Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 462 980 осіб (+1040 за добу), 7255 танків, 11 836 артсистем, 13 942 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 462 980 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 462980 (+1040) осіб,
- танків ‒ 7255 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13942 (+14) од,
- артилерійських систем – 11836 (+28) од,
- РСЗВ – 1049 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 772 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9449 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2118 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15949 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 1946 (+2)
Топ коментарі
+24 Only
показати весь коментар25.04.2024 08:12
+19 Qq Qqq #455433
показати весь коментар25.04.2024 08:55
+16 Sergey A #582059
показати весь коментар25.04.2024 07:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україна переможе московську навалу!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, бо з привладних, вийшло лише лайно від приблуд95! Шифери-стріляні, можуть пояснити….зеленському…
Слава Україні!!
Квітневі 20 тисяч чумардосів і 3 тисячі наземки.
Весняні 2 тисячі броні.
ББМ і логістика на чергових прямих до ювілею і хоча очевидно хто перший фінішує, хотілося б щоб броньовички здивували
116! одиниці техніки та 1040! чумардосів.
Арта 29, броня 27, логістика 57!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 462 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
Тепер доставкою штурмовиків в засрашинців на "рубіж спєшиванія" займаються не ББМ (БТР/БМП/МТЛБ тощо), а "автомобільна техніка". Тому в статистиці, в порівнянні з попереднім роком і місяцями - різко скоротилась кількість знищених "ББМ" і дисбалансно зросла кількість "автотехніка та автоцистерни".
Привіт зрадойобам, які продовжують розповідати про "нескінчені запаси ВСЬОГО в засрашки". Ага, ага. Настільки нескінчені, що штурмовиків на штурм везе не БМП-2 з 30мм автоматичною пушкою, 7.62мм кулеметом та 4 ракетами ПТРК Фагот/Конкурс, 6 гранатометами для постановки димової завіси, засобами спостереження та зв'язку, уніфікованими з танками, а ... гольфкар/баггі, які обладнані ... двигуном! І звісно, ці баггі ЗНАЧНО кращі за БМП-2, бо всі задачі з прикриття піхоти, знищенню вогньових точок, протидії ворожій бронетехніці ракетами ПТРК, прикриття піхоти броньованим корпусом та димовою завісою, а також зв'язком з підтримкою арти/танків, цей суперменський баггі виконує .... двиглом та запаскою.