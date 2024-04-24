Держдеп офіційно підтвердив, що США таємно передали Україні далекобійні ATACMS у березні
Заступник речника Державного департаменту США підтвердив, що на початку березня таємно передали Україні ракети великої дальності ATACMS у межах попереднього пакету допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Це офіційно підтвердив у середу в Вашингтоні заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.
"Так, я можу підтвердити, що Сполучені Штати забезпечили Україну ракетами більшого радіуса дії ATACMS за розпорядженням президента", - сказав представник американського відомства.
Він уточнив, що президент Байден у лютому віддав негласне розпорядження своїй команді, яка займається питаннями нацбезпеки, відправити ці ракети українській стороні для їх застосування на суверенній території України. Відправку було здійснено в межах пакету допомоги, оголошеного США 12 березня, і ці ракети прибули в Україну цього місяця (у квітні – ред.), - зазначив Пател.
"Ми не анонсували цього, щоб забезпечити оперативну безпеку України на її прохання",- повідомив представник Держдепу.
Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати таємно відправили Україні ракети ATACMS великої дальності, якими минулого тижня було завдано ударів по російських військах у тимчасово окупованому Криму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дали раніше пробну партію і зараз дають.
Може по такому ж методі і Томагавки колись дадуть.
Спочатку маленьку пробну партію, а потім цілими пакетами.
А чому б і ні?
Я до того, що передачу такої зброї не сховаєш проміж цинків з патронами. Для неї, як і для Хаймарсів, потрібно навчати масштабно людей, передавати новий клас носіїв, розробляти і навчати тактиці застосування на землі (яку за 35 років втрачено, та і неадекватна вона була в 80 навіть тодішнім "викликам").
Тож якщо США наважиться на передачу такої зброї - це буде помітно ЗАДОВГО до фактичної передачі попри всі режими секретності.
Це ATACMS-и будь-якої модифікації чи навіть PrSM можуть передати так, що і ми (пересічні), і засрашинці про їх наявність дізнаються тільки тоді, коли перша партія з сотень засрашинців в тилових штабах на відстані 500 км від ЛБЗ "пораскине мізками"...
Для керченського мосту залишили, що коли орки полізуть в черговий настум (вже "останній й рішучий") ось тоді їх усій й розхерачать в щепку .
Хєр зна, нащо ти "виплясував" навколо Леопарди. Зараз вони дозволяють не драпати, а більш-менш організовано задкувати, знищуючи стільки кацапів і техніки, що засрашинці скулять і шкребуть по базах зберігання...
Я оценил изящную красоту Ваших действий. Мои поздравления!
Головне це не заяви про те що там передали а результат тієї передачі... наразі досить ефективно застосували по Джанкою але поки що це один випадок
А то ведь в пакете помощи, в перечне может быть строчка, начинающаяся словами "ликвидация ...".
А что, надо было заранее рассказать, когда, где, из какой страны, каким транспортом будут доставлять в украину ракеты?