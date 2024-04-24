В Україні з’явилася професія "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб"
В Україні офіційно запровадили нову професію – "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Відомості про неї уже внесли до Реєстру кваліфікацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник Міністра у справах ветеранів України Максим Кушнір.
Цей професійний стандарт розроблено за ініціативи Мінветеранів з метою запровадження в Україні професійного супроводу ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів – на шляху переходу від військової служби до цивільного життя.
"Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу. Насамперед мова йде про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим Захисникам та Захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг", – зазначив Кушнір.
Зокрема, такий фахівець надаватиме роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних, соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг.
Нагадаємо, торік Мінветеранів ініціювало процедуру розроблення професійного стандарту за професією "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".
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А потім якась вумна зелень прикрила це! Подумали, що забагато платять. І до повномасштабного ще порізали квоти. Люди виїхали за кордон, на заробіики, бо всі з мед, або спеціалізованою освітою соцпрацівників.
Тепер зепадли очухались!!! Й подають те, що працювало, а вони поламали за свою ідею! І засіб піклювання..
Які ж вони нікчеми..