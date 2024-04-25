УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11871 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
1 305 11

Нам потрібні системи ППО, літаки та достатньо боєприпасів, - заступниця глави місії України при ОБСЄ Костенко

обсє

Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони, бойових літаків та достатньої кількості артилерійських боєприпасів для захисту цивільного населення.

Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сучасні системи протиповітряної оборони, бойові літаки та достатня кількість артилерійських боєприпасів залишаються необхідними для захисту цивільного населення України від російських атак та звільнення суверенних територій України. Ми вдячні всім нашим міжнародним партнерам за постійну допомогу, спрямовану на зміцнення обороноздатності України. Зокрема, за нещодавні важливі рішення наших американських та європейських партнерів щодо додаткової військової допомоги Україні",- зазначила вона.

Костенко підкреслила, що попри спроби Росії завадити наданню Україні необхідних засобів оборони, "ніщо не може змінити основоположний принцип права нації на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через затримку з допомогою в Конгресі Україна втратила Авдіївку, - Білий дім

Заступниця глави місії України при ОБСЄ поінформувала іноземні делегації про останні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та їх криваві наслідки. При цьому, вона вказала, "важливо пам'ятати про глобальний вимір дій Росії, зокрема її діяльність, спрямовану на консолідацію інших авторитарних режимів, які діють з метою підриву міжнародного миру і стабільності".

"Для світових демократій надзвичайно важливо мати спільне розуміння цих викликів та виробити довгострокову стратегію протидії загрозам з боку Російської Федерації та її поплічників задля забезпечення безпеки для всього світу. Україна твердо переконана, що мир, якого ми всі прагнемо, може бути досягнутий лише через повне відновлення принципів, закріплених у Статуті ООН, положення якого погодилися поважати всі країни світу", - резюмувала Костенко.

Читайте: 97% російських ракет, дронів і КАБів влучають у цивільну інфраструктуру, - Україна в ОБСЄ

Автор: 

ОБСЄ (3497) допомога (8288)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
А ще більше нам потрібні вибори.
показати весь коментар
25.04.2024 02:35
+3
Звісно тіки тімошенко,як тіки змінився презідент на виборах у 2019 році,то всі її істерічні завивання про "зубожіння" відразу припинились.Зараз чьомусь мавчить."Епоха бідності" для неї теж скінчилась.
показати весь коментар
25.04.2024 04:18
+2
показати весь коментар
25.04.2024 09:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ще більше нам потрібні вибори.
показати весь коментар
25.04.2024 02:35 Відповісти
о знов перевзувся чи апять ТЮлю в президенти? нах ті вибори, так скоріше Махновщину відродимо, ото біжить хтось незнайомий - з дробовика його, а потім розбирайся чи кацап чи тцк
показати весь коментар
25.04.2024 03:16 Відповісти
Та крім Тюлі мабуть нікого і не залишилось ....нормальних ці контрацептиви вже так чи інакше зачистили
показати весь коментар
25.04.2024 03:48 Відповісти
Звісно тіки тімошенко,як тіки змінився презідент на виборах у 2019 році,то всі її істерічні завивання про "зубожіння" відразу припинились.Зараз чьомусь мавчить."Епоха бідності" для неї теж скінчилась.
показати весь коментар
25.04.2024 04:18 Відповісти
Ми всі знаємо і Конституція нам говорить, що виборів під час війни бути не може. Але нам потрібно виконами Конституцію, а там чорним по білому написано, що влада має перейти Верховній Раді, бо в нас парламентсько-президентська республіка (не офісно-президентська) і має негайно вибрати уряд спасіння, без монобільності слуг+ригів+майбохів+довіри, а всіх політичних фракцій і просто спеціалістів, які витягнуть державу з ями, куди її завели слугориги. А з 21 травня 2024 року, Президент, який вибирався нарожом на 5 років, має разом з офісом президента показати приклад і піти на фронт, взяти ту зброю, якою забезпечив ЗСУ на протязу 5 років свого правління (не ту, що нам дали партнери) і викинути московитів з нашої української землі.
показати весь коментар
25.04.2024 07:35 Відповісти
Виїзне засідання проведіть в Харкові, ****** потикайте в наслідки роботи всратого сліпого обсє, підори.
показати весь коментар
25.04.2024 08:21 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2024 09:16 Відповісти
Так, виходить знали, що Україні потрібні системи ППО і літаки, але вперто витрачали бюджетні гроші і час на дороги. Закупили тисячі асфальтоукладчиків, бітумовозок, самоскидів, грейдерів і жодної системи ППО чи літака. Головне, що дорожні організації всі належать до наближдених до Зеленського, а дрібні роботи виконували вже раби на умовах субпідряду.
показати весь коментар
25.04.2024 10:44 Відповісти
 
 