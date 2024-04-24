Держдеп офіційно підтвердив, що США таємно передали Україні далекобійні ATACMS у березні

Заступник речника Державного департаменту США підтвердив, що на початку березня таємно передали Україні ракети великої дальності ATACMS у межах попереднього пакету допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Це офіційно підтвердив у середу в Вашингтоні заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

"Так, я можу підтвердити, що Сполучені Штати забезпечили Україну ракетами більшого радіуса дії ATACMS за розпорядженням президента", - сказав представник американського відомства.

Він уточнив, що президент Байден у лютому віддав негласне розпорядження своїй команді, яка займається питаннями нацбезпеки, відправити ці ракети українській стороні для їх застосування на суверенній території України. Відправку було здійснено в межах пакету допомоги, оголошеного США 12 березня, і ці ракети прибули в Україну цього місяця (у квітні – ред.), - зазначив Пател.

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"Ми не анонсували цього, щоб забезпечити оперативну безпеку України на її прохання",- повідомив представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати таємно відправили Україні ракети ATACMS великої дальності, якими минулого тижня було завдано ударів по російських військах у тимчасово окупованому Криму.