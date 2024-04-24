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Держдеп офіційно підтвердив, що США таємно передали Україні далекобійні ATACMS у березні

atacms

Заступник речника Державного департаменту США підтвердив, що на початку березня таємно передали Україні ракети великої дальності ATACMS у межах попереднього пакету допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Це офіційно підтвердив у середу в Вашингтоні заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

"Так, я можу підтвердити, що Сполучені Штати забезпечили Україну ракетами більшого радіуса дії ATACMS за розпорядженням президента", - сказав представник американського відомства.

Він уточнив, що президент Байден у лютому віддав негласне розпорядження своїй команді, яка займається питаннями нацбезпеки, відправити ці ракети українській стороні для їх застосування на суверенній території України. Відправку було здійснено в межах пакету допомоги, оголошеного США 12 березня, і ці ракети прибули в Україну цього місяця (у квітні – ред.), - зазначив Пател.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракети ATACMS надійдуть в Україну в межах пакету допомоги США, - CNN

"Ми не анонсували цього, щоб забезпечити оперативну безпеку України на її прохання",- повідомив представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати таємно відправили Україні ракети ATACMS великої дальності, якими минулого тижня було завдано ударів по російських військах у тимчасово окупованому Криму.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+33
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24.04.2024 22:01
+18
Ну ось.. А тут деяки верещать, що штати в новому пакеті не дали АТАКАМС.
Дали раніше пробну партію і зараз дають.
Може по такому ж методі і Томагавки колись дадуть.
Спочатку маленьку пробну партію, а потім цілими пакетами.
А чому б і ні?
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24.04.2024 22:04
+15
Аж не віриться, що чомусь навчились: не робити анонси за півроку, до акції, щоб кацапня підготувалась, а по тихому в'їбати - без дебільних анонсів від салліванів та інших столтенбергів... Може будуть з них люде...
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24.04.2024 22:08
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24.04.2024 22:01 Відповісти
Мощное фото: бойцы отборные, образцовые.
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25.04.2024 13:35 Відповісти
Це вам не міша альбертович хвьоров, який спочатку щось декларує, а потім або не робить, або зроблене вже не має потрібного ефекту!
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24.04.2024 22:04 Відповісти
Ну ось.. А тут деяки верещать, що штати в новому пакеті не дали АТАКАМС.
Дали раніше пробну партію і зараз дають.
Може по такому ж методі і Томагавки колись дадуть.
Спочатку маленьку пробну партію, а потім цілими пакетами.
А чому б і ні?
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24.04.2024 22:04 Відповісти
Специфіка томагавків - завеликі вони. Основний носій томагавків - морські суда та підвоні лодки. Був наземний Грифон, півтисячі ракет європі під нього і його навіть ніби реанімували в 2020 році, модернізованим. Були розробки ракет і систем управління повітряного базування для стандартних бомбардувальників. Але, наскільки я розумію, там ДУЖЕ специфічно все і у "велику" серсію воно не пішло.

Я до того, що передачу такої зброї не сховаєш проміж цинків з патронами. Для неї, як і для Хаймарсів, потрібно навчати масштабно людей, передавати новий клас носіїв, розробляти і навчати тактиці застосування на землі (яку за 35 років втрачено, та і неадекватна вона була в 80 навіть тодішнім "викликам").

Тож якщо США наважиться на передачу такої зброї - це буде помітно ЗАДОВГО до фактичної передачі попри всі режими секретності.

Це ATACMS-и будь-якої модифікації чи навіть PrSM можуть передати так, що і ми (пересічні), і засрашинці про їх наявність дізнаються тільки тоді, коли перша партія з сотень засрашинців в тилових штабах на відстані 500 км від ЛБЗ "пораскине мізками"...
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25.04.2024 10:08 Відповісти
які підступні люди ...
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24.04.2024 22:08 Відповісти
Скабєєва ще в обід про це сказала. Короче у зе-владі кроти.
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24.04.2024 22:33 Відповісти
Рейтерс про це сказали ще до скабєєвої...
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24.04.2024 22:38 Відповісти
Аж не віриться, що чомусь навчились: не робити анонси за півроку, до акції, щоб кацапня підготувалась, а по тихому в'їбати - без дебільних анонсів від салліванів та інших столтенбергів... Може будуть з них люде...
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24.04.2024 22:08 Відповісти
не навчились. це ж наші просили їх не афішувати. )
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24.04.2024 22:14 Відповісти
O da, asobeno rastapirka Budanov ...🤣🤣🤣
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24.04.2024 23:27 Відповісти
Так их, получается, уже все отстреляли?
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24.04.2024 22:08 Відповісти
По рашистським військовим об'єктам в Джанкої били нещодавно саме ракетами АТАКАМС
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24.04.2024 22:12 Відповісти
Нє , нє всьо .
Для керченського мосту залишили, що коли орки полізуть в черговий настум (вже "останній й рішучий") ось тоді їх усій й розхерачать в щепку .
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24.04.2024 23:05 Відповісти
Канешна всі. Абсолютно всі. Більше нічого, взагалі нічого не залишось! Давайте, засрашинці, збирайтесь великими зграями техніки, бажано льотної, та великими натовпами офіцерів на плацах на відстанях в 10-150 км від лінії бойового зіткнення. Вам нічого не загрожує, всі АТАКМС-и - розстріляні, нічого в ЗСУ не залишилось!!!
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25.04.2024 10:11 Відповісти
Хаи би рашка збирала лєго і гадала
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24.04.2024 22:09 Відповісти
Ну, то есть, у нас полтора месяца ATACMS, а кацапы как продвигались вперёд, так и продвигаются? Мы уже когда-то вокруг Леопардов выплясывали.
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24.04.2024 22:11 Відповісти
Да их дали, походу, с десяток. Они все на Джанкой и улетели.
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24.04.2024 23:03 Відповісти
Тому що їх давали, мабуть, пару десятків. Такою кількістю величезну купу кацапів не зупиниш. Потрібні і артилерія, і авіація і дрони і РЕБ і багато снарядів.
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24.04.2024 23:03 Відповісти
Атакмсов-же несколько штук всего дали
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24.04.2024 23:20 Відповісти
Тому і просуваються тільки під Бахмутом/Авдіївкою, а не по всьому піденному фасу фронту - бо декількома влучними атаками ATACMS-ів ЗСУ рознесло частково систему управління, знищіло частину офіцерів та склади з ракетами тощо, що фактично зірвало концентрацію зусиль засрашинців на херсонському та запорізькому напрямках.

Хєр зна, нащо ти "виплясував" навколо Леопарди. Зараз вони дозволяють не драпати, а більш-менш організовано задкувати, знищуючи стільки кацапів і техніки, що засрашинці скулять і шкребуть по базах зберігання...
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25.04.2024 10:17 Відповісти
Шо-то ты в хронологии запутался. Когда танки предоставили, речь шла не о том, чтобы организованно пятиться.
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25.04.2024 10:41 Відповісти
Атакамс по скупченню живої сили??, це приблизно як з пушки по горобцях палити, чи з молотком за мухами ганятися. Тим більше далекобійними.
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25.04.2024 10:28 Відповісти
Дермак решил с гроссмейстерами из Пентагона и ЦРУ в шахматы поиграть. Они посмеялись, поводили ему по губам своими членами, и с американской белоснежной улыбкой спросили: "Вам понравилось?"
Я оценил изящную красоту Ваших действий. Мои поздравления!
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24.04.2024 22:13 Відповісти
Тут головне яку кількість і щоб саме нову модифікацію... передати можна і старі модифікації які мають низьку точність 100м та невелику дальність

Головне це не заяви про те що там передали а результат тієї передачі... наразі досить ефективно застосували по Джанкою але поки що це один випадок
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24.04.2024 22:16 Відповісти
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24.04.2024 22:21 Відповісти
А після тайних прильотів ATACMS, тайно ховають москалів,
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25.04.2024 00:56 Відповісти
А зебілля кричало що то зеля ракети виготовляє.
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24.04.2024 22:24 Відповісти
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24.04.2024 22:36 Відповісти
Не думаю, що Зєля поїхав би у задрипану Латинську Америку? Це для нього надто низько, у нього ж є віла в Італії. До того ж, там безпеку фіг організуєш. Якби тікав, то кудись у Європу...
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24.04.2024 22:41 Відповісти
Зе! здрисне до тієї країни, з якою немає договору про екстрадицію.
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24.04.2024 23:04 Відповісти
Був такий собі ейхман, нацист. Теж "здриснув" але моссад знайшов і притарабанив туди, куди потрібно.. Питання в часі і бажанні.
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25.04.2024 05:15 Відповісти
Угу, ото вірно..була б політична воля й бажання..нам потрібен вже щось своє, накшталт МОССАДу..
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25.04.2024 08:34 Відповісти
Вариант: "молодые англоговорящие люди в черных костюмах попросили зе досрочно сдать полномочия" - не рассматривается?
А то ведь в пакете помощи, в перечне может быть строчка, начинающаяся словами "ликвидация ...".
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24.04.2024 23:00 Відповісти
І що це змінило на полі бою?
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24.04.2024 22:28 Відповісти
Що, не треба було давати? І взагалі ніяку зброю не слід було давати? Ви цього хотіли?
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24.04.2024 22:35 Відповісти
Боже, благослови Америку !!
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24.04.2024 22:32 Відповісти
Vsio normalno polucili neskolko stuk paprobyvat,raketi dorogyje i cel dolzna bila byt zyrnaja,Kacapi daze neponiali cem ix obstreliali,eto xoroso.Vot gde S-400 i aerodrom Krymu nedavno razbombili poxoze bylo ATAMACS
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24.04.2024 22:51 Відповісти
Ще б можна було говорити про якусь таємність, якби Головкомом був Залужний.
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24.04.2024 22:58 Відповісти
Ну що тут можна сказати- дали,і слава Богу!
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25.04.2024 00:53 Відповісти
Ну надо же, "тайно передали"!
А что, надо было заранее рассказать, когда, где, из какой страны, каким транспортом будут доставлять в украину ракеты?
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25.04.2024 02:26 Відповісти
Не здивуюсь, коли під виглядом наших пілотів(не хочу їх обіжати) з'являться ще 2-3 ескадрильї "добровольців" з різних країн на F-16. А що, в історії воєн такі випадки вже були. Іспанія, В'єтнам тому приклади. Думаю, що вони зараз посилено вивчають українську... ця війна вже таки досить розхитала світ і найкращий метод - покінчити з причиною. А вона відома...
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25.04.2024 05:38 Відповісти
Спілкуватися на виконанні завдань вони все одно будуть англійською (тому для наших пілотів це обов'язкова умова). Все продумано
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25.04.2024 10:05 Відповісти
а от нагуя ви про це голосите ??? треба хайпонутись?
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25.04.2024 09:33 Відповісти
хоть атокамсы, хоть таурсы с Storm Shadow толку не будет, пока бенин Нарко Клоун играет роль гидранта, его киностудии с офшорами и майно в мацкве продолжают приносить бабосы, а фсбэшник Елдак с паДлолюком, Хламидией, гетьманцевым, кирюшей, верещюк и т.д будут разваливать страну изнутри...
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25.04.2024 09:45 Відповісти
Да ладно, "ничто не вечно под луной". Були крутіші від них і де вони тепер?.. І головне, як кінчили?
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25.04.2024 11:45 Відповісти
 
 