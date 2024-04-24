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Рішення Кабміну щодо зміни порядку видачі паспортів чоловікам стосується тільки послуг ДП "Документ", - МЗС

паспорт

Зміни у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується тільки документів, які оформлюються Державною міграційною службою за заявами, отриманими ДП "Документ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У МЗС наголосили, що ДП "Документ" - окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України і не має відношення до надання консульських послуг.

"Постанова Кабінету Міністрів України № 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ", - зазначили в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорти за кордоном

Автор: 

закордонний паспорт (185) МЗС (4107) паспорт (1151) ДМС (63)


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Топ коментарі
+18
У вас помилка - буква л замість п...
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24.04.2024 23:01
+14
Ахах... Теперь стрелки переводят))). Ахах... Лучше бы уже молчали...
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24.04.2024 22:48
+13
Моя двоюрідна сестра з чоловіком більше 15 років відпрацювали медиками в провінційному містечку за 150-200 баксів ( він - фельдшер , вона - медсестра ) . Простенький старий будинок перед тим вона купила - відпахавши в Данії на фермах кілька років .
Племінник - закнчив вуз - подивився на ті копійки, що вони тут заробляли , поїхав до Польщі в 2019 р . За 5 років - почав з чорноробочого - зараз має власну фірму - і дає роботу українцям, Без блатів та допомог . Забрав до себе батьків та сестру в 2022..
Донатить на ЗСУ

( А зараз держава Україна ( не батьківщина ) говорить , що він має борг перед нею .
Хотілося звичайно побачити звідки виникло це боргове зобовязання .)

І от що зараз апарат вибіркового примусу під назвою держава - пропонує йому ?

Яку альтернативу ? Отримати польську посвідку на проживання і послати в сад українську державу ? Або стати безправним кріпаком ( бо по факти українські воїни - не мають практично жодних прав ) під пафосні патріотичні промови корупціонерів та відбербершоплених тилових вояк ?

Що він вибере ? Питання риторитчне ....

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24.04.2024 23:16
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Ахах... Теперь стрелки переводят))). Ахах... Лучше бы уже молчали...
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24.04.2024 22:48 Відповісти
а ще хто окрім ДП Документ аиготовляє паспорти?
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24.04.2024 22:51 Відповісти
Ну в Україні можна через підрозділи ДМС оформити - я так робив, бо там суттєво дешевше, ніж через ДП "Документ"...
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24.04.2024 22:55 Відповісти
суттєво? на 200 грн?
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24.04.2024 23:00 Відповісти
Там не 200, там майже вдвічі дорожче, погугліть ціни - зараз вони вже інші, але пропорція зберігається. Плюс, у мене підрозділ ДМС значно ближче від дому, аніж підрозділ ДП "Документ".
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24.04.2024 23:11 Відповісти
А чо такоє? Фраєра пробують задню вмикати? 😊
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24.04.2024 22:52 Відповісти
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24.04.2024 22:52 Відповісти
Так за кордоном паспорт можна отримати лише через ДП "Документ"... Ну от якось немає там підрозділів ДМС України, уявіть собі!
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24.04.2024 22:54 Відповісти
Так вони припинили надавати послуги
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24.04.2024 23:12 Відповісти
Так оновити дані без візиту до ТЦК до 18 травня НЕМОЖЛИВО!
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24.04.2024 23:20 Відповісти
Понятно, что с 18 мая МЗС прикроется законом про мобилизацию. А как с уже оплаченными паспортами? Готово ДП " Документ" к искам и выплате компенсации? Ведь договор составлялся, что документы будут выданы в учреждении по месту заявления! И на каком законном основании не выдают уже готовые документы?
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24.04.2024 22:56 Відповісти
Добре, що МЗС все роз'яснив, бо в ухилянтів сраки димлять вже другий день. Дякуємо представникам влади та особисто верховному лідеру **********.
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24.04.2024 22:57 Відповісти
У вас помилка - буква л замість п...
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24.04.2024 23:01 Відповісти
Зелена гидота ,фу…
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25.04.2024 01:16 Відповісти
так ти і є зебидлобот. хто найгучніше кричить "лови вора"?
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24.04.2024 23:11 Відповісти
полізла гниль з бота кацапського. Всі тут прекрасно розуміють, якщо людина пише про зебидлоботів - то це явно кацап, який розпалює ворожнечу між українцями.
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24.04.2024 23:18 Відповісти
більшість з тих, хто виїхав - голосували за Зе. це факт. тут нема нічого образливого. у нас свобода вибора.
а називати людей зебидлоботами - це образливо.
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24.04.2024 23:28 Відповісти
чого ти підгораєш? проведи соцопитування - побачиш, що я не брешу. Які тобі докази надати, ти на будь який факт будеш кричати - що це брехня. А коли ти сам перевіриш, ти впевнишся, що я кажу правду.
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24.04.2024 23:33 Відповісти
чого ти такий агресивний? луганського передивився?
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24.04.2024 23:39 Відповісти
У 2019, якщо що, у закордонному окрузі вибори Порох виграв... Може з того часу і виїхало за кордон багато фанатів Зе, але точно сказати важко.
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24.04.2024 23:50 Відповісти
багато зе-виборців виїхало. І не так сильно Порох переміг, там трохи більше половини за нього голосувало.
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24.04.2024 23:52 Відповісти
Забыло ты написать,еще кто против зе банды-это все порохоботы
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25.04.2024 01:17 Відповісти
кацапської не розумію. гугл-перекладач каже, що написано з помилками і він не може точно перекласти.
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25.04.2024 08:35 Відповісти
дивна річ... ті ж самі дописувачі які засуджують свавілля зе влади, сьогодня радіють як вона взула своїх громадян... ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть... До речі, справа не в паспортах, а в беззаконні, в тому що за ті паспорти взяли грощі, а отримувачів просто кинули. Думаєте європейці не бачать цього свавілля і воно наближає нас до ЄС?
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24.04.2024 23:04 Відповісти
А це ті 73%, що якийсь час прикидались ніби це вони обрали зелених у владу. А тепер від радості, що на фронт поїдуть не вони, а з-за кордону, показали своє лице.
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25.04.2024 00:13 Відповісти
Стоїть чмо розказує, що Україна йому не потрібна, а паспорт дай. Тут люди воюють, працюють, сидять під обстрілами за ці європейські плюшки, а оте щось вимагає ще
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24.04.2024 23:06 Відповісти
Владу потрібно поважати , але , коли при владі бездарі , то що з ними робити ?
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24.04.2024 23:07 Відповісти
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - Reuters з https://www.reuters.com/world/europe/poland-ready-help-ukraine-get-military-age-men-back-minister-says-2024-04-24/ посиланням
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24.04.2024 23:07 Відповісти
Та щось не віру що вони на таке підуть, уявіть таку картину просто))
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24.04.2024 23:19 Відповісти
І що ?
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24.04.2024 23:11 Відповісти
А якцо потім роcія прижене їх назад зі зброєю штурмувати Варшаву?
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24.04.2024 23:18 Відповісти
а "днр, лнр" не штурмують наші позиції?
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24.04.2024 23:22 Відповісти
Навряд Чи то правда. Полякам потрібга дешева робоча сила. Хіба що безробітніх
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24.04.2024 23:23 Відповісти
Хз, на скільки з ua така і дешева, останній раз був в pl 2021, багато в нас на роботі було азіатів працювали за копійки.
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24.04.2024 23:25 Відповісти
Моя двоюрідна сестра з чоловіком більше 15 років відпрацювали медиками в провінційному містечку за 150-200 баксів ( він - фельдшер , вона - медсестра ) . Простенький старий будинок перед тим вона купила - відпахавши в Данії на фермах кілька років .
Племінник - закнчив вуз - подивився на ті копійки, що вони тут заробляли , поїхав до Польщі в 2019 р . За 5 років - почав з чорноробочого - зараз має власну фірму - і дає роботу українцям, Без блатів та допомог . Забрав до себе батьків та сестру в 2022..
Донатить на ЗСУ

( А зараз держава Україна ( не батьківщина ) говорить , що він має борг перед нею .
Хотілося звичайно побачити звідки виникло це боргове зобовязання .)

І от що зараз апарат вибіркового примусу під назвою держава - пропонує йому ?

Яку альтернативу ? Отримати польську посвідку на проживання і послати в сад українську державу ? Або стати безправним кріпаком ( бо по факти українські воїни - не мають практично жодних прав ) під пафосні патріотичні промови корупціонерів та відбербершоплених тилових вояк ?

Що він вибере ? Питання риторитчне ....

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24.04.2024 23:16 Відповісти
Він нічого не винен Україні. Україна - теж йому не винна нічого.
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24.04.2024 23:30 Відповісти
А те що він донатить???
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25.04.2024 11:46 Відповісти
а ви в казки вірите? за кордоном тих, хто донатить, відсотків 5, іншим все одно. Донати - добровільні.
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25.04.2024 12:22 Відповісти
У МЗС наголосили, що ДП "Документ" - окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України і не має відношення до надання консульських послуг. А МЗС НЕ ВХОДИТЬ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ...
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24.04.2024 23:25 Відповісти
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24.04.2024 23:39 Відповісти
Два приклади - хлопець з Маріуполя щоб не жити в рашці виїхав після окупації в Варну, працює в порту. Вчора спалив Український паспорт.
Другий з окупованої частини Херсощини побаячив і теж спалив.
Остаточно вирішили отримати permanent residence.
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25.04.2024 03:47 Відповісти
 
 