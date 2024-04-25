Митрополита Святогірської лаври Арсенія взяли під варту: під час літургії "здавав" росіянам позиції ЗСУ

Настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія, якому повідомлено про підозру у тому, що він здавав ворогу інформацію про розташування Сил оборони України, взято під варту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За даними правоохоронців, прокурори Донецької обласної прокуратури обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Прокурори повідомили, що у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки України, Національної поліції України й Сил оборони України на території Святогірської МГ.

Якщо його вина буде доведена – йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 24 квітня Служба безпеки України повідомила, що митрополиту Святогірської лаври Арсенію оголошено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).