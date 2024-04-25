УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12053 відвідувача онлайн
Новини
7 349 16

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 462 980 осіб (+1040 за добу), 7255 танків, 11 836 артсистем, 13 942 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 462 980 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 462980 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 7255 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13942 (+14) од,
  • артилерійських систем – 11836 (+28) од,
  • РСЗВ  – 1049 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 772 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9449 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 2118 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15949 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1946 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники атакували лігво ворога дронами-камікадзе. ВIДЕО

Втрати армії РФ

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) ліквідація (3854) знищення (7135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Думаю, що просто перестали економити.
показати весь коментар
25.04.2024 08:12
+19
Минув 3714 день москальсько-української війни.
116! одиниці техніки та 1040! чумардосів.
Арта 29, броня 27, логістика 57!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 462 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
показати весь коментар
25.04.2024 08:55
+16
Напевно військова допомога- вже підійшла.Слава ЗСУ.
показати весь коментар
25.04.2024 07:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напевно військова допомога- вже підійшла.Слава ЗСУ.
показати весь коментар
25.04.2024 07:52 Відповісти
Думаю, що просто перестали економити.
показати весь коментар
25.04.2024 08:12 Відповісти
Байден подписал закон вчера в 17-18.00. Так что даже из Польши никуда бы оно не успело. Согласен с Онли, что дали отмашку валить на все деньги.
показати весь коментар
25.04.2024 08:27 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Україна переможе московську навалу!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, бо з привладних, вийшло лише лайно від приблуд95! Шифери-стріляні, можуть пояснити….зеленському…
Слава Україні!!
показати весь коментар
25.04.2024 08:21 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
25.04.2024 08:36 Відповісти
Поперла наволоч, ще пару таких штурмів і на Паску повернемо Бахмут.
Квітневі 20 тисяч чумардосів і 3 тисячі наземки.
Весняні 2 тисячі броні.
ББМ і логістика на чергових прямих до ювілею і хоча очевидно хто перший фінішує, хотілося б щоб броньовички здивували
показати весь коментар
25.04.2024 08:42 Відповісти
Минув 3714 день москальсько-української війни.
116! одиниці техніки та 1040! чумардосів.
Арта 29, броня 27, логістика 57!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 462 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
показати весь коментар
25.04.2024 08:55 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2024 09:03 Відповісти
Майже 40 тисяч тон.
показати весь коментар
25.04.2024 09:09 Відповісти
Щось мені Сочі набридло.
показати весь коментар
25.04.2024 10:01 Відповісти
А мені і Москва ))
показати весь коментар
25.04.2024 10:05 Відповісти
от би з сочі та одразу до москви перескочити. 😀
показати весь коментар
25.04.2024 10:06 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2024 09:17 Відповісти
Браво! Але до цього ще далеко.
показати весь коментар
25.04.2024 10:08 Відповісти
Характер війни змінився. Інтерпретувати статистику треба вже по іншому.

Тепер доставкою штурмовиків в засрашинців на "рубіж спєшиванія" займаються не ББМ (БТР/БМП/МТЛБ тощо), а "автомобільна техніка". Тому в статистиці, в порівнянні з попереднім роком і місяцями - різко скоротилась кількість знищених "ББМ" і дисбалансно зросла кількість "автотехніка та автоцистерни".

Привіт зрадойобам, які продовжують розповідати про "нескінчені запаси ВСЬОГО в засрашки". Ага, ага. Настільки нескінчені, що штурмовиків на штурм везе не БМП-2 з 30мм автоматичною пушкою, 7.62мм кулеметом та 4 ракетами ПТРК Фагот/Конкурс, 6 гранатометами для постановки димової завіси, засобами спостереження та зв'язку, уніфікованими з танками, а ... гольфкар/баггі, які обладнані ... двигуном! І звісно, ці баггі ЗНАЧНО кращі за БМП-2, бо всі задачі з прикриття піхоти, знищенню вогньових точок, протидії ворожій бронетехніці ракетами ПТРК, прикриття піхоти броньованим корпусом та димовою завісою, а також зв'язком з підтримкою арти/танків, цей суперменський баггі виконує .... двиглом та запаскою.
показати весь коментар
25.04.2024 14:13 Відповісти
 
 