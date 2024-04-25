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Новини
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РФ наклала вето на резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї в космос, - Reuters

оон

Росія заблокувала резолюцію, розроблену Сполученими Штатами, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі.

Про це пише видання Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкт резолюції Ради Безпеки був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів "за", в той час як Китай утримався, а Росія наклала вето.

Текст резолюції ООН підтверджував би зобов'язання дотримуватися Договору про космос і закликав держави "активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобіганню гонки озброєнь у космічному просторі".

Також читайте: Україна у списку країн із найнижчим рівнем страху щодо ядерної загрози, - опитування

"Сьогоднішнє вето викликає питання: Чому? Чому, якщо ви дотримуєтеся правил, ви не підтримуєте резолюцію, яка їх підтверджує? Що ви можете приховувати?" заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд після голосування.

У відповідь посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив Вашингтон у спробі очорнити Москву і заявив, що Росія незабаром почне переговори з членами Ради Безпеки щодо власного проекту резолюції, спрямованої на збереження миру в космосі.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена розпочала кампанію зі стримування Росії після появи даних, що Кремль розробляє зброю, здатну знищувати супутники в космосі.

Читайте: Експлуатація ЗАЕС некваліфікованим персоналом посилює ризики, - представник США Вуд на Радбезі ООН

Автор: 

космос (860) ядерна зброя (1145) Радбез ООН (850)


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Топ коментарі
+15
Радбез ООН як і саме ООН абсолютно клоунська і недієздатна структура.
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25.04.2024 01:53
+10
Висновки? Підкажу: визнати росію країною терористом, надійно взяти Китай за яйця, що не спонсорував терориста, розвалити отой рудимент совка і забрати ядерну зброю
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25.04.2024 01:28
+4
"Хотят ли русские войны?"
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25.04.2024 01:23
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USA, Прошу отнестись с пониманием.
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25.04.2024 01:14 Відповісти
"Хотят ли русские войны?"
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25.04.2024 01:23 Відповісти
Висновки? Підкажу: визнати росію країною терористом, надійно взяти Китай за яйця, що не спонсорував терориста, розвалити отой рудимент совка і забрати ядерну зброю
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25.04.2024 01:28 Відповісти
Радбез ООН як і саме ООН абсолютно клоунська і недієздатна структура.
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25.04.2024 01:53 Відповісти
ну і кому потрібна ця оон??
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25.04.2024 04:01 Відповісти
усiм потрiбна, окрiм Украiни. де ще ви висловити свою "озабоченость"?
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25.04.2024 04:30 Відповісти
Потрібна всьому світу . АЛЕ ,повністю реорганізована під
реалії сьогодення .
І провідні лідери світу нарешті повинні зрозуміти ,що
реорганізація ООН потрібна негайно !
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25.04.2024 06:59 Відповісти
ЧТО ЗНАЧИТ РОССИЯ ЕСЛИ ПУТИН ПРЕСТУПНИК !)
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25.04.2024 04:04 Відповісти
?
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25.04.2024 04:05 Відповісти
Слово - вето , в заголовку зайве .
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25.04.2024 07:34 Відповісти
А як вона туди взагалі потрапляє,щоб щось накладати? Де ж ті сранкції?
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25.04.2024 07:38 Відповісти
То рашка не вето наклала, а на саме оон наклала з прибором.
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25.04.2024 08:34 Відповісти
А по факту рф наклала купа лайна на стіл
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25.04.2024 08:50 Відповісти
Сюсюкайте там і далі з терористами, якщо в макітрах московське бабло замість розуму.
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25.04.2024 10:13 Відповісти
В таком случае, пространство высотой в 6 тыс.км (над Землей, равное ее радиусу) над любой страной можно объявить суверенной зоной безопасности, размещать в которой военные объекты запрещено, а в случае нарушения сбивать без предупреждения!
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25.04.2024 13:37 Відповісти
Ви думаєте супутники тільки над суверенними територіями своїх держав літають?
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25.04.2024 14:05 Відповісти
это конец военным низкоорбитальным ВОЕННЫМ спутникам и спутникам двойного назначения. Это аналогично морскому праву, где 20 км территориальные воду и 200 КМ - экономическая зона (как 100 км - суверенное воздушное пространство и 6000 км - зона безопасности)!
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25.04.2024 14:19 Відповісти
 
 