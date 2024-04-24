Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про новий новий пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, після ухвалення додаткового закону про національну безпеку, який президент щойно підписав, Міністерство оборони оголосило про нову значну допомогу в галузі безпеки для термінового задоволення найважливіших потреб України", - йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Повідомляється, що пакет у 1 млрд доларів включає можливості для підтримки найнагальніших потреб України, у тому числі перехоплювачі ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкові засоби.

Пакет включає:

ракети для ППО RIM-7 та AIM-9M;

ПЗРК Stinger;

стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи патрони калібру .50 для боротьби з дронами;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасним зарядом та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

MRAP; HMMWV;

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення; тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

протиброньові міни;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси знищення перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, учбові боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Нагадуємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад 60 мільярдів доларів на підтримку України.