ЗСУ змінювались з 2014 року, але у 2019 влада повернулась до армії спиною, - військовослужбовець Олексій Петров
Військовослужбовець, ветеран АТО, блогер Олексій Петров, який після початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну, розповів про зміни в ЗСУ після 2014 року.
Своїми думками військовий поділився під час обговорення в ефірі телеканалу "Прямий" фільму Дмитра Чекалкина "Два президенти. Слово і діло", інформує Цензор.НЕТ.
Петров зазначив: "так склалося, що я потрапив у ЗСУ в 2014 році. І от 2014, 2015, 2016, 2017 рік – я бачив, як змінювалася наша армія. Коли в 2014 році всі підрозділи були в залізних шоломах, в одному бронежилеті на взвод і таке інше. І вже у 2017, 2018 році це була вже зовсім інша армія. Для мене було відкриттям, коли на параді в 2018 році я побачив САУ "Богдана", аналог калібра 155 мм. Ми всі побачили в 2018 році, якщо не помиляюся, на параді сучасний протикорабельний комплекс "Нептун". На жаль, у 2019 році політичні еліти, нова влада повернулася до армії, ну давайте будемо називати речі своїми іменами, спиною. Це м’яко кажучи", – сказав Петров.
"Якщо б, наприклад, до 2021 року, як планувалося, в Україні була б вже перша бригада протикорабельних ракетних комплексів "Нептун", то я вважаю, що 24 лютого 2022 року був би звичайний день. Тому що Україна мала б вже неабиякий військовий потенціал. Але, на жаль, трапилося те, що трапилося", – зауважив військовий.
"Та сама САУ "Богдана", яку ми бачили на параді в 2018 році в єдиному екземплярі, вона в тому ж самому, тобто єдиному екземплярі і почала воювати в лютому 2022 року. Це ж саме стосується і комплексу "Нептун". І не тільки це. Якщо не помиляюся, до 2021 року не був закуплений жодний протитанковий комплекс "Стугна П" і "Корсар", сучасні комплекси. І як їх не вистачало потім в лютому 2022 року. Говорити можна дуже довго. Добре, що зараз ми почали випускати спочатку 4 на місяць, потім 6 на місяць, зараз кажуть 10 на місяць САУ "Богдана". Але скільки часу втрачено і яку ціну, просто шалену, божевільну ціну Україна заплатила за ці політичні помилки. Я все ж таки сподіваюся, що з тих помилок хоч хтось зробив висновки", – говорить Петров.
"Я перед початком повномасштабної агресії неодноразово нагадував просту істину, її придумали не ми, вона була сказано давно – хочеш миру, готуйся до війни. На початок повномасштабної агресії у нас, українців, був той козир, якого не було у росіян – велика кількість військовослужбовців, які мають досвід бойових дій. І повірте мені, якщо б за місяць, я вже не кажу за два місяці були б проведені певні мобілізаційні дії, і ветерани АТО були б призвані в армію, вони б зайняли свої місця в батальйонах і бригадах, то я більш впевнений, що росіяни б не мали такого швидкого просування, наприклад, в Криму або повз мій рідний Мелітополь на Маріуполь", – вважає військовий.
"Помилок було просто безліч. Я коли намагаюся аналізувати все, що було тоді не зроблено, у мене таке враження, що це якийсь просто божевільний сон. А треба було всього лише взяти на озброєння те, що було зроблено, якщо не помиляюся, в листопаді 2018 року, коли росіяни захопили наші кораблі в Керченській протоці. І тодішній Президент України Петро Порошенко ввів воєнний стан, він запропонував, а Верховна Рада проголосувала, в деяких областях нашої країни. І тоді були оголошені збори першого оперативного резерву, і от тоді Україна спрацювала на випередження. Якщо б це було зроблено у 2022 році, то події б розвивалися зовсім по іншому сценарію", – сказав Петров.
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73 % голоснули якраз за це.
А зараз перепливають Тису на матрасах...
в результаті був поставлений керівником західний реформатор Абромавичус та 3 заступнику які до того працювали в західних фондах....
В результаті так званої реструктиризації... чудо реформатор розвалив оборонку, звернув частину програм для зменьшення витрат та фактично знищив частину заводів які не отримали замовлень
"Там не тільки він брав участь....."
Люди мають знати всіх хто брав в тому участь інакше не буде змін
Чи вмію я читати ? Мабуть трішки не так як тобі хотілося , бо читаючи не бачу різниці у тиску G7 у 2018 і у 2019 , зате бачу різницю у тому що ті лідери говорили Україні в 2021 ,а що зелідор разом із своєю зебільшістю казав їм у відповідь .
Ну і вже те що приїлося , але без нього не вийде - це саме через тиск G7 після 2019 Україна прийняла курс : "Ми могли б збільшити фінансування армії , але тоді на дороги не вистачить " ?((
Через те керівником оборонпрому в 19-20 році був представник заходу... і якщо подивимся то саме в ці роки під його керівництвом зупинили багато розробок зброї в рамках так званого реформування
Слова тоді... ще сенатора Обами в своїй книзі про владу 2005 року за Юща... коли штати дали гроші на утилізацію більшості ***********... мотивуючи що вони можуть попасти до терористів
"До влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і їм зброя не потрібна"
А ще знаю багато чого про людей Юща що в пресі не напишуть..... і як його людям по районах була дана вказівка агітувати в другому турі проти Юльки та за це потім Яник лишив заступників по районах і не переслідував його оточення після виборів...
P.S. Досі , поляче , це "до цього часу " , а не Дуся (( , почитай отут : https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96
І поки ситуація краще не стає...
Надія лише на Західних партнерів
Зеленський зараз гнобить СВОЇХ виборців. Виключно своїх
Бо я дуже гарно пам'ятаю у 2019 році всі ці: "Мені що в окопи іти?! Зеленський - президент миру, він зупинить війну! Якщо оберуть президентом Порошенка - ти ще 20 років воюватимеш!"
Ну як? Як воно, за "президента миру", який "не з системи і красти не вміє"? Зійшовся він посередині? Просто перестав стріляти? Допомогло?
У тому, що я опинюся на фронті після обрання зелених - я не сумнівався. Так само я не сумнівався, що більшість тих хто голосував за Зеленського (визнаю - ніяк не всі) захисту України будуть уникати всіма можливими методами. Але зараз ми бачимо апофеоз.
Зелені так довго опиралися масовій мобілізації! Вони так довго намагалися витягнути війну горбом нас - тих хто пішли воювати добровільно у лютому 2022 р. Вони дотягли до стану, коли армія почала воєм вити. Я - тут. Я знаю що говорять хлопці, які прибувають з фронту до нас на навчання.
А тепер зеленим діватися нікуди. Доводиться мобілізовувати. А позаяк час безнадійно втрачений - інакше вже не вийде. Спершу вони огорошили фронтовиків тим що демобілізації не буде - ми і не сумнівалися, в принципі. А потім, маючи перед собою збурену армію - починати утискати права тих хто раніше від мобілізації побіг за кордон ховатися.
Крок абсолютно незаконний. Але, панове виборці ЗЕ! Вам же подобалося, коли свавільно садили генерала Марченка? Вам подобалося, коли свавільно прибрали голову КСУ. Вам зараз подобається коли чинять свавілля проти Романа Червінського. Ви гадади що з вами буде якось інакше?
Уявляєте? Ці люди тікали, кидали майно, давали хабарі... А тепер той кого вони обрали, їм же руки викручує. І гучніше за всіх про їхню долю лиху виють Соловйов зі Скабеєвою та канал ЗеЗрада - вони всі ненавидять ЗСУ, кожного українського солдата називають ТЦКашником, а кожного інструктора зі снайперської стрільби, мінної справи та пілотування БПЛА - тиловими воїнами. Дискредитують вони ЗСУ хором і в унісон. Ну тобто, різниці між Солов'овим, Скабеєвою та ЗеЗрадою практично нема.
І розумієте, в чому справа. Попереду у зелених - багато проблем. У першу чергу - економічних, бо допомога Заходу суттєво поменшала. У зелених попереду багато дуже непопулярних рішень.
У зелених попереду - похорон. Похорон бодай якоїсь їх підтримки всередині України.
Знайомим, що голосували за ЗЕ посилаю таку картинку. А вони ображаються.
З чого б це?