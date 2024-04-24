За добу на фронті 84 бойові зіткнення. Найбільше російських атак відбито на Лиманському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Триває сімсот дев’яносто перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 84 бойові зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Хотіївка, Леонівка Чернігівської області; Попівка, Сімейкине, Покровка Сумської області; Ветеринарне, Кудіївка, Гатище, Плетенівка Харківської області.

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Бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора, Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське, Соловйове, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Парасковіївка Донецької області.

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Ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Також завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Удари по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

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