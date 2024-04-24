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США впевнені, що Україна не застосовуватиме ATACMS поза своєю територією, - Салліван

ракети,atacms

Адміністрація США впевнена що Україна не використовуватиме американське озброєння поза своєю територією.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми мали достатньо часу, аби перевірити, як українське керівництво виконує зобов’язання, яке воно взяло на себе щодо застосування систем, у тому числі HIMARS, запевнивши, що використовуватиме їх лише на українській суверенній території", - сказав він.

Салліван додав, що українська сторона завжди виконувала обіцянки не застосовувати американське озброєння поза межами України.

"Тому ми впевнені, що вони виконуватимуть і ці зобов’язання (щодо ATACMS - Ред.)",- підкреслив представник Білого дому.

Читайте: США продовжать постачати Україні ракети ATACMS, - радник Байдена Салліван

Автор: 

США (22473) Салліван Джейк (292) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+14
белогодщина i кубанщина це нашi територii.
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24.04.2024 23:15
+11
По кацапським військовим об'єктам на Кримі дозволили - це вже великий прогрес у того Салівана.
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24.04.2024 23:16
+11
Типу можна бити москаля але тільки не поїбалу.
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24.04.2024 23:16
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Бідолажним рузьге все важче і важче вірити у те, що НАТО сабіралось напасть на ніх.
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24.04.2024 23:15 Відповісти
белогодщина i кубанщина це нашi територii.
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24.04.2024 23:15 Відповісти
Були колись украінськими територіями , а наразі кацапські ,
тому Салліван забороняє їх чіпати 🙁
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24.04.2024 23:19 Відповісти
у потрібний час ми забудимо спитати про це курву салівана
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24.04.2024 23:39 Відповісти
А якщо треба буде рятувати людей КНР (Кубанської Народної Республіки)від кремлівського режиму хунти? Тамженашілюди )..... Скажуть - законна ціль.
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25.04.2024 00:28 Відповісти
Хахахаха, заборонили ці ракети відкопані у шахтах Львівщини лишньохромосомий, згадай 2014 рік шахти танки ', тільки тепер все у зворотньому напрямку!
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25.04.2024 06:31 Відповісти
Московія теж всього - навсього лише мисливські землі Князя Київського
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25.04.2024 06:29 Відповісти
Саліван е Саліван.

Від буде в'язати руки Україні так довго як це буде можливо.
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25.04.2024 06:36 Відповісти
Цікаво, що Саліван/Бернс працюе сінхронно з Шольцем/ Меркель.

« Путин ферштейн»…

Атакамси - Саліван наклав обмеження.
Тауруси- Щольц взагалі їх не дае та не обіцяе…
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25.04.2024 06:46 Відповісти
Дружбан дЄрмака...
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25.04.2024 08:46 Відповісти
По кацапським військовим об'єктам на Кримі дозволили - це вже великий прогрес у того Салівана.
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24.04.2024 23:16 Відповісти
Типу можна бити москаля але тільки не поїбалу.
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24.04.2024 23:16 Відповісти
Можна бити по нирках, печінці, зрештою, по яйцях.
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25.04.2024 10:08 Відповісти
Можемо сміливо х@рити по Криму , Донецьку і Луганську ,
а по раші заборонено , на жаль 😟
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24.04.2024 23:16 Відповісти
importantи!
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24.04.2024 23:20 Відповісти
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24.04.2024 23:22 Відповісти
натік що то лише для Криму та Донбасу, не хвилюйтесь з дальністю 300 км до мацкви всеодно не долетить
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24.04.2024 23:24 Відповісти
Так, США отримали гарантії від України, що ATACMS не будуть використовуватися по території рашки.
Звичайно, це певне обмеження для ЗСУ для превентивних ударів по аеродромах, базах, пунктах управління, по логістиці на території рашки.
Але це не смертельно.
Бо є безліч потенційних "жирних" військових цілей у тому ж Криму, який США рахують територією України.
Тому можна день і ніч херачити ракетами ATACMS по базах рашистів в Криму, навіть по кримському мосту, щоб нарешті його знищити.
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24.04.2024 23:24 Відповісти
"надо меньше петь и свойо иметь"
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24.04.2024 23:40 Відповісти
Московія була провінцією Київської Русі. Маємо повне право.
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24.04.2024 23:24 Відповісти
Ростов исконно украинский город. Там даже экс президент живет.
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24.04.2024 23:25 Відповісти
Скiльки потрiбно атакамсiв, щоб знищiти мiст довжиною 19 км?
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24.04.2024 23:28 Відповісти
Декілька десятків, щоб вщент знищити.
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24.04.2024 23:31 Відповісти
ну i? а нашi мости через Днiпро можна розгатить напевно одною.
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24.04.2024 23:35 Відповісти
Через Днепр десятки мостов-все не разрушишь. А еще течение слабое и понтонные мосты навести-дело 1 дня. Это если в тылу. На линии фронта под огнем противника-никакие понтоны не помогут
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24.04.2024 23:43 Відповісти
2-3
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24.04.2024 23:33 Відповісти
Не нужно уничтожать весь (хоть и очень бы хотелось) Достаточно обвалить пару пролетов, и все...
Есть такой аффоризм - пропасть нельзя перепрыгнуть на 99%
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24.04.2024 23:35 Відповісти
Если опора целая-то пролет можно за месяц восстановить. Опоры нужно взрывать
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24.04.2024 23:41 Відповісти
Та опоры тоже можно восстановить по сути... сложнее - да, но не из разряда невозможного.
Другое дело шо теперь оно все в зоне досягаемости, и ничего не мешает ****@ть в то же место где ведутся работы)
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25.04.2024 00:06 Відповісти
уже нет смысла. у ******** есть сухопутный коридор.
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25.04.2024 00:41 Відповісти
Оно то так, но мостом логистика быстрее и дешевле
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25.04.2024 00:46 Відповісти
Куда и чего логистика? Туристов на отдых?

Основные боевые действия идут в районе Донецка и севернее. Основные места из которых поставляются военные грузы - в центральной России. И что проще: Тащить состав из Москвы в Ростов, потом в Донецк, потом куда надо. Или тащить состав из Москвы через Ростов, в Краснодарский край, через мост в Крым, из Крыма вдоль линии фронта в Донецк, из Донецка куда надо?

А туристы и на пароме приедут.
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25.04.2024 01:31 Відповісти
Основные боевые действия - да (страдает линия соприкосновения + несколько км)
Ракетные обстрелы (а их добрая часть из Крыма) = страдает ВСЯ Украина
Крым надо отрезать что бы было проще вернуть море
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25.04.2024 01:37 Відповісти
Ну вот, восстановили пролет, а потом прилетает новый АТАКАМС и говорит: не очень хорошо получилось, переделывайте
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25.04.2024 09:24 Відповісти
+ +
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25.04.2024 08:49 Відповісти
Коли маленька куля вбиває москаля, їй похрін на його зріст.
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25.04.2024 00:22 Відповісти
Хватить 2-3 прольоти, щоб не функціонував деякий час. А там побачимо...
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25.04.2024 06:09 Відповісти
10-15 метрів мосту з опорами зруйнувати і все. Стане увесь трафік.

Чекаемо
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25.04.2024 06:41 Відповісти
"Україна і росія- це одна країна"(с) Трамп)). Так що можна)
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24.04.2024 23:30 Відповісти
Нє нє, ми нє, а якщо що, то то були воообше не Атакамси, то бойові модернізовані лелеки
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24.04.2024 23:35 Відповісти
Усі ці обмеження Байдена = ганьба!
Навіть Столпенберг, голова НАТО, сказав, що Україна має права бити по агресору в будь-яке його місце.
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24.04.2024 23:36 Відповісти
Танці без обнімашок? Нє, сєкас у шкарпетках...
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24.04.2024 23:36 Відповісти
Для чого ви їх даєте? По Ужгороду стріляти?
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24.04.2024 23:39 Відповісти
Если наводчик в слегка контуженном виде введет немного другие координаты и ракета полетит на россию-это будей чистой случайностью и ВСУ не виновны. Контузия она ухудшает способность соображать и контролировать свои действия. Хочу в разгар зимы удар по белгородской ТЕЦ-чтобы эти российские фашисты там нахер позамерзали. И по ближайшим плотинам\шлюзам на территории параши. и почему РДК не делаю дивекрсии в глубине РФ подрывая опоры мостов,шлюзы,жд переезды-для этого не нужно ракет а нужнв гражданские автомобили с сотнями кг взрывчатки
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24.04.2024 23:40 Відповісти
уйобищна саливонівська концепція, яка дозволить воювати росіянам додатково ще років із п'ять.
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25.04.2024 01:41 Відповісти
Та, мля застосуюте вже. Я хочу подивитися на морду Салівана коли він буде розказувати що ракет не дамо, бо кацапстан не можна обстрілювати.
Для кращого ефекту вдарте по найбільшому НПЗ в зоні досяжності.
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25.04.2024 03:10 Відповісти
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25.04.2024 13:02 Відповісти
 
 