Рішення Кабміну щодо зміни порядку видачі паспортів чоловікам стосується тільки послуг ДП "Документ", - МЗС
Зміни у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується тільки документів, які оформлюються Державною міграційною службою за заявами, отриманими ДП "Документ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
У МЗС наголосили, що ДП "Документ" - окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України і не має відношення до надання консульських послуг.
"Постанова Кабінету Міністрів України № 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ", - зазначили в міністерстві.
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а називати людей зебидлоботами - це образливо.
Племінник - закнчив вуз - подивився на ті копійки, що вони тут заробляли , поїхав до Польщі в 2019 р . За 5 років - почав з чорноробочого - зараз має власну фірму - і дає роботу українцям, Без блатів та допомог . Забрав до себе батьків та сестру в 2022..
Донатить на ЗСУ
( А зараз держава Україна ( не батьківщина ) говорить , що він має борг перед нею .
Хотілося звичайно побачити звідки виникло це боргове зобовязання .)
І от що зараз апарат вибіркового примусу під назвою держава - пропонує йому ?
Яку альтернативу ? Отримати польську посвідку на проживання і послати в сад українську державу ? Або стати безправним кріпаком ( бо по факти українські воїни - не мають практично жодних прав ) під пафосні патріотичні промови корупціонерів та відбербершоплених тилових вояк ?
Що він вибере ? Питання риторитчне ....
Другий з окупованої частини Херсощини побаячив і теж спалив.
Остаточно вирішили отримати permanent residence.