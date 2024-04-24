Протягом дня росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині: застосували FPV-дрони, БПЛА та артилерію
Протягом 24 квітня російська армія здійснила 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська, Степанівська громади.
Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Середино-Будська громада: з території рф здійснено удар дронами-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів). Також був артобстріл (4 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів).
- Юнаківська громада: з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух).
- Степанівська громада: здійснено авіаудар (1 вибух).
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