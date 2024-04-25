Салліван про використання заморожених активів РФ: Ми перебуваємо посередині інтенсивних консультацій з європейськими партнерами

США ведуть інтенсивні консультації з Європейськими партнерами щодо використання заморожених активів РФ для фінансування України.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як заявила "Група семи", російські активи залишаться знерухомленими, допоки вони не будуть використані для відновлення України. Спосіб та механізм, як це відбуватиметься, залишаються предметом консультацій з нашими європейськими партнерами", - зазначив він.

Салліван додав, що для США і європейських партнерів головне в цьому питанні – діяти разом, особливо з огляду на те, що основна частина активів зберігається в Європі. Важливо забезпечити спільний шлях, аби активи РФ гарантовано пішли на відновлення й відбудову України.

"Ми перебуваємо посередині інтенсивних консультацій з нашими європейськими партнерами. Я можу сказати, що це буде важливою темою розмови під час саміту G7 у червні", - додав Салліван.

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