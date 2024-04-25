Митрополита Святогірської лаври Арсенія взяли під варту: під час літургії "здавав" росіянам позиції ЗСУ
Настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія, якому повідомлено про підозру у тому, що він здавав ворогу інформацію про розташування Сил оборони України, взято під варту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.
За даними правоохоронців, прокурори Донецької обласної прокуратури обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Прокурори повідомили, що у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки України, Національної поліції України й Сил оборони України на території Святогірської МГ.
Якщо його вина буде доведена – йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, 24 квітня Служба безпеки України повідомила, що митрополиту Святогірської лаври Арсенію оголошено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).
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а усі підлітки -послушнікі члени "юнармії".
Граємо по правилах із терористами?
Ловіть вже інших! Чи повилазило?
Резолюция содержит беспрецедентно жесткие характеристики как лично Кирилла (Гундяева), так и всей иерархии РПЦ.
«Режим Владимира Путина, - говорится в резолюции, - привержен неоимпериалистической идеологии "русского мира", которую Кремль превратил в инструмент содействия войне… Иерархия Московского патриархата Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла, отстаивает идеологию "русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих пожертвовать собой ради своей страны.
Ассамблея потрясена таким злоупотреблением религией и искажением христианской православной традиции режимом Путина и его доверенными лицами в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает такую риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступления агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и российской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучастнику действий режима Владимира Путина и преступлений против человечности». ПАСЕ дала рекомендацию государствам-членам официально признать превращение РПЦ в «инструмент российского влияния и пропаганды со стороны режима Кремля», а деятельность РПЦ - не имеющей «ничего общего со свободой вероисповедания и свободой выражения мнений, гарантированными статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах».
novayagazeta.eu/
Это и так, и так пришлось делать (возбуждать УД), но вот таким запрещением, вы настроили против себя и верующих/служителей МП, которые относились к этому нейтрально. История законодателей и правителей ничему не учит. От слова "совсем". Хотя пример Цезаря во всех мало-мальски нормальных учебниках описан.
Ось де гадять привладні в Україні!
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769