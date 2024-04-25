Нам потрібні системи ППО, літаки та достатньо боєприпасів, - заступниця глави місії України при ОБСЄ Костенко

Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони, бойових літаків та достатньої кількості артилерійських боєприпасів для захисту цивільного населення.

Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сучасні системи протиповітряної оборони, бойові літаки та достатня кількість артилерійських боєприпасів залишаються необхідними для захисту цивільного населення України від російських атак та звільнення суверенних територій України. Ми вдячні всім нашим міжнародним партнерам за постійну допомогу, спрямовану на зміцнення обороноздатності України. Зокрема, за нещодавні важливі рішення наших американських та європейських партнерів щодо додаткової військової допомоги Україні",- зазначила вона.

Костенко підкреслила, що попри спроби Росії завадити наданню Україні необхідних засобів оборони, "ніщо не може змінити основоположний принцип права нації на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН".

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Заступниця глави місії України при ОБСЄ поінформувала іноземні делегації про останні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та їх криваві наслідки. При цьому, вона вказала, "важливо пам'ятати про глобальний вимір дій Росії, зокрема її діяльність, спрямовану на консолідацію інших авторитарних режимів, які діють з метою підриву міжнародного миру і стабільності".

"Для світових демократій надзвичайно важливо мати спільне розуміння цих викликів та виробити довгострокову стратегію протидії загрозам з боку Російської Федерації та її поплічників задля забезпечення безпеки для всього світу. Україна твердо переконана, що мир, якого ми всі прагнемо, може бути досягнутий лише через повне відновлення принципів, закріплених у Статуті ООН, положення якого погодилися поважати всі країни світу", - резюмувала Костенко.

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