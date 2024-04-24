ЗСУ змінювались з 2014 року, але у 2019 влада повернулась до армії спиною, - військовослужбовець Олексій Петров

Військовослужбовець, ветеран АТО, блогер Олексій Петров, який після початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну, розповів про зміни в ЗСУ після 2014 року.

Своїми думками військовий поділився під час обговорення в ефірі телеканалу "Прямий" фільму Дмитра Чекалкина "Два президенти. Слово і діло", інформує Цензор.НЕТ.

Петров зазначив: "так склалося, що я потрапив у ЗСУ в 2014 році. І от 2014, 2015, 2016, 2017 рік – я бачив, як змінювалася наша армія. Коли в 2014 році всі підрозділи були в залізних шоломах, в одному бронежилеті на взвод і таке інше. І вже у 2017, 2018 році це була вже зовсім інша армія. Для мене було відкриттям, коли на параді в 2018 році я побачив САУ "Богдана", аналог калібра 155 мм. Ми всі побачили в 2018 році, якщо не помиляюся, на параді сучасний протикорабельний комплекс "Нептун". На жаль, у 2019 році політичні еліти, нова влада повернулася до армії, ну давайте будемо називати речі своїми іменами, спиною. Це м’яко кажучи", – сказав Петров.

"Якщо б, наприклад, до 2021 року, як планувалося, в Україні була б вже перша бригада протикорабельних ракетних комплексів "Нептун", то я вважаю, що 24 лютого 2022 року був би звичайний день. Тому що Україна мала б вже неабиякий військовий потенціал. Але, на жаль, трапилося те, що трапилося", – зауважив військовий.

"Та сама САУ "Богдана", яку ми бачили на параді в 2018 році в єдиному екземплярі, вона в тому ж самому, тобто єдиному екземплярі і почала воювати в лютому 2022 року. Це ж саме стосується і комплексу "Нептун". І не тільки це. Якщо не помиляюся, до 2021 року не був закуплений жодний протитанковий комплекс "Стугна П" і "Корсар", сучасні комплекси. І як їх не вистачало потім в лютому 2022 року. Говорити можна дуже довго. Добре, що зараз ми почали випускати спочатку 4 на місяць, потім 6 на місяць, зараз кажуть 10 на місяць САУ "Богдана". Але скільки часу втрачено і яку ціну, просто шалену, божевільну ціну Україна заплатила за ці політичні помилки. Я все ж таки сподіваюся, що з тих помилок хоч хтось зробив висновки", – говорить Петров.

"Я перед початком повномасштабної агресії неодноразово нагадував просту істину, її придумали не ми, вона була сказано давно – хочеш миру, готуйся до війни. На початок повномасштабної агресії у нас, українців, був той козир, якого не було у росіян – велика кількість військовослужбовців, які мають досвід бойових дій. І повірте мені, якщо б за місяць, я вже не кажу за два місяці були б проведені певні мобілізаційні дії, і ветерани АТО були б призвані в армію, вони б зайняли свої місця в батальйонах і бригадах, то я більш впевнений, що росіяни б не мали такого швидкого просування, наприклад, в Криму або повз мій рідний Мелітополь на Маріуполь", – вважає військовий.

"Помилок було просто безліч. Я коли намагаюся аналізувати все, що було тоді не зроблено, у мене таке враження, що це якийсь просто божевільний сон. А треба було всього лише взяти на озброєння те, що було зроблено, якщо не помиляюся, в листопаді 2018 року, коли росіяни захопили наші кораблі в Керченській протоці. І тодішній Президент України Петро Порошенко ввів воєнний стан, він запропонував, а Верховна Рада проголосувала, в деяких областях нашої країни. І тоді були оголошені збори першого оперативного резерву, і от тоді Україна спрацювала на випередження. Якщо б це було зроблено у 2022 році, то події б розвивалися зовсім по іншому сценарію", – сказав Петров.

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