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Митрополита Святогірської лаври Арсенія взяли під варту: під час літургії "здавав" росіянам позиції ЗСУ

митрополит,лаври,святогірської

Настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія, якому повідомлено про підозру у тому, що він здавав ворогу інформацію про розташування Сил оборони України, взято під варту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За даними правоохоронців, прокурори Донецької обласної прокуратури обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Прокурори повідомили, що у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки України, Національної поліції України й Сил оборони України на території Святогірської МГ.

Якщо його вина буде доведена – йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 24 квітня Служба безпеки України повідомила, що митрополиту Святогірської лаври Арсенію  оголошено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Автор: 

Лавра (294) УПЦ МП (1205) державна зрада (1678)


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Топ коментарі
+15
Цілком можливо що цей підрила ще у 14му ховав групу Гірькина, бо в них якраз у монастирі схрон був.
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25.04.2024 06:49
+14
******* РПЦ в Україні - філіал ФСБ
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25.04.2024 07:15
+10
Та скільки можна на цьому Арсенії піаритись?!
Ловіть вже інших! Чи повилазило?
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25.04.2024 06:54
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Цілком можливо що цей підрила ще у 14му ховав групу Гірькина, бо в них якраз у монастирі схрон був.
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25.04.2024 06:49 Відповісти
В печерах там і досі т.зв."монахи" тримають схрони зі зброєю ,
а усі підлітки -послушнікі члени "юнармії".
Граємо по правилах із терористами?
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25.04.2024 07:38 Відповісти
А ось те, що ченці цього Арсенія ночами служили молебні «про славу і силу російської зброї» на блокпостах у Гіркіна у Слов'янську, факт!
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25.04.2024 08:01 Відповісти
- Этот достойный пастырь Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках
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25.04.2024 10:43 Відповісти
Та скільки можна на цьому Арсенії піаритись?!
Ловіть вже інших! Чи повилазило?
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25.04.2024 06:54 Відповісти
Запад заметил террористов в рясах. https://novayagazeta.eu/articles/2024/04/22/zapad-zametil-terroristov-v-riasakh
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25.04.2024 06:55 Відповісти
В черговий раз "потрусять на гроші" і відпустять.
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25.04.2024 07:02 Відповісти
А могли б обміняти на угкц священника з омська
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25.04.2024 07:09 Відповісти
******* РПЦ в Україні - філіал ФСБ
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25.04.2024 07:15 Відповісти
Та й завжди так було
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25.04.2024 08:25 Відповісти
Так! Я з тобою згоден! Більше того - робота на "праваахранительные органы" священників у Росії - це навіть не "винахід" НКВС! Вона була започаткована ще в 19 ст - після скасування кріпосного права Почитай Нечуя-Левицького ("Старосвітські батюшки та матушки" Там якраз про це згадується) Саме тоді священники почали отримувать "жалование" від держави - а не жили за рахунок утримання громадою Саме тоді не громада почала вибирать собі "пастиря духовного", а його почали призначать "зверху" І за це священники повинні були "відроблять", працюючи не тільки "агітаторами", але й "асведамителями" "охранки"
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25.04.2024 08:45 Відповісти
Парламентская ассамблея Совета Европы, объединяющего 46 государств (то есть все страны Европы, кроме Ватикана, РФ и Беларуси), приняла 17 апреля резолюцию «Смерть Алексея Навального и необходимость противодействия тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне с демократией».

Резолюция содержит беспрецедентно жесткие характеристики как лично Кирилла (Гундяева), так и всей иерархии РПЦ.

«Режим Владимира Путина, - говорится в резолюции, - привержен неоимпериалистической идеологии "русского мира", которую Кремль превратил в инструмент содействия войне… Иерархия Московского патриархата Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла, отстаивает идеологию "русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих пожертвовать собой ради своей страны.

Ассамблея потрясена таким злоупотреблением религией и искажением христианской православной традиции режимом Путина и его доверенными лицами в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает такую риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступления агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и российской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучастнику действий режима Владимира Путина и преступлений против человечности». ПАСЕ дала рекомендацию государствам-членам официально признать превращение РПЦ в «инструмент российского влияния и пропаганды со стороны режима Кремля», а деятельность РПЦ - не имеющей «ничего общего со свободой вероисповедания и свободой выражения мнений, гарантированными статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах».

novayagazeta.eu/
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25.04.2024 07:15 Відповісти
У тій лаврі розсадник рускава міра
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25.04.2024 07:44 Відповісти
митрополит Арсеній - ворог України. Хитрий, підлий, підступний ворог. А вся його православна риторика для ідіотів та любителів мразії.
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25.04.2024 07:57 Відповісти
Так виявилося, а точніше вже сталося, що в скрутний для України час вся російська православна церква в Україні, яка ще себе тут називає УПЦ (українська православна церква) діяла і діє на користь ворога, а не українців і їх держави. Чого ще не вистачало монобільшості у Верховній Раді - слугориг, прийняти закон про заборону цієї секти ФСБ в Україні під назвою УПЦ, яка безкоштовно володіє більше як 11 тисячами храмів і споруд і несе бруд і ненависть до України в голови українців, які до цього часі думають, що вони проповідують Бога, як це мають робити православні. У мене тільки одні думки - а це що вони є виборцями шахраїв і антимайданівців слугориг.
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25.04.2024 08:07 Відповісти
Відправити в сінагогу прибиральником )
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25.04.2024 08:02 Відповісти
Самая большая глупость (ну, не самая большая, конечно, в глобальном смысле) украинских законодателей в том, что РПЦ МП была запрещена огульно, скопом: через голосование громад. Гораздо умнее было бы, прикрываясь Томосом, в каждом отдельном случае, возбуждать УД и сажать.
Это и так, и так пришлось делать (возбуждать УД), но вот таким запрещением, вы настроили против себя и верующих/служителей МП, которые относились к этому нейтрально. История законодателей и правителей ничему не учит. От слова "совсем". Хотя пример Цезаря во всех мало-мальски нормальных учебниках описан.
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25.04.2024 08:10 Відповісти
Тому Стефанчук з ВРУ, і захищають московську нечисть у рясах, бо вона гадить в Україні!! Новинський, може його і відспівати… безкоштовно, по мацковскі..!!
Ось де гадять привладні в Україні!
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769
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25.04.2024 09:01 Відповісти
 
 