РФ наклала вето на резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї в космос, - Reuters

Росія заблокувала резолюцію, розроблену Сполученими Штатами, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі.

Про це пише видання Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкт резолюції Ради Безпеки був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів "за", в той час як Китай утримався, а Росія наклала вето.

Текст резолюції ООН підтверджував би зобов'язання дотримуватися Договору про космос і закликав держави "активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобіганню гонки озброєнь у космічному просторі".

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"Сьогоднішнє вето викликає питання: Чому? Чому, якщо ви дотримуєтеся правил, ви не підтримуєте резолюцію, яка їх підтверджує? Що ви можете приховувати?" заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд після голосування.

У відповідь посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив Вашингтон у спробі очорнити Москву і заявив, що Росія незабаром почне переговори з членами Ради Безпеки щодо власного проекту резолюції, спрямованої на збереження миру в космосі.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена розпочала кампанію зі стримування Росії після появи даних, що Кремль розробляє зброю, здатну знищувати супутники в космосі.

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