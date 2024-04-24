Рішення Кабміну щодо зміни порядку видачі паспортів чоловікам стосується тільки послуг ДП "Документ", - МЗС

Зміни у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується тільки документів, які оформлюються Державною міграційною службою за заявами, отриманими ДП "Документ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У МЗС наголосили, що ДП "Документ" - окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України і не має відношення до надання консульських послуг.

"Постанова Кабінету Міністрів України № 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ", - зазначили в міністерстві.

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