на щось, то це на утримання і придбання, тестування, розробки геть усієї ядерної зброї, і то наврядчи.
Як ви забєбали, кінчені провокатори та нитва... Не дають зброї - ниєте. Дають на мільярди (за тиждень повідомлено принаймні про 4 пакети допомоги на приблизно $2`000`000`000 баксів зброї, ракет, техніки, снарядів, обладнання) - ниєте.
В тебе, андрюшанчик, професія - нити, чи що?
Ну і звісно, кінчені провокатори типу тебе думають, що ніхто не буде читати текст того закону і не побачить, що там прямим текстом написано "...все це призначено для прискорення ПЕРЕМОГИ України над силами вторгнення рашки..." (сторінка 33). А також "...президент США повинен якнайшвидше передати ATACMS уряду України для перемоги над російською федерацією..." (сторінка 35).
Але ти продовжуй зрадойобити, продовжуй.
Але ти продовжуй, продовжуй, провокаторе, виставляти себе ідіотом. Навіть трішки смішно дивитись на твої потуги.
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Спокійно, засрашинці, на відстанях 100-150 кілометрів від ЛБЗ збирайтеся великими зграями, ставте рядками справну техніку, бажано льотну. НІЯКИХ ATACMS-ів В ЗСУ НЕМАЄ!!!
Червоної лінії немає для власного озброєння. Чому воно масово не виготовляється питайте зєрмаків
чи просили, проте найти не можуть, або не хочуть?
7 батарей петріотів - все ще шукають
техніки передається дуже мало...
Есть открытые поставки, а есть закрытые.
Так было всегда, так и будет.
Точно также, как договора открытые, так и закрытые (тайные).
а ось і забезпечення ескадрілій F-16 завчано починає передаватись...