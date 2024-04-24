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Новини Допомога Україні
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Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

сша,пентагон,допомога

Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про новий новий пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, після ухвалення додаткового закону про національну безпеку, який президент щойно підписав, Міністерство оборони оголосило про нову значну допомогу в галузі безпеки для термінового задоволення найважливіших потреб України", - йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Повідомляється, що пакет у 1 млрд доларів включає можливості для підтримки найнагальніших потреб України, у тому числі перехоплювачі ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкові засоби.

Пакет включає:

  • ракети для ППО RIM-7 та AIM-9M;
  • ПЗРК Stinger;
  • стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи патрони калібру .50 для боротьби з дронами;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасним зарядом та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • MRAP; HMMWV;
  • транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення; тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • аеродромно-допоміжне обладнання;
  • протиброньові міни;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • підривні боєприпаси знищення перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запасні частини, польове обладнання, учбові боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Нагадуємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад 60 мільярдів доларів на підтримку України.

Автор: 

зброя (7435) Пентагон (1414) допомога (8288) США (22473)


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Топ коментарі
+37
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24.04.2024 18:52
+32
Спасибо США!
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24.04.2024 18:49
+21
- додаткові ********** для HIMARS
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24.04.2024 19:03
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Спасибо США!
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24.04.2024 18:49 Відповісти
З поверненням, Америка!
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24.04.2024 19:21 Відповісти
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24.04.2024 18:52 Відповісти
Дякуємо, але ж де петріоти?(
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24.04.2024 18:56 Відповісти
З атакамсами і томагавками
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24.04.2024 18:57 Відповісти
і яз?
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24.04.2024 21:35 Відповісти
останкінська вежа завалиться від розриву орківських жоп
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24.04.2024 18:56 Відповісти
потужно, Uncle SAM!!!
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24.04.2024 18:57 Відповісти
АТАКАМС не надали цього разу чи Нашваберним кацапам сюрприз буде?
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24.04.2024 18:59 Відповісти
- додаткові ********** для HIMARS
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24.04.2024 19:03 Відповісти
Ми потерпимо, і надамо русні право першими дізнатись про те, які саме "додаткові ********** для HIMARS" нам надають!
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24.04.2024 19:16 Відповісти
У рашистів вже почали горіти пукани
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24.04.2024 19:51 Відповісти
Це ще не все.Велика Британія вперше передасть Україні авіабомби Paveway IV із лазерним наведенням -

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24.04.2024 19:07 Відповісти
Тільки для них літаки потрібні... і летять вони максимум до 30 км!

Тобто спочатку треба їхні літаки зняти з неба, і придушити ППО!
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24.04.2024 19:12 Відповісти
бріти навряд передавали б щось, що неможливо використати на полі бою,в нас є міги з підвісами до натівських стандартів.
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24.04.2024 19:15 Відповісти
Підвіси - фігня, це не ракети, яким треба ще дані загрузити перед пуском.

Але я дійсно не зрозумів передачу цих бомб, особливо зважаючи що британці дійсно не дурні!
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24.04.2024 19:18 Відповісти
З дронів кидать.
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24.04.2024 19:16 Відповісти
TOW замість АТАКСМ і машини для буксирування. Обороняйтесь, але люлєй давати ніззя. Шо Шольц, шо Байден.
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24.04.2024 19:08 Відповісти
Так ніхто є не повідомляє, які саме "додаткові ********** для HIMARS" нам дають!
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24.04.2024 19:14 Відповісти
Ой блін. Ніхто не повідомляє, бо нічого іншого й дають. Коли тих перших АТАКСМ 20 шт тицьнули, щоб відчепились, то на весь світ роздзонили, щоб показати, як Байден турбується про захист країни, яку нахлобучили в Будапешті. Юра Швець вже всі склади ЗСУ запакував секретними ракетами з дальністю до 1000 вперемішку з АТАКСМ. Поживемо - побачимо, але радуватись рано. Хіба хоч снарядів підвезуть, отих, що забракували для своєї армії, - тепер зацінили, щоб за кошти, які нам в кредит, замістити собі відбраковані ********** новими. Зашибісь придумали - Україна на кредитному гачку утилізує непотріб на своїй території, а армія США нахаляву отримує ******* ********** і дурні радіють, ще й дякують.
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24.04.2024 19:51 Відповісти
так і є. Неймовірний цинізм
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24.04.2024 21:38 Відповісти
А ось і підтвердження не забарилось - США через рік потроять виробництво 155-мм снарядів до 100 тис. одиниць на місяць, - заступник начальника штабу армії США Мінгус Джерело: Армія США отримає свіженькі снаряди замість відбракованої просрочки, а кредит оплатить розбомблена Україна.
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25.04.2024 20:08 Відповісти
Я слышал говорят на халяву и хлорка творог, и уксус сладкий
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25.04.2024 07:24 Відповісти
На халяву? На підтримання паритету проти ядерного арсеналу, який був в України, Пентагон витрачав до 50 млрд дол на рік ( це при вартості долара в 80-90-х роках). Скільки США зекономили за 20 років зможете порахувати? А що отримала Українаі в результаті невиконання зобов'язань гарантами?- війну, розруху і несчислені людські жертви. США нічого не зробили, щоб запобігти вторгненню *********** орди, крім занепокоєння і попередження. Читайте п.2 Будапештського меморандуму, для вас на руском -
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство
воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной
целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения
никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или
каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций.
Я спеціально виділив жирним - це спільні зобов'язання гарантів не використовувати проти України их (множина, значить спільне) озброєння, а не своё, що означало б кожна країна відповідає за себе. Три країни взяли спільні зобов 'язання і мають нести спільну відповідальність. Я думаю в Україні таки з'явиться нормальний уряд, який виставить гарантам рахунок на кругленьку суму через Міжнародний суд.
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25.04.2024 19:56 Відповісти
Це дуже цікаве зауваження, я такого не бачив раніше. Але ж , там theirs, чи their? Тому що тільки перше буде перекладене як / их.
Я звісно пом'ятаю про 1994 рік, але навіщо вигадувати цифри? Воєнний бюджет США в 1994 був 308 млрд, в 1991-299 млрд. Якщо і вистачали 50 млрд на щось, то це на утримання і придбання, тестування, розробки геть усієї ядерної зброї, і то наврядчи.
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25.04.2024 23:08 Відповісти
До речи бюджет усієї України у 1992-3 році був менш за 2 млрд! Я полуниці продавав у Полтаві тоді десь за 5-6 центів за літрову банку. Абрикос був майже безкоштовний, десь 2-3 цента. О яком утриманні 1300 боєголовок можна було розмовляти. Треба було залишати символічний статус і пару "бімб" і міняти решту на членство в ЄС і НАТО або принаймні гарантії США яки є наприклад у Кореї та Філіппін
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25.04.2024 23:25 Відповісти
Так. Або ізраїлький варіант.
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26.04.2024 16:54 Відповісти
Я цифру не видумав, а запам'ятав з преси ще в кінці 90-х років. Якщо врахувати, що в України був третій ядерний потенціал в світі, крутіше ніж в Китаю плюс потужні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці, тому США й витрачали величезні кошти на розробки для протидії, в той час тільки на розробку національної системи протиракетної оборони вздовж всього узбережжя США, здається включаючи канадське, пішло років десять і коштувало чимало для Пентагону.
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26.04.2024 17:13 Відповісти
Я не знаток, але перекладач видає theirs - їхній, their - їх, в тексті their. В любому випадку це не змінює суті, бо це не займенник own (свою, власну), а якщо навіть their правильніше перекладати, як свої ( може бути підходить два займенника їх і свої ), то це теж множина.
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26.04.2024 18:35 Відповісти
колишній КДБ-шник "юра швець" іде лісом на свій хєр. Як і всі, кому "ніхто нічого не дає".

Як ви забєбали, кінчені провокатори та нитва... Не дають зброї - ниєте. Дають на мільярди (за тиждень повідомлено принаймні про 4 пакети допомоги на приблизно $2`000`000`000 баксів зброї, ракет, техніки, снарядів, обладнання) - ниєте.

В тебе, андрюшанчик, професія - нити, чи що?
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25.04.2024 10:26 Відповісти
Іди пожуй шашличків, оптіміст недороблений.
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25.04.2024 19:27 Відповісти
Ось тобі свіженький шашличок - з риторики зникла перемога України. Включай мізки, а не співай вдячні дифирамби.
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25.04.2024 20:21 Відповісти
Кінчені рашковани, дивлюсь, вже на гімно сходять від того, що Конгрес прийняв закон про допомогу Україні на $61'000'000'000, в якому чорним по білому розписано плани з підтримки України та ЗСУ на роки вперед, більша частина допомоги там взагалі не безпосередня передача якоїсь зброї, а "забезпечення" родів військ довготривалими процесами постачання та відновлення.

Ну і звісно, кінчені провокатори типу тебе думають, що ніхто не буде читати текст того закону і не побачить, що там прямим текстом написано "...все це призначено для прискорення ПЕРЕМОГИ України над силами вторгнення рашки..." (сторінка 33). А також "...президент США повинен якнайшвидше передати ATACMS уряду України для перемоги над російською федерацією..." (сторінка 35).

Але ти продовжуй зрадойобити, продовжуй.
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25.04.2024 23:56 Відповісти
Ти вже законом про ленд-ліз натішився? Продовжуй довбойити далі, в тебе гарно виходить.
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26.04.2024 16:51 Відповісти
Кінчений провокатор навіть не здогадується, що останні півроку, з 01.10.2023 року всі щомісячні пакети допомоги Україні Президент США Д.Байден виділяв фактично в рамках "закону про ленд-ліз", бо спеціального бюджетного фінансування допомоги Україні в бюджеті США 2024-року не прийняли, тому Байден своїм рішенням "перерозподіляв фонди", виконуючи згаданий режим ("ленд-лізу").

Але ти продовжуй, продовжуй, провокаторе, виставляти себе ідіотом. Навіть трішки смішно дивитись на твої потуги.
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26.04.2024 19:36 Відповісти
Ідіот, ти хоч за новинами слідкуй. Ленд-ліз скис навіть не запустившись, для цього потрібен новий закон. За останні півроку допомога виділялась за рахунок 4,5 лярдів, які зависли в Пентагоні з виділених Конгресом в 2023-му, але використав Байден з них лише щось біля 500 млн, 4 млрд заникали, типу для заміщення зброї на складах Пентагону, хоча по закону прийнятому Конгресом і підписаному Байденом на цю суму повинні були відправити ********** і озброєння ЗСУ.
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26.04.2024 20:03 Відповісти
Хто тобі сказав, що в цьому пакеті допомоги не має АТАKMS ?
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24.04.2024 19:16 Відповісти
А хто тобі сказав, що є?
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24.04.2024 19:25 Відповісти
Щойно, Зеленський підтвердив, що у новому пакеті допомоги від США буде ATACMS...

http://t.me/Donbasschat_bot
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24.04.2024 19:35 Відповісти
Зеленському вірити, собі дорожче, але, якщо й включили, то велике питання, яка кількість - для перелому у війні чи для галочки?
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24.04.2024 19:56 Відповісти
зеленське - це щось розумне, можно вірити?
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24.04.2024 20:19 Відповісти
Правильно! НІЯКИХ ATACMS-і НЕ передається. Взагалі! Суцільна зрада! США кинуло Україну!

Спокійно, засрашинці, на відстанях 100-150 кілометрів від ЛБЗ збирайтеся великими зграями, ставте рядками справну техніку, бажано льотну. НІЯКИХ ATACMS-ів В ЗСУ НЕМАЄ!!!
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25.04.2024 10:57 Відповісти
Ви новин не слухаєте? Американці повідомили що таємно передали Україні Атакмс ще у лютому
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25.04.2024 12:12 Відповісти
Про це таємно півсвіту знає. Я вже писав, що важлива кількість - передали аби відбились чи для капітальної зачистки ординських тилів? Червону лінію по кордону боліт Салліван вже жирно обвів, ще не встигли шмальнути.
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25.04.2024 19:25 Відповісти
Сказали більше сотні одиниць. Самі вирішуйте для чого.
Червоної лінії немає для власного озброєння. Чому воно масово не виготовляється питайте зєрмаків
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26.04.2024 00:07 Відповісти
Дєрмаків питати - час гаяти, їх не питати потрібно, а як мінімум гнати. А сотня - дві це звичайно не двадцять, щоб тільки відлякати, але якраз для якось відбитись без перевищення самооборони. Тобто гопника з ножем арматурою їб...ти можна тільки раз, два вже перевищення необхідної самооборони. .
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26.04.2024 16:46 Відповісти
А шо то таке? Це говорить тільки про додаткові ********** для Хаймерс і не більше.
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24.04.2024 19:23 Відповісти
А где касетные боеприпасы 155мм и к Хаймарсам? До жопы нам 105-ти мм боеприпасы. Ими по наступающей пехоте и технике не попадешь особенно если они на мотоциклах. Сейчас на разную ерунду распишут ети пару десятков лярдов и опять сядем на жопе.
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24.04.2024 19:14 Відповісти
Дають що просили. Значить це просили.
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24.04.2024 19:17 Відповісти
тобто ППО не просили?
чи просили, проте найти не можуть, або не хочуть?
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24.04.2024 19:58 Відповісти
Ну перший же пункт.
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24.04.2024 20:17 Відповісти
мається на увазі техніка, а не "витрати" ракети, снаряди
7 батарей петріотів - все ще шукають

техніки передається дуже мало...
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24.04.2024 20:26 Відповісти
155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасним зарядом та покращені звичайні ********** подвійного призначення
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24.04.2024 19:18 Відповісти
Тупым хахлам и маларосам , которым всегда и все зрада, рекомендую обратить внимание на последнюю строчку "и другое оборудование".
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24.04.2024 23:32 Відповісти
кому "вам" до жопы 105 мм?
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24.04.2024 23:33 Відповісти
засрашинським провокаторам.
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25.04.2024 10:22 Відповісти
Кассетные к Хаймерсам не делают больше. Можно на завод позвонить заказать если сильно надо
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25.04.2024 23:11 Відповісти
аеродромно-допоміжне обладнання , eta uzhe interesno , dumaiu eta v sviazi s F-16 ...🤔
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24.04.2024 19:31 Відповісти
Щас бы еще F-16 и сравнивать линию суровикина с землей пока рашисты не опомнились. Хотя бы в етом году перекрыть крымский перешеек.
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24.04.2024 19:58 Відповісти
мечты мечты. Где ваша сладость
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24.04.2024 21:39 Відповісти
Херрингом наслаждайся, а не умничай тут. А можешь и началом слова
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24.04.2024 22:21 Відповісти
Ми ще 60 не потратили а він ще насипає, ми так всю планету завоюємо як в приказці "Все буде Україна!"
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24.04.2024 20:28 Відповісти
Мені вас шкода, де знайти такі ж рожеві окуляри?
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25.04.2024 16:38 Відповісти
А почему некоторые здесь считают, что американцы должны обо всем до иголочки сообщить на весь мир?
Есть открытые поставки, а есть закрытые.
Так было всегда, так и будет.
Точно также, как договора открытые, так и закрытые (тайные).
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24.04.2024 20:57 Відповісти
>> аеродромно-допоміжне обладнання;

а ось і забезпечення ескадрілій F-16 завчано починає передаватись...
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25.04.2024 10:20 Відповісти
 
 