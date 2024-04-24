США впевнені, що Україна не застосовуватиме ATACMS поза своєю територією, - Салліван

Адміністрація США впевнена що Україна не використовуватиме американське озброєння поза своєю територією.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми мали достатньо часу, аби перевірити, як українське керівництво виконує зобов’язання, яке воно взяло на себе щодо застосування систем, у тому числі HIMARS, запевнивши, що використовуватиме їх лише на українській суверенній території", - сказав він.

Салліван додав, що українська сторона завжди виконувала обіцянки не застосовувати американське озброєння поза межами України.

"Тому ми впевнені, що вони виконуватимуть і ці зобов’язання (щодо ATACMS - Ред.)",- підкреслив представник Білого дому.

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