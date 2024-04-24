УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11802 відвідувача онлайн
Новини Війна
599 0

Протягом дня росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині: застосували FPV-дрони, БПЛА та артилерію

Обстріли Сумщини

Протягом 24 квітня російська армія здійснила 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська, Степанівська громади.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Середино-Будська громада: з території рф здійснено удар дронами-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів). Також був артобстріл (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів).
  • Юнаківська громада: з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух).
  • Степанівська громада: здійснено авіаудар (1 вибух).

Також дивіться: Наслідки ударів РФ по Сумщині: Травмовано 5 осіб, пошкоджено понад 20 будинків. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28196) Сумська область (3541)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 