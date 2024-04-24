США впевнені, що Україна не застосовуватиме ATACMS поза своєю територією, - Салліван
Адміністрація США впевнена що Україна не використовуватиме американське озброєння поза своєю територією.
Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми мали достатньо часу, аби перевірити, як українське керівництво виконує зобов’язання, яке воно взяло на себе щодо застосування систем, у тому числі HIMARS, запевнивши, що використовуватиме їх лише на українській суверенній території", - сказав він.
Салліван додав, що українська сторона завжди виконувала обіцянки не застосовувати американське озброєння поза межами України.
"Тому ми впевнені, що вони виконуватимуть і ці зобов’язання (щодо ATACMS - Ред.)",- підкреслив представник Білого дому.
Топ коментарі
+14 Ceilidh
показати весь коментар24.04.2024 23:15
+11 Сергей Трофимов #428890
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+11 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар24.04.2024 23:16
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тому Салліван забороняє їх чіпати 🙁
Від буде в'язати руки Україні так довго як це буде можливо.
« Путин ферштейн»…
Атакамси - Саліван наклав обмеження.
Тауруси- Щольц взагалі їх не дае та не обіцяе…
а по раші заборонено , на жаль 😟
Звичайно, це певне обмеження для ЗСУ для превентивних ударів по аеродромах, базах, пунктах управління, по логістиці на території рашки.
Але це не смертельно.
Бо є безліч потенційних "жирних" військових цілей у тому ж Криму, який США рахують територією України.
Тому можна день і ніч херачити ракетами ATACMS по базах рашистів в Криму, навіть по кримському мосту, щоб нарешті його знищити.
Есть такой аффоризм - пропасть нельзя перепрыгнуть на 99%
Другое дело шо теперь оно все в зоне досягаемости, и ничего не мешает ****@ть в то же место где ведутся работы)
Основные боевые действия идут в районе Донецка и севернее. Основные места из которых поставляются военные грузы - в центральной России. И что проще: Тащить состав из Москвы в Ростов, потом в Донецк, потом куда надо. Или тащить состав из Москвы через Ростов, в Краснодарский край, через мост в Крым, из Крыма вдоль линии фронта в Донецк, из Донецка куда надо?
А туристы и на пароме приедут.
Ракетные обстрелы (а их добрая часть из Крыма) = страдает ВСЯ Украина
Крым надо отрезать что бы было проще вернуть море
Чекаемо
Навіть Столпенберг, голова НАТО, сказав, що Україна має права бити по агресору в будь-яке його місце.
Для кращого ефекту вдарте по найбільшому НПЗ в зоні досяжності.