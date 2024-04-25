Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 462 980 осіб (+1040 за добу), 7255 танків, 11 836 артсистем, 13 942 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 462 980 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 462980 (+1040) осіб,

танків ‒ 7255 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 13942 (+14) од,

артилерійських систем – 11836 (+28) од,

РСЗВ – 1049 (+1) од,

засоби ППО ‒ 772 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9449 (+10),

крилаті ракети ‒ 2118 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15949 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 1946 (+2)

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