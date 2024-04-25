Салліван про використання заморожених активів РФ: Ми перебуваємо посередині інтенсивних консультацій з європейськими партнерами
США ведуть інтенсивні консультації з Європейськими партнерами щодо використання заморожених активів РФ для фінансування України.
Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Як заявила "Група семи", російські активи залишаться знерухомленими, допоки вони не будуть використані для відновлення України. Спосіб та механізм, як це відбуватиметься, залишаються предметом консультацій з нашими європейськими партнерами", - зазначив він.
Салліван додав, що для США і європейських партнерів головне в цьому питанні – діяти разом, особливо з огляду на те, що основна частина активів зберігається в Європі. Важливо забезпечити спільний шлях, аби активи РФ гарантовано пішли на відновлення й відбудову України.
"Ми перебуваємо посередині інтенсивних консультацій з нашими європейськими партнерами. Я можу сказати, що це буде важливою темою розмови під час саміту G7 у червні", - додав Салліван.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это вина не только постозвонов ЕС и Белого Дома, но и непрофессионализм властей Украины.
Украина могла выйти к границам 2014, если бы власти Украина и Белого Дома, сообща, не уничтожили Ленд-лиз, проголосованный Конгрессом и подписанный Байденом, 9 мая 2022.
Ленд-лиз - это сотни самолетов, танков, миллионы снарядов....., которые не получили ВСУ!!
Цей хлопчик вже наробив багато лиха «тримаючи за руки» Байдена.
Мова повинна йди про передачу ціх коштів в Україну. А не « процентів з доходу».
ЕС не поспішае, бо 95% грошей (350 міліардів) знаходяться у Европі. Вони зараз говорять як раз про «% з доходу», а не про самі кошти.
Таке враження що Саліван намагаеться « налаштувати США» під цю позицію
Ось ми і побачимо як закрутитися Саліван і з Перемогою. І з формуванням про Капітуляцію РФ, та Репарації на користь України.
А вже якби мали надавати, і самі активи, а виявляється вони ще не домовилися, і про дивіденди з цих активів....
А газ, і нафта тим часом тихенько йде, тече, через територію підарашки, НПЗ ні - ні, підара-и....