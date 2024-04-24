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В Україні з’явилася професія "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб"

ветеран

В Україні офіційно запровадили нову професію – "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Відомості про неї уже внесли до Реєстру кваліфікацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник Міністра у справах ветеранів України Максим Кушнір.

Цей професійний стандарт розроблено за ініціативи Мінветеранів з метою запровадження в Україні професійного супроводу ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів – на шляху переходу від військової служби до цивільного життя.

"Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу. Насамперед мова йде про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим Захисникам та Захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг", – зазначив Кушнір.

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Зокрема, такий фахівець надаватиме роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних, соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. 

Нагадаємо, торік Мінветеранів ініціювало процедуру розроблення професійного стандарту за професією "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".

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Автор: 

ветерани (1068) професія (39) Міністерство у справах ветеранів (304)


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Топ коментарі
+6
Оце так "шоколадна" прохфесія!! Ці глисти, інакше їх називати не можна, вже приготувалися "допомагати" ветеранам, бо тим будуть платити гроші, треба обовязково допомогти, а самі ж вони не зможуть... ***, сюди ломануться усі аферисти і "воровкі на довєрії"
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24.04.2024 19:40
+5
З бронню? Ще одна мутка для своїх.
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24.04.2024 19:21
+3
Раніше у соцстраху були такі собі типу патронатних робітників. Вони могли і їжу привозити/готовити, купувати ліки, робити ін'єкції, ставити капельниці, робити всіляку хатню роботу, виконувати доручення - типу субсидії оформити, отримати засоби гігієни й т.і. гроші отримували від держави. Один такий робітник сам аирішував, скільки брати подопічних. Платили за кожного окремо.

А потім якась вумна зелень прикрила це! Подумали, що забагато платять. І до повномасштабного ще порізали квоти. Люди виїхали за кордон, на заробіики, бо всі з мед, або спеціалізованою освітою соцпрацівників.

Тепер зепадли очухались!!! Й подають те, що працювало, а вони поламали за свою ідею! І засіб піклювання..

Які ж вони нікчеми..
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24.04.2024 19:29
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З бронню? Ще одна мутка для своїх.
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24.04.2024 19:21 Відповісти
Раніше у соцстраху були такі собі типу патронатних робітників. Вони могли і їжу привозити/готовити, купувати ліки, робити ін'єкції, ставити капельниці, робити всіляку хатню роботу, виконувати доручення - типу субсидії оформити, отримати засоби гігієни й т.і. гроші отримували від держави. Один такий робітник сам аирішував, скільки брати подопічних. Платили за кожного окремо.

А потім якась вумна зелень прикрила це! Подумали, що забагато платять. І до повномасштабного ще порізали квоти. Люди виїхали за кордон, на заробіики, бо всі з мед, або спеціалізованою освітою соцпрацівників.

Тепер зепадли очухались!!! Й подають те, що працювало, а вони поламали за свою ідею! І засіб піклювання..

Які ж вони нікчеми..
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24.04.2024 19:29 Відповісти
Так я и сегодня в предыдущих постах писал что совбез мог бы спокойно сам справится с ветеранами до окончания войны а зеленые вбухкали миллионы в министерство ветеранов в котором кроме скандалов ничего путного пока и не было.А за эти деньги сколько можно было списанным по здоровью бойцам помощи оказать.
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24.04.2024 19:33 Відповісти
Оце так "шоколадна" прохфесія!! Ці глисти, інакше їх називати не можна, вже приготувалися "допомагати" ветеранам, бо тим будуть платити гроші, треба обовязково допомогти, а самі ж вони не зможуть... ***, сюди ломануться усі аферисти і "воровкі на довєрії"
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24.04.2024 19:40 Відповісти
коли закони не працюють-створюємо нові професії(нове лігво корупціонерів та рішал(((
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24.04.2024 19:58 Відповісти
для відсталих від ********** - ******* соціальна професія, уся цивілізація має такі і подібні. лише колхоз буксує.
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24.04.2024 20:53 Відповісти
Зайдіть на сайт Міністерства Ветеранів,уважно вивчити його структуру,ф-ціі заступників,помічників,там ціла дивізія людей,що призвані нести поміч кожному Ветерану(у нас це буде нова корупційна контора для ухилянтів і іх шльондр(
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25.04.2024 06:32 Відповісти
боріться з корупцією. а не професію винити.
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25.04.2024 19:23 Відповісти
Найбільш затребувана нині професія, - "фахівець із супроводу ухилянтів".

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24.04.2024 20:21 Відповісти
Інвест няні на мінімалках?
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24.04.2024 20:46 Відповісти
звичайна ******* прфесія у цивілізованому світі. дико совкам? пора звикати до **********.
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24.04.2024 20:55 Відповісти
Це у цивілізованому світі звичайна ******* професія,а у нашому феодальному-нова корупційна структура для ухилянтів та іх шльондр(
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25.04.2024 06:35 Відповісти
так тоді не у професії справа, а у корупції.
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25.04.2024 19:21 Відповісти
Чергова шобла державних паразитів, ухилянтів і дизертирів. Бронь від мобілізації, мабуть теж передбачена? І супровод за кордона, з неповерненням, звісно...
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24.04.2024 21:47 Відповісти
 
 