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Салліван про використання заморожених активів РФ: Ми перебуваємо посередині інтенсивних консультацій з європейськими партнерами

рублі,активи

США ведуть інтенсивні консультації з Європейськими партнерами щодо використання заморожених активів РФ для фінансування України.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як заявила "Група семи", російські активи залишаться знерухомленими, допоки вони не будуть використані для відновлення України. Спосіб та механізм, як це відбуватиметься, залишаються предметом консультацій з нашими європейськими партнерами", - зазначив він.

Салліван додав, що для США і європейських партнерів головне в цьому питанні – діяти разом, особливо з огляду на те, що основна частина активів зберігається в Європі. Важливо забезпечити спільний шлях, аби активи РФ гарантовано пішли на відновлення й відбудову України.

"Ми перебуваємо посередині інтенсивних консультацій з нашими європейськими партнерами. Я можу сказати, що це буде важливою темою розмови під час саміту G7 у червні", - додав Салліван.

Також читайте: США мають можливість забезпечити підтримку України впродовж 2024 року, - Салліван

Автор: 

росія (64911) Салліван Джейк (292) заморожені активи (545)


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Бесконечные консультации пустозвонов заколебали.... более двух лет идут ,,консультации,, .
Это вина не только постозвонов ЕС и Белого Дома, но и непрофессионализм властей Украины.
Украина могла выйти к границам 2014, если бы власти Украина и Белого Дома, сообща, не уничтожили Ленд-лиз, проголосованный Конгрессом и подписанный Байденом, 9 мая 2022.
Ленд-лиз - это сотни самолетов, танков, миллионы снарядов....., которые не получили ВСУ!!
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25.04.2024 01:57 Відповісти
Піди випий галоперідолу.
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25.04.2024 03:19 Відповісти
Невірю ні одному слову Салівана!
Цей хлопчик вже наробив багато лиха «тримаючи за руки» Байдена.

Мова повинна йди про передачу ціх коштів в Україну. А не « процентів з доходу».

ЕС не поспішае, бо 95% грошей (350 міліардів) знаходяться у Европі. Вони зараз говорять як раз про «% з доходу», а не про самі кошти.

Таке враження що Саліван намагаеться « налаштувати США» під цю позицію
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25.04.2024 07:21 Відповісти
Цікаво, що у притятому Законі ( нах) е забовьязання для адміністрації (у продовж 45 днів) разробити « план Перемоги».

Ось ми і побачимо як закрутитися Саліван і з Перемогою. І з формуванням про Капітуляцію РФ, та Репарації на користь України.
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25.04.2024 07:26 Відповісти
Саліван з тих комісарів про яких сказано: "рот зачинив і робоче місце прибрано." Ще й сцикливий до усрачки.
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25.04.2024 03:12 Відповісти
Домовлятися, десь посередині....
А вже якби мали надавати, і самі активи, а виявляється вони ще не домовилися, і про дивіденди з цих активів....
А газ, і нафта тим часом тихенько йде, тече, через територію підарашки, НПЗ ні - ні, підара-и....
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25.04.2024 06:15 Відповісти
одна країна, без дозволу і згоди, забирає територію і знищує іншу країну, вам блд яка і кого згода потрібна
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25.04.2024 07:16 Відповісти
Швейцарию и Данию у которых 80% россицйских активов-их будет очень тяжело убедить отказатся от российских денег и от огромных прибылей которые те приносят. Но если США действительно захотят-то смогут убедить даже нейтралбную Швейцарию которая даже в ЕС не состоит. Когда Америке нужнро было боротся с исламским террорищзмом то Американцы быстро убедили швейцарские банки раскрыть конфеденциальную информ=ацию по счетам заркубежных владельцев. и никакая банковская тайна не помогла. Все зависит от степени желания США
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25.04.2024 07:30 Відповісти
Не пускайте Селлівана "всередину інтенсивних консультацій"! Пригадайте, як Селліван "сприяє" військовій допомозі Україні.
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25.04.2024 12:18 Відповісти
 
 